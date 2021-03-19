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Автор Антон Куликов

По заветам Сороса: зачем Алексею Кудрину "свободные науки"

Общество

В России в скором времени может появится Университет свободных искусств и наук. Это, как говорится, не точно, но шансы весьма велики. Ведь лоббист — председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

По заветам Сороса: зачем Алексею Кудрину "свободные науки"

Свободные искусства Алексея Кудрина

Надо заметить, что Алексей Леонидович уже десять лет возглавляет факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. Наверное, это вполне соответствует сфере деятельности бывшего министра финансов. В самом деле, жизнь не сводится только к финансовым отчётам.

В конце февраля этого года Алексей Кудрин сообщил преподавателям, что факультет отделяется от СПбГУ и становится самостоятельным юридическим лицом — Университетом свободных наук и искусств. А 1 марта ученый совет университета одобрил это план.

Позднее председатель Счётной палаты уточнил, что реорганизация много времени не займет — её проведут в течение двух месяцев.

9 марта на сайте РБК была опубликована колонка Алексея Кудрина, в которой он объяснил, зачем нужно такое учебное заведение: "Сегодня мы находимся в ситуации, когда стране необходим рывок, который можно осуществить только на основе принципиально других навыков и умений — свободного, инновационного, критического мышления, командной работы, креативности. Таких специалистов во всем мире готовят на программах Liberal Arts and Science, или, как мы их называем, свободных искусств и наук. Такие программы есть в России, пришла пора эту модель масштабировать. Создание университета свободных искусств и наук позволит придать этому процессу новый импульс".

Впрочем, кадров для "рывка" будут готовить немного. Предполагается, что численность студентов составит 1500-2000 человек.

Отчего, собственно, такое внимание — ну появится еще один университет, что в этом такого? И здесь надо напомнить про историю создания факультета.

По наставлениям Джорджа Сороса

В 1999 года в СПбГУ была запущена программа "Искусства и гуманитарные науки", на ее основе позднее и был создан факультет. Это был совместный проект преподавателей Петербургского университета и американского Бард-колледжа. Это частный университет свободных искусств и наук, который с 1975 года возглавляет дирижёр Леон Ботштейн. Который давно дружит с миллиардером Джорджем Соросом.

Ботштейн является почётным председателем попечительского совета соросовского Центрально-Европейского университета, который финансирует Джордж Сорос. А в прошлом году он стал ректором глобальной сети университетов "Открытое общество", предназначенной для борьбы с "авторитарными правительствами" и изменением климата.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что эту инициативу Сорос называл самой важной в своей жизни. По словам миллиардера, мир нуждается в качественном и доступном образовании, которое "укрепляет независимость личности, развивает критическое мышление и подчеркивает академическую свободу". Сорос также призывал других меценатов внести свой вклад в проект.

Как нетрудно заметить, высказывания Алексея Кудрина насчет необходимости университета перекликаются с мнением Джорджа Сороса. Если не сказать, совпадают…

Нужно ли такое учебное заведение России в нынешних условиях — да и не только в нынешних, а в любых других — большой вопрос. Ответ на который скорее отрицательный, мягко говоря.

Стоит напомнить об опыте Венгрии, в столице которой первоначально был расположен Центрально-Европейский университет. В 2017 году в этой стране был принят закон, который запрещал деятельность иностранных вузов, не имеющих учебной базы в собственной стране. В США ЦЕУ такой базы не имел — там, вероятно, нет необходимости укреплять независимость личности и развивать критическое мышление.

Ограничения касались 28 вузов, однако только Центрально-Европейский университет выступил организатором акций протеста. Впрочем, не помогло — в 2019 году университет перенес свою учебную деятельность в Вену.

Алексей Кудрин в вышеупомянутой статье в РБК много говорит о широком распространении программ свободных искусств и наук, приводя в пример в том числе и Китай. И России, мол, надо наверстывать упущенное.

К сожалению, он никак не поясняет, почему наверстывать упущенное надо при помощи соросовских структур. Собственно, он об этом сотрудничестве вообще не упоминает. А стоило бы — для полноты картины.

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Куратор: Наталия Красовская
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