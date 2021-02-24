Женщины ценят заботу и красивую прелюдию

Весна уже не за горами, и всем мужчинам хочется встряхнуться и уже быть мачо с первыми же признаками оттепели. Что для этого нужно и что волнует мужчин — нам рассказывает Мария Рудковская, коуч-психолог, сексолог центра сексуального образования Secrets.

— Мария, какие проблемы чаще всего клиенты-мужчины обсуждают со специалистами?

— Вопросов много, и они разные. Но основные следующие:

как разнообразить секс, так как он стал пресным;

как доставить ей больше удовольствия, хочу научиться крутым темам типа множественных оргазмов для неё;

как повысить выносливость в постели.

Ну и вопросы из психологии тоже волнуют:

как с ней правильно общаться;

как улучшить секс-коммуникацию (склонить попробовать что-то новое и необычное);

как сделать ее более раскрепощенной в постели.

Тут надо понимать, мужчины очень конкретно подходят к проблемам. Например, если я научился хорошо строить свой бизнес, то почему я не могу научиться так же хорошо строить сексуальные отношения. Они ищут рабочие "рецепты".

— Как часто это бывают надуманные проблемы?

— Мужчины обычно меньше себе надумывают, чем женщины, они обычно более ясно видят для себя картинку: хочу-не хочу, нравится-не нравится, буду-не буду. Мужчины идут и когда все хорошо, потому что хотят это состояние удержать и улучшить. Ну и когда все плохо, отношения на грани разрыва, семья рушится. Так тоже бывает. Или же просто начали замечать, что секса стало меньше или его качество ухудшается. Хотят это изменить.

— Какие проблемы мужчины себе чаще всего надумывают?

— Мужчины могут надумывать проблемы и иногда начинают сомневаться в себе и своих навыках секса, если влюбляются. Иногда начинают искать двойной смысл в ее словах и поступках. Боятся сделать ошибку и спугнуть ее своим неправильным поведением. Думают, действительно ли ей понравилось с ним в постели или просто сделала вид.

— Влияют ли современные медиа на возникновение странных влечений у мужчин?

— Смотря о каких странных влечениях мы говорим. И что можно в современном мире назвать странным? Пожалуй, ничего, если там не задействованы дети и животные.

— Повысилась или занизилась ли планка ожиданий от женщин у мужчин, по сравнению с началом 2000-х годов?

— Повысилась, как, впрочем, и у женщин. Теперь женщина наравне. Но теперь такая дама должна выглядеть как голливудская звезда. Руководить днём корпорацией, вечером быть дерзкой и непредсказуемой в постели, между этим ещё удивить его "новым рецептом кап-кейков", а утром рано самолет на Бора-Бора. Примерно так.

— Какие курьезные случаи встречались у ваших клиентов в вашей практике?

— Однажды один из моих клиентов, женатый мужчина, общался и вёл переписку на сайте знакомств со своей собственной женой (другие фото, естественно), причем ему очень понравилось, он зажигался от общения, был готов на все. Когда все выяснилось, итог был и курьезным, и поучительным. Такие вещи случаются, когда люди не пытаются узнать друг друга как следует.

— Что на самом деле важно для мужчины, чтобы чувствовать себя альфа-самцом и мачо?

— Ему нужно признание женщиной его доминанты, его силы и талантов, в бизнесе, в общении, сексе. Проблема некоторых женщин в том, что они не дают этого признания, соревнуются или молчат об этом, мужчина хочет быть уверен в том, что он главный, неповторимый.

— Действительно ли каждому мужчине так необходимо себя чувствовать именно мачо?

— Конечно, не каждому. Есть мужчины, которые прекрасно чувствуют себя в партнёрских отношениях с женщиной, часто отдавая ей бразды правления. Есть мужчины, которые выбирают подчинительную позицию. Есть разные мужчины, и среди них явно не все мачо, некоторым это и не требуется.

— Современное общество полно стереотипов на тему "каким должен быть шикарный любовник". Что действительно ценят женщины и что для них важно?

— Женщины ценят заботу превыше всего, тогда они готовы сами заботиться и проявляться в сексе. Большинство женщин хотят чувствовать мужскую силу и власть над ними во время секса, хотят почувствовать себя беззащитной и кроткой в его больших и сексуальных руках, хотят, чтобы мужчина доминировал. Но при этом они хотят, чтобы мужчина прислушивался к их желаниям, действовал как умелый и опытный самец (женщины притихают и сдаются, когда чувствуют опытного любовника). Разумеется, для многих женщин важна выносливость мужчины и наличие фантазии, а также хорошая осведомленность в эротических зонах на женском теле. Кроме того, женщины хотят внимания к телу, красивую прелюдию и …массаж. Как мы видим, ничего запредельного женский пол и не желает.