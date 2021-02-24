Химик Юрий Орлов: объем реагентов на дороге нужно уменьшить в 2 раза

Сколько противогололедных реагентов применяют в России и в США, чем отличаются дороги в Москве и регионах, а также какую ошибку совершают коммунальщики, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру независимый эксперт, кандидат химических наук Юрий Николаевич Орлов.

Реагенты как реагенты

— Юрий Николаевич, зимой боремся с обледенением химическими реагентами. Это вызывает у народа негодования: портится обувь, шины автомобилей, и дышим мы непонятно какими испарениями. Вы как кандидат химических наук изучали эту тему еще в советское время.

— Да. Каждый год мне приходится на эту тему говорить, и вопросы задаются одни и те же. Потому что сегодня мы без противогололедных реагентов содержать дороги зимой в мегаполисах или на федеральных трассах не можем. Беда-то в том, что мы до сих пор не научились правильно применять реагенты. Мы дороги повсеместно пересаливаем — отсюда все негативные явления, которые достают людей.

Пытаются иногда перенести на то, что реагенты плохие: вот, если были бы реагенты хорошие, у нас бы было всё замечательно. Дело не в реагентах.

Реагенты у нас такие же, как и во всем мире, да они другими и быть не могут. В США за зимний сезон используется на дорогах 9-12 миллионов тонн противогололедных реагентов. У нас используется 1,5-2 миллиона тонн, но у нас протяженность дорог меньше.

В Подмосковье, например, на каждый квадратный метр дороги за зимний сезон высыпается 2-2,5 кг соли. В более южных регионах это 1,5 кг. Понятно, что использование в таких огромных объемах противогололедных реагентов, а основным компонентом в них является обыкновенная поваренная соль, не может проходить бесследно.

Сегодня главная задача — совершенствование технологий, не поиск чудо-реагентов, а именно минимизация объемов реагентов на дорогах. Объемы, которые сегодня есть в реальной практике, можно уменьшить в 1,5-2 раза.

Дело в технологии

— А как вы понимаете "совершенствование технологии применения"?

— Для чего используются на дорогах противогололедные реагенты? Ведь можно дорогу, если пошел снежок, почистить, и машины поехали, но, если мы не внесем противогололедные реагенты, буквально через полчаса-час снег на дороге превратится в снежный накат, твердый слой. Через некоторое время он превратится в лед. Цепные свойства дорожного покрытия резко упадут, тормозной путь увеличится. Пропускная способность дороги уже упадет. И такие дороги у нас есть: все региональные небольшие дороги содержатся под снежным накатом, но там интенсивность движения маленькая.

Если меньше 2 тысяч машин в сутки проходит, такие дороги содержатся под снежным накатом.

В Москве за сутки по отдельным участкам проходит даже 100 тысяч машин. Когда пошел снег, пробки возникают. Мы должны применять реагенты.

Когда мы выносим противогололедные реагенты на дорогу, то очень часто подменяют понятие: нам нужно расплавить снег. Мы не должны плавить снег, мы должны расплавить только 10-15% этого снега, чтоб получился соляной раствор. Когда соляной раствор пропитает снежную массу, она теряет способность прикатываться к дороге и образовывать снежный накат. В течение нескольких часов такой снег остается рыхлым, и его можно убрать с дороги за это время.

На время технологической уборки предотвратить примерзание снега к дороге — в этом смысл применения реагентов.

— Вот рассыпали работники коммунальных служб реагент, и в одном месте кучки, а в другом пустое пространство — это правильная технология распространения?

— Нет, не правильная. Проще всего эту технологию реализовывать на дорогах, потому что техника современная позволяет распределять до 10 граммов на метр квадратный дороги. Машины большие это более-менее равномерно разбрасывают. На пешеходных зонах техника не позволяет так точно разбрасывать. Там, где большой автотранспортный поток, даже если мы неравномерно нанесли, всё равномерно перемешается, а там, где нет большого транспортного потока, то эффективность реагентов сразу падает.

— А это используют только на дорогах? Допустим, в магазин идешь, и там тоже порой бывает наледь, иногда ее сбивают ломом. Тут реагенты рекомендуются?

— Современные технологии, например, в Москве, позволяют это применять. Но здесь можно делать упор на механическую обработку и применение не содержащих противогололедных реагентов фрикционных материалов:

песок,

щебень.

Это гораздо сложнее. Поэтому коммунальным службам проще применить противогололедные реагенты и предотвратить образование ледяной корки на ступеньках. Но здесь тоже происходят нарушения: вместо того, чтобы применить технологию правильно, в минимальном количестве используя противогололедный реагент, и вовремя убрать снежную массу, ее оставляют. Получается толстый слой жидкого месива. И люди по нему ходят, обувь портится.

Если температура минус 5, минус 10 градусов, а на дороге лужи, то норма применения реагентов превышена в 2-4 раза.

То же самое относится к пешеходным зонам. Реагенты должны лишь чуть-чуть увлажнить снег. А когда мы делаем зимой на дороге "весну", мы получаем массу негативных последствий.