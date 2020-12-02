Эталон женского достоинства: Анджелина Джоли в фильме "Турист"

Красивая женщина — это всегда загадка. Легко ли быть красивой? Какие трудности встречаются на пути? Красота — дар, который может быть и проклятием.

О красоте женщины ведущая программы "Популярное кино глазами психолога" на канале "Правда.Ру" Маргарита Кичерова поговорила с беллетристом, психологом Светланой Шарко.

Предметом обсуждения стал фильм "Турист", главную роль в котором сыграла Анджелина Джоли.

— Считается в нашем обществе, что если ты родилась красивой, тебе повезло…

— С одной стороны — да, с другой стороны — нет. Потому что работает известная пословица: "Не родись красивой, а родись счастливой". Я в целом считаю, что родиться красивой — это прекрасно, что там говорить. Но только красота не является путем к счастью. Там много преград.

— Давайте о преградах поговорим. Комплексы есть у красивых женщин?

— Если говорить о комплексах у красивых женщин, то их ровно столько же, сколько и у некрасивых. Потому что комплексы складываются во время нашего воспитания. И очень редко они хоть как-то привязаны к внешности.

Что такое красивая женщина? Согласитесь, это тоже так неоднозначно.

Если говорить про Анджелину Джоли, она, конечно, красива. Что говорить.

— Красива, я наслаждалась.

— Да, ее красота не только внешняя. Там, в этом фильме, прекрасно видно, что красота женщины — это не разрез глаз, не овал лица. Это — то ощущение, которое испытывает человек рядом с ней. Да, героиня там, конечно, прекрасна.

— Полностью с вами согласна. Именно про ощущения. Она когда сидела, когда улыбалась, когда смотрела на человека, было ощущение, что тебя одаряют чем-то великолепным. Какими-то драгоценностями. И все просто восхищены были вокруг. Благо дело происходило в Париже. И мужчины там реагируют совсем иначе на женщин, чем в Америке. Это на мой взгляд.

— Да, там дело происходило в Париже. А потом в Венеции. И везде, в общем-то, отзывчивая аудитория. Это правда. Что французы, что итальянцы. Но есть еще нюанс в этом фильме, заметили? То, что она там в мужском мире.

— Почему красавицы чаще всего одиноки в плане окружения. То есть женщины их избегают. Есть какая-то зависть в отношении красавиц? Давайте поговорим об этом. Почему сначала они оказываются в мужском мире?

— Красота — это всегда вызов. И ее кто-то видит, кто-то ее боится, много зависти. Так как у большинства, особенно у женщин, огромное количество критиков внутри. Идет сравнение. "Посмотри-ка, а ты ведь не такая, как она. У нее вообще все не так".

— Посмотри какая девочка! Она тебя по каким-то параметрам лучше. Она учится. Она, может быть, красивее. А может быть, победила в конкурсе баянистов, а ты нет.

— Да. У нас у многих внутри сидит этот критик, который манипулирует нами, нашим сознанием, которое смесь чувства вины, критики к себе и ощущения, что со мной что-то не так. И вот это ощущение заставляет людей обесценивать красоту. И красивая женщина, если она обладает достоинством, да еще и характером, горы может свернуть в этой жизни.

— А как она обходится без женского окружения?

— Женское окружение постепенно формируется из того, кто выдерживает и кто живет тоже в этом пространстве достоинства. Это необязательно красавицы. Очень часто есть женщины, которые не обладают сногсшибательной внешностью, но обладают волей, достоинством, умом. Тогда, постепенно, особенно с возрастом, они как раз приобретают вот этот шарм, который тоже так умеют ценить и французы, и итальянцы. И тогда в окружении красивой, умной женщины есть те, с которыми она на равных.

— То есть у нее могут появиться подруги?

— Конечно, вне сомнения. Но женский мир конкурентен в своей основе. К сожалению, это так.

— А я слышала, что женщины как раз на сотрудничестве работают вместе.

— Мы так выстроены, наша психика, материнский инстинкт, мы больше сотрудничаем, больше делаем. Но, заметьте, когда мы покупаем одежду, очень часто нам важно, что скажут другие женщины.

— Чтобы выделиться среди других. И это видно по отношению женщин к Анджелине Джоли на балу, когда она шла. Как они перешептывались и смотрели. Это ведь и в жизни бывает? Вот это шептание, эти взгляды презрительные немного. И ты не понимаешь, может быть, с тобой что-то не в порядке? А подоплека другая.

— А Анджелина, заметьте, была полна достоинства, она вообще не парилась. У нее была цель, у нее была потребность, и она четко следовала ей. Это женщина, у которой не просто своя волна, но которая осознает свою красоту. И понимает все бонусы, которые она дает. Красота здесь — это движение, когда перед тобой расступаются.

При этом окружающие женщины на этом балу, надо сказать, в большинстве своем были очень привлекательны.

Маргарита, обратили внимание? У героини нет никакой истерики внутри. Она там не стояла перед зеркалом и не крутила.

— Она не старалась своей красотой принизить окружающих.

— Она просто была. И очень интересно она с этим графом-ловеласом поговорила. Там говорят, что это известный граф такой-то, ловелас. Она его выслушала абсолютно спокойно. У нее внутри ничего не дрогнуло.

— Да, правда. Надо учиться. Это как пособие.

— Важно увидеть, для меня это даже не красота, а достоинство этой женщины. Ее правдивость. Как она Брэду Питту, точнее, его герою, Френку, очень красиво давала обратную связь.

Она живет в этом редком, к сожалению, ощущении своего достоинства, честности с собой. Это очень трогает. Возможно, она немного идеализирована, как во всяком западном таком фильме. Но это же прекрасно. Это было приятно наблюдать.

Беседовала Маргарита Кичерова

Материал подготовила Ольга Лебедева