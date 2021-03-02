CNN отдала русский борщ Украине

Ни один русский суп не вошёл в ТОП-20 лучших первых блюд мира по версии CNN. Хотя происхождение "украинского" борща вызывает вопросы.

Что характерно, в списке есть украинский борщ и грузинский харчо.

В номинации CNN на 20 лучших супов по всему миру вошли также:

гаспачо,

том ям,

рамен

суп гамбо.

По мнению автора книги "Суп. Глобальная история" Джанет Кларксон, древние люди варили в супе всё - от черепашьих панцирей до бамбуковых кусков. Кипячение пищи позволяло питаться стабильными зёрнами, травами и другими ингредиентами, добавляемыми в пищу или в лечебных целях.

Каждый раз, когда вы приносите кастрюлю супа другу с насморком, вы на самом деле продолжаете вековую традицию, заявила автор. Супы, по её мнению, это изначальный гибрид пищи и лекарств.

"Разумеется, в каждой стране мира исторически некоторые супы считались общеукрепляющими. Это установленный факт, хотя сегодня супом склонны называть любую версию блюда на бульоне", — говорится в её исследовании.

В своей работе Кларксон изучает многовековую этимологию, чтобы проследить историю супа, каши и бульона. Поэтому выбор сегодня действительно широкий.

"Просто некоторые вещи, приготовленные в воде, — писала она, — остаются в ароматизированном бульоне, который становится важной частью блюда".

Это определение оставляет место для удивительного кулинарного разнообразия мира. Но даже такой нейтральный вопрос можно перевести в область политических распрей. Несколько лет назад журналисты ВВС уже заклеймили традиционное блюдо русской кухни "российской культурной апроприацией", "кремлёвской пропагандой" и очередным "актом агрессии".

По мнению Запада, "для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, такая точка зрения сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт на Восточной Украине, который не утихает с 2014 года".

Напомним, эксперт по политическим и экономическим рискам белорусского происхождения из Лондона Алексей Кочкарёв заявил, что попытка "присвоить борщ" является актом присвоения Москвой чужих культурных ценностей.

Так что с борщом, который украинский, CNN ещё согласен иметь дело. С российским — ни-ни.

Борьба за борщ приобрела масштабный размах в 2019 году, когда Украина упорно занималась самопрезентацией уровня выкопанного Чёрного моря.

По сути, все эти выпады — "это какой-то позор", где главным похитителем чужих национальных культурных традиций выступает именно Украина. Потому что до XX века, такого словосочетания, как "украинский борщ", кажется, вообще не было.

Что же такое борщ с точки зрения автора книги? Кусочки нежной свёклы плавают в ярко-красном бульоне для супа, который так любят на Украине и во всей Восточной Европе. Часто увенчанный богатой ложкой сметаны, борщ — это что угодно, но не простой свекольный суп.

Он получает острый вкус от кваса или молочно-ферментированного свекольного сока, который является ещё одним региональным фирменным блюдом.

"И хотя суп иногда приписывают русской кухне, это утверждение горячо оспаривается. Теперь украинские повара стоят за кампанией по внесению своей версии в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — напоминает Кларксон.

Такой вот вклад в победу Украины и Запада над здравым смыслом.