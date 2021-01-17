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Автор Игорь Буккер

10 советов для начальников. Как общаться с интровертами

Общество » Практика

Интроверты зачастую реагируют на окружающий мир иначе, чем их коллеги-экстраверты. Пока интроверты, погруженные в свой внутренний мир, ищут возможность уединиться, экстраверты получают энергию от компании других людей. Важно помнить, что в зависимости от того или иного дня или обстановки большинство людей становятся то интровертами, то экстравертами. Крайне редко попадается психологический тип в чистом виде.

10 советов для начальников. Как общаться с интровертами

На рабочем месте люди, склонные к интроверсии, предпочитают устному общению переписку. Им комфортнее удалиться в тихий кабинет, нежели работать в помещении с открытой планировкой. Когда им нужно выступить на совещании группы, им обычно нужно какое-то время для предварительной подготовки.

Хотя многие интроверты обладают качествами, которые делают их сильными лидерами, и составляют от одной трети до половины всего народонаселения, на руководящих должностях обычно доминируют экстраверты.

Памятка для руководителей

Несколько советов боссам-экстравертам, как продуктивнее общаться со своими подчиненными-интровертами.

  1. Следующее одно за другим совещание — наихудший вариант, потому что нет времени, чтобы расслабиться.
  2. Не заставляйте слишком часто заниматься делами во внерабочее время, чтобы сотрудник успел восстановить силы на следующий рабочий день. Ежеквартально — вот норма. Раз в две недели — чересчур утомительно.
  3. Работа будет намного продуктивней, если обеспечить интроверта отдельным рабочим местом. Нахождение в компании с большим количеством других сотрудников требует от него больших усилий и времени, чтобы собраться с силами.
  4. Интровертов вполне устраивает работа на удалёнке, так как они не прочь общаться с коллегами в корпоративных чатах, зато с лёгкостью могут избежать пустопорожних разговоров в курилках. Им тяжело выглядеть на все сто пять дней в неделю, поэтому для них кошмар возвращение к прежней жизни в офисе.
  5. Они высоко ценят признание со стороны руководства их труда, однако только не тогда, когда это происходит на глазах у всего коллектива. Вероятно, они скорее всего предпочли бы получить электронное письмо с похвалой, а не когда это будет высказано перед всеми на рабочем совещании.
  6. Им необходимо время, чтобы переключиться с одной задачи на другую. Если в процессе работы начальник или кто-то другой задаёт им вопросы, то неспособность ответить немедленно вовсе не означает, что они не знают ответа или что они некомпетентны в данном вопросе. Дайте им время хорошенько подумать!
  7. Интроверты имеют хорошие идеи, но им сложнее поделиться ими во время мозговых штурмов, чем экстравертам. То, что они не всегда высказываются на больших собраниях сотрудников, ещё не означает, что у них нет отличных идей. Просто им необходимо больше времени для развития своих мыслей и удобное рабочее место.
  8. Как правило, они предпочитают общаться по электронной почте, а не звонить по телефону. В этом случае они скорее смогут дать более полный и толковый ответ на любые возникшие вопросы или решат проблемы, чем если им придётся разговаривать по телефону.
  9. Интроверты могут отказаться от руководящей должности, но это не означает, что они не подходят на роль лидера. То, что они действительно соответствуют своей нынешней должности, не означает, что у них отсутствуют амбиции и желание занять руководящее кресло. Однако не стоит воспринимать их отказ занять более высокую должность как недостаток преданности делу или отсутствие честолюбия. Чаще всего им просто нравится заниматься своим привычным и любимым делом.
  10. Они заинтересованы в том, чтобы их труд был оценён по существу. Экстраверты, которые не так преданы делу, порой получают больше признания и похвалы, потому что требуют, чтобы их заметили.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы советы интроверты психология экстраверты
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