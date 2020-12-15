Депутат Боярский: важные вопросы надо решать сообща

К чему должен быть готов любой публичный человек? Чем грозит объединение профильных телекоммуникационных вузов? Как этот процесс удалось приостановить? Почему приостановились коронавирусные выплаты? Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды. Ру" Игорю Буккеру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

— Сергей Михайлович, вы, видимо, очень смелый человек. Ведь вы рискнули, обладая таким послужным списком — вашими родителями и партией "Единая Россия" вдруг выйти к народу, вести соцсети и прочее. Наверное, вы довольно много негатива на себя берете.

— Не больше, чем любой другой человек, который становится более-менее публичным. Это не связано с политикой. Просто любые люди, например, блогеры, артисты и все другие, кто выставляют какую-то часть своей жизни напоказ, конечно, всегда должны быть готовыми к самым разным оценкам.

— Вы забили так тревогу в связи с объединением вузов? Почему? Чем это грозило?

— Любое объединение, особенно крупных, самостоятельных, профильных, телекоммуникационных вузов, всегда опасно. Тем более, когда речь идет о таких заслуженных, старинных, как Бонч-Бруевича в Петербурге.

Помимо вуза Северной столицы, филиалами МТУСИ должны были стать еще два образовательных учреждения — Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).

Объединять их вокруг московского — как минимум странно. Если уж и объединять, то вокруг какого-нибудь другого, потому что Бонч — и больше, и история у него серьезная.

Решать надо сообща

В любом случае, даже если есть какие-то планы по реорганизации, их же нужно сначала обсудить с ректорским сообществом, со студентами, с профильными комитетами в Государственной Думе в регионах, поставить в курс своих планов правительство тех субъектов, о которых идет речь.

Тут же все происходило стремительно, подковерно и, на наш взгляд, очень ангажировано. Именно поэтому председатель нашего комитета Александр Евсеевич Хинштейн забил тревогу вокруг своего региона, вокруг самарского вуза, и мы с Максимом Кудрявцевым подключились.

Не повезло тем, кто затеял эти реорганизации, потому что в одном комитете сразу три этих региона были представлены своими депутатами. Так что мы достаточно оперативно получили обратную связь от субъектов, от студентов и выпускников, других людей, которые имели или имеют отношение к вузу.

После чего мы обратились к заместителю председателя правительства господину Чернышенко с просьбой оперативно отреагировать — как минимум разобраться и приостановить этот процесс.

И спасибо большое, что он отреагировал достаточно быстро и в публичном пространстве заявил, что речи о реорганизации и объединении уже не идет. Это дает нам право оптимистично смотреть на сложившуюся ситуацию.

— Хорошо бы так же было и с остальными спорными, непродуманными инициативами. Много подвисших вопросов осталось по эпидемии коронавируса еще с ее первой волны. Например, за 7 месяцев лишь дважды были выданы по 10 тысяч на ребенка. Почему-то эту помощь прекратили оказывать. Какова ваша точка зрения? Что тут можно предпринять?

— Все те поручения, которые давал президент, обращаясь к нации во время кульминационных точек разгара пандемии, должны быть выполнены совершенно однозначно, точно и в срок.

К сожалению, и в этом бывают проволочки, попросту говоря, буксуют эти решения. Так было даже с выплатой врачам, которые работают в красных зонах.

Это — эксцесс исполнителей, человеческий фактор, нужно делать выводы, конечно, нужно обращать на это внимание через общественное мнение, средства массовой информации, через депутатский корпус и другие механизмы, которых — масса.

Втихую сейчас ничего не сделаешь

В наше время келейно и подковерно провести какие-то дела, чтобы это осталось без внимания, практически невозможно. И чем активнее будет гражданская позиция в каждом субъекте и по любому поводу, тем больше шансов на твердое и уверенное решение вопросов.

Первые 10 тысяч действительно были выплачены практически с колес — моментально. У меня очень много было обращений по этому поводу и даже благодарностей, потому что люди не ожидали, что через Госуслуги в несколько кликов можно сделать, чтобы деньги были перечислены. Так же было и во вторую волну, по крайней мере, в нашем субъекте.

Больше скажу, есть такая же отработанная система по стимулированию внутреннего туризма через карту "Мир". Возвращаются деньги за купленные туры, сейчас это очень хорошо работает.

Поэтому, если есть конкретные вопросы, нужно просто обращать на это внимание. Если что-то кому-то положено, но не выплачено, выплачено с задержкой или не полностью, конечно, нужно разбираться.