Психиатры включились в дискуссию о вакцинации от COVID-19

С началом вакцинации от COVID-19 тема введения так называемых ковид-паспортов стала предметом для активных дискуссий и не только в России. Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости такого документа, потому что, по его словам, отражаемая в нём информация облегчит работу врачей, Роспотребнадзора и будет способствовать принятию оптимальных управленческих и организационных решений:

"В этом не просто нет никаких сомнений, это — стопроцентно так".

Депутат полагает, что результатом запуска системы ковид-паспортов станет накопление массива информации, который будет способствовать улучшению системы здравоохранения, в том числе:

упрощению оперативного анализа;

оптимизации бюджетов;

более точному прогнозированию.

Стоит заметить, что по номеру полиса ОМС медики без проблем узнают обо всех болячках граждан, не отходя от планшета.

Дмитрий Морозов надеется, что доступ к персональным данным российских граждан будет под строгим контролем. Вероятно, под таким же, как и базы операторов мобильной связи и других невольных поставщиков контента для отечественных мошенников, с которыми то и дело сталкиваются жители России, до определённого времени также верившие в соблюдение принципов конфиденциальности.

Возможно, на теневой рынок выйдут и специальные предложения. Найдутся желающие приобрести заветный ковид-паспорт, чтобы снять с себя бремя существующих ограничений, принятых властями во время пандемии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что официальной позиции Кремля по введению ковид-паспортов пока нет, но тема обсуждается в связи с существующими за пределами страны ограничениями в передвижении граждан:

"Тема циркулирует, её прорабатывают".

Анализ психиатра

Прорабатывают тему и беспокойные граждане, и психиатры. Правда, вероятность некой сегрегации по медицинским показателям и впрямь мало кого радует. Как следствие, антипрививочники получили крепкую платформу для пропаганды своего видения эффективного здравоохранения.

Психиатры же выявили три типа людей, которые сомневаются в отношении массовой вакцинации. О них рассказал прессе психиатр Александр Федорович:

скептик-рационалист, который анализирует различные мнения учёных, часто друг другу противоречащие, и примет решение о вакцинации в зависимости от степени доверия конкретному специалисту;

человек, не доверяющий властям и системе здравоохранения в принципе, считающий, что вакцинация это — политика, экономика, но никак не медицина;

абсолютный противник прививок, тип личности — тревожно-мнительный, сомневается во всём, видит заговоры, боится тотальной слежки и чипирования.

Ковидное чипирование

В Республике Саха (Якутия) правоохранителями проводится проверка в отношении местной жительницы, которая направо и налево рассказывала, что сотрудников силовых ведомств России чипируют во время вакцинации.

Тезис выглядит параноидальным, но как тогда объяснить наличие портрета сталинского палача Генриха Ягоды в отделении полиции, фото на фоне которого сделал Алексей Навальный во время "пенькового" судебного процесса?

Если это действие не введённого в организм специального чипа, укрепляющего репрессивные традиции, переданные нам предками, то тогда это некая иная форма носителя информации, которая купирует адекватное отношение к жестокости и человеконенавистничеству.

В советское время отечественная атомная промышленность как-то обходилась без экспозиций с присутствием образов товарищей Сталина и Берии. Сейчас же "Росатом" планирует создать на ВДНХ в профильном павильоне реалистичные фигуры жрецов советского репрессивного Молоха.

Как иначе, нежели вмешательством в природу человека, можно объяснить полицейскую формулировку при задержании граждан в Санкт-Петербурге, которые участвовали в акции протеста? Записью в протоколе своего задержания поделился с общественностью Артём Уйманен:

"Уйманен продолжал нарушать требования п. 2 пп 2.1 ппп 2.1.3 постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020, а именно целенаправленно продолжал своё участие в собрании, при этом, как и ранее, громко обсуждал задержание Навального, хлопал в ладоши в поддержку Навального".

Задержанный утверждает, что и у его подруги аналогичная запись в протоколе. Вероятно, у отечественной психиатрии прибавится работы, ведь это же нешуточное дело, когда у правоохранителей открываются способности, позволяющие безошибочно определять, хлопает ли человек в поддержку, в осуждение ли или просто хлопает, потому что ему так хочется.

Вакцинация гомосексуализмом

Не всё так просто оказалось с вакцинацией. Фобии коснулись и представителей религиозного культа. Известный израильский раввин Даниэль Асор предупредил гетеросексуальную часть человечества, что вакцина от COVID-19 задумана как тайное средство превращения всех мужчин в гомосексуалистов:

"Любая вакцина производится с применением эмбрионального субстрата, и у нас есть доказательства, что она вызывает смену ориентации".

Это — действительно сенсация, требующая глубокого осмысления. Это уже не банальное облучение Биллом Гейтсом граждан гомосексуализмом с помощью радуги и вышек сотовой связи 5G, которые ещё и "заражают" коронавирусом беззащитных обывателей. Правда, пока неясно, что происходит, по мнению раввина, с женщинами и способствует ли вакцинация от коронавируса смене ориентации у гомосексуалистов.

В любом случае по окончании пандемии мировая психиатрия получит бесценный материал для анализа и научных дискуссий. Если, конечно, к тому времени диванные эксперты не откроют новые угрозы, которые могут нести человечеству стандарты сотовой связи 6G и употребление на ночь сырых помидоров.