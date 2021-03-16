Фейки 21 века: новости ненастоящие, а жертвы – реальные

Что общего у законопроекта против фейков, вызывающих повышение цен, и скандала вокруг призывов в TikTok, подстрекающих детей к совершению суицида — разбираемся вместе с политическим психологом, кандидатом психологических наук Наталией Красовской.

— Недавно в Госдуме предложили законопроект, предусматривающий штрафы и тюремный срок за не соответствующие действительности новости, которые провоцируют рост цен на продукты, и все чаще мы слышим призывы запретить TikTok, который распространяет опасную для детей информацию. Как вы можете прокомментировать современный тренд на ужесточение борьбы с фейками и их "переносчиками"?

— Тренд этот совершенно не новый. С поддельными новостями, подрывающими спокойствие и стабильность общества, государства боролись еще тогда, когда фейки жили в виде слухов, а СМИ просто не существовало. И опять же до широкого распространения интернета большие аудитории могли охватить только СМИ, обладающие значительными ресурсами. Они берегли свою репутацию и внимательно относились к проверке достоверности новостей. Сегодня же, когда информация без элементарного фактчекинга расходится со сверхзвуковой скоростью, урон, который наносят нашему обществу фейки, колоссален.

Отсюда и острая реакция людей, и готовность государства принимать жесткие меры. К слову, мысль о необходимости уголовной ответственности за фейки, провоцирующие рост цен на продукты, глава ФАС высказывал еще летом прошлого года. А закон о защите детей от склонения к самоубийству, в котором предусмотрена уголовная ответственность за подстрекательство к суициду в интернете, был принят вообще в 2017 году — на волне популярности "синего кита" и его аналогов. Другими словами, текущая ситуация — это еще один этап планомерных попыток современного общества определить рамки постоянно меняющейся действительности.

— То есть можно утверждать, что борьба с фейками сегодня — это вопрос национальной безопасности?

— Абсолютный факт: все фейки деструктивны по своей природе, безобидных фейков просто не существует, и большинство из них подаются в чьих-то коммерческих или политических интересах. Например, Twitter, с которым связано множество скандалов в связи с игнорированием требований об удалении противозаконного контента, увеличил капитализацию компании в 2015 году почти на 2 млрд долларов после фейковой новости о готовящейся сделке по покупке Twitter компанией Google. К сожалению, фейки никогда не ограничиваются только материальной стороной вопроса. Они носят подстрекательский характер, провоцируют людей на конфликты и могут способствовать расколу общества, а значит — нарушению стабильности государства в целом.

Очень показательна история, произошедшая в США в 2016 году: в связи с выборами президента в соцсетях "всплыли документы", якобы свидетельствующие о том, что кандидат Хиллари Клинтон и глава её избирательного штаба занимались сексуальной эксплуатацией детей, управляя этим процессом из пиццерии Comet Ping Pong. И туда заявился вооружённый мужчина, который хотел сам расследовать "дело Клинтон". Он угрожал автоматической винтовкой сотрудникам и посетителям семейного ресторана и успел сделать выстрел, прежде чем его задержала полиция…

— Но такие истории — скорее исключение, чем правило…

— Это, конечно, крайнее проявление, но очень точно показывающее результат работы фейка. Когда люди начинают основывать свое мнение и совершать поступки, опираясь на ложную информацию, конфликты возникают буквально из ничего. Вернемся к недавней ситуации с призывами к совершению самоубийства, которые распространяются в TikTok. Напомню, что явление это нашло свое отражение в нашем законодательстве четыре года назад, то есть это не какое-то внезапное событие.

С конца февраля нагнеталась паника, родительские чаты пестрели предупреждениями о содержимом лент детей в подростковых соцсетях. Были прямые призывы от других родителей и даже педагогов мониторить соцсети, контролировать, запрещать. Нетрудно угадать, во что выльется ультимативное требование "накрученных" родителей — в острый конфликт с детьми. К слову, как раз вот этот якобы, с точки зрения ребенка, необоснованный контроль, который расценивается им как отсутствие доверия, удар по самооценке и вмешательство в личную жизнь, как раз и может подтолкнуть подростка к попытке суицида.

— Другими словами, страшен не сам файк, а лавина вызываемых им репостов от обеспокоенных граждан?

— Еще раз повторюсь, что фейк — это конфликт на пустом месте: люди начинают спорить и делиться на противоборствующие стороны. И вот вам несколько цифр для размышления: ученые путем анализа репостов за 11 лет выяснили, что новостям о реальных событиях необходимо в 6 раз больше времени, чем фейковым, чтобы дойти до 1500 человек. При этом уровень образования человека напрямую не влияет на его участие в процессе распространения фейков. Зато на это влияет эмоциональность подачи материала и наличие "душещипательных" подробностей: чем больше вызывающих возмущение деталей содержит дезинформация, тем охотнее ее репостят.

К тому же чаще других фейки репостят люди, которые не могут привлечь к себе достаточного внимания в обыденной жизни, а передача всегда эмоционально богато окрашенного фейка может удовлетворить их "запрос на уникальность". При этом мотивы их поступка остаются вполне благородными — предупредить об опасности. К сожалению, в этом стремлении упускается важный шаг — проверка реальности угрозы. Очевидно, что настало время всем нам осознать, что борьба с фейками — это ответственность не только государства в целом, но и каждого из нас в отдельности.

— То есть сделать интернет-пространство безопасным для людей невозможно в принципе?

— А можно ли сделать безопасным для отдыхающих городской пляж? Город расставляет буйки, привлекает спасателя, оборудует пляж зонтиками, кабинками для переодевания, туалетами… Но за сохранностью своих вещей в общественном месте или за тем, чтобы не заходить глубоко, если не умеешь плавать, каждый следит сам.

Если новость выглядит достоверной — можно поискать ее на других ресурсах или почитать комментарии тут же. Не хочется тратить на это время — обождите день, если новость горячая — журналисты сами все раскопают и подтвердят информацию или разоблачат фейк. Если вы точно знаете, что перед вами фейк, то не пожалейте нескольких минут на письмо в службы поддержки. Вы платите деньги за интернет, некоторые дважды — за домашний и мобильный — вы же не хотите, чтобы вас обманывали за ваши же деньги? Значит: нет бездумным репостам, да — письмам с просьбами убрать недостоверную информацию. Именно так вы можете обеспечить безопасность своих детей и всего нашего общества в целом.