10 советов для начальников. Как общаться с интровертами
Интроверты зачастую реагируют на окружающий мир иначе, чем их коллеги-экстраверты. Пока интроверты, погруженные в свой внутренний мир, ищут возможность уединиться, экстраверты получают энергию от компании других людей. Важно помнить, что в зависимости от того или иного дня или обстановки большинство людей становятся то интровертами, то экстравертами. Крайне редко попадается психологический тип в чистом виде.
На рабочем месте люди, склонные к интроверсии, предпочитают устному общению переписку. Им комфортнее удалиться в тихий кабинет, нежели работать в помещении с открытой планировкой. Когда им нужно выступить на совещании группы, им обычно нужно какое-то время для предварительной подготовки.
Хотя многие интроверты обладают качествами, которые делают их сильными лидерами, и составляют от одной трети до половины всего народонаселения, на руководящих должностях обычно доминируют экстраверты.
Памятка для руководителей
Несколько советов боссам-экстравертам, как продуктивнее общаться со своими подчиненными-интровертами.
- Следующее одно за другим совещание — наихудший вариант, потому что нет времени, чтобы расслабиться.
- Не заставляйте слишком часто заниматься делами во внерабочее время, чтобы сотрудник успел восстановить силы на следующий рабочий день. Ежеквартально — вот норма. Раз в две недели — чересчур утомительно.
- Работа будет намного продуктивней, если обеспечить интроверта отдельным рабочим местом. Нахождение в компании с большим количеством других сотрудников требует от него больших усилий и времени, чтобы собраться с силами.
- Интровертов вполне устраивает работа на удалёнке, так как они не прочь общаться с коллегами в корпоративных чатах, зато с лёгкостью могут избежать пустопорожних разговоров в курилках. Им тяжело выглядеть на все сто пять дней в неделю, поэтому для них кошмар возвращение к прежней жизни в офисе.
- Они высоко ценят признание со стороны руководства их труда, однако только не тогда, когда это происходит на глазах у всего коллектива. Вероятно, они скорее всего предпочли бы получить электронное письмо с похвалой, а не когда это будет высказано перед всеми на рабочем совещании.
- Им необходимо время, чтобы переключиться с одной задачи на другую. Если в процессе работы начальник или кто-то другой задаёт им вопросы, то неспособность ответить немедленно вовсе не означает, что они не знают ответа или что они некомпетентны в данном вопросе. Дайте им время хорошенько подумать!
- Интроверты имеют хорошие идеи, но им сложнее поделиться ими во время мозговых штурмов, чем экстравертам. То, что они не всегда высказываются на больших собраниях сотрудников, ещё не означает, что у них нет отличных идей. Просто им необходимо больше времени для развития своих мыслей и удобное рабочее место.
- Как правило, они предпочитают общаться по электронной почте, а не звонить по телефону. В этом случае они скорее смогут дать более полный и толковый ответ на любые возникшие вопросы или решат проблемы, чем если им придётся разговаривать по телефону.
- Интроверты могут отказаться от руководящей должности, но это не означает, что они не подходят на роль лидера. То, что они действительно соответствуют своей нынешней должности, не означает, что у них отсутствуют амбиции и желание занять руководящее кресло. Однако не стоит воспринимать их отказ занять более высокую должность как недостаток преданности делу или отсутствие честолюбия. Чаще всего им просто нравится заниматься своим привычным и любимым делом.
- Они заинтересованы в том, чтобы их труд был оценён по существу. Экстраверты, которые не так преданы делу, порой получают больше признания и похвалы, потому что требуют, чтобы их заметили.