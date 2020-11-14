Психолог: взросление начинается, когда мы прекращаем предъявлять претензии родителям

О том, как важно сделать выбор и нести за него ответственность, как взрослому человеку перестать быть ребенком и как невестке выйти из затяжного конфликта со свекровью, рассказала ведущей "Правды.Ру" Маргарите Кичеровой психолог Светлана Шарко.

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Важно сделать выбор

— В фильме "Легкое поведение" миссис Уитакер могла выбрать себе и сильного мужчину, хотя у меня не возникло ощущения, что ее муж слабый. Я увидела его разрушенным именно этой женщиной, потому что ему некуда было деться в тех условиях.

— Ему было куда уйти. Он мог остаться во французском борделе, ведь она сама его оттуда забрала. Он бы там или разрушился, или окреп.

Вы сказали, что она могла выбрать сильного мужчину. Не могла. Если мы говорим не о фильме, а о жизни, выбирают сильных мужчин те, у кого есть для этого пространство внутреннее.

А есть женщины, которые не выдерживают сильных мужчин, потому что жить с мальчиком удобно.

Мистер Уитакер становится злобным домашним хомяком, всем недоволен, толку от него никакого. Но он никуда не уходит, и им легко управлять.

Сильный мужчина ей на самом деле не нужен. Потому что он будет вести себя по-другому. Много разломов в отношениях мужчин и женщин, которые связаны с травмами и передаются по наследству. Женское очень быстро внутри нас ломается, если приходится быть ломовой лошадью и на себе многое тянуть. Ломовая лошадь, если она одна и реальность вокруг тяжелая, не воспитает породистого рысака. Да, бывают парни с темпераментом, которые прорвутся, даже среди наших олигархов есть такие, у кого мамы просто невменяемые.

Но есть надежда, что дай бог, чтобы не было войны, и тогда более-менее здоровые мужчины могут появиться.

— Я очень на это надеюсь, потому что вступать в конкуренцию с молодой женщиной за своего сына нездорово.

— Вне сомнения. В семейной системной терапии есть понятие иерархии: ступень, на которой дети, потом родители, потом бабушки, дедушки, их родители, и любовь течет, спускается от старших к младшим и передается дальше, но если это повернуть и сделать фонтанчик, который бьет наверх, то тогда дети не имеют сил воспитывать своих детей. Не на что опереться, потому что ты становишься родителем своему родителю и отдаешь долги бесконечно.

Взросление в терапии начинается, когда мы прекращаем предъявлять претензии родителям, когда мы не ищем, "а кто виноват в том, что я такой".

Когда человек понимает: я такой, какой есть, я соответствую тем обстоятельствам, которые сформировали меня. Он начинает видеть силу в том, что с ним происходило.

Тогда он говорит маме и папе мысленно: я вижу все, что вы мне дали, и есть то, что я оставляю вам, я больше не сужу, но двигаюсь вперед. Беру все, что вы мне даете, по той цене, которую заплатили вы и которую плачу я, и иду дальше в свою жизнь, оставляя вас в моем сердце.

Это позиция уже не ребенка, и в ситуации, когда, например, идет затяжной конфликт со свекровью, рекомендую оставить в покое эту женщину, отделиться от нее хотя бы на расстояние. Понимаю, что некоторые даже живут вместе, это ужасно, но всегда стоит сделать выбор. И потом начинайте смотреть: чему учит меня эта встреча, что во мне такого? Это не обвинение себя, а просто чтобы позволить себе выбраться из ада. Для этого нужны силы, иногда нужно опереться на кого-то. Ребенку нужно опираться на кого-то, даже если мы говорим о внутреннем ребенке.

— А если взрослый человек внутри ребенок? Не понимает, на что опираться.

— Тогда ему ничего не поможет. Такие люди есть. Например, мистер Уитакер. Говорят, что человека меняют:

болезнь,

война,

психотерапия.

Он видел войну и не смог быть тем, кем был раньше. Что-то изменила в нем и встреча с этой молодой женщиной, Ларитой. Когда они уезжали, у меня не было ощущения, что они будут любовниками или будут вместе, но для него это метафорическое соединение со своей силой. Им было интересно вдвоем, потому что наша героиня тоже в жизни пострадала. Она сказала, что жизнь с первым мужем забрала ее молодость. А у него жизнь с первой женой и война забрали его молодость.

Надежда на перемены

Для меня фильм про то, что у каждого есть надежда, и можно сражаться не со свекровью, а со своими ограничениями, с тем, что внутри нас не позволяет нам быть зрелым человеком, быть собой. Это даже не сражение, а эмпатическая конфронтация, когда мы видим свои ловушки.

Фильм про то, чтобы оставаться собой, когда тебя пытаются насильно вбить в некую среду, как гвоздик.

— Свекровь восприняла Лариту как соперницу, в том числе и по внешности.

— Вы правы. Высокоморальными некоторые женщины становятся с возрастом и с набором веса. Когда понимаешь, что некоторые вещи, если ты себе не позволила их в 20-35 лет, то в 55 будет неуместно и невозможно. Тогда внутреннее разочарование начинает разъедать.

— А что делать невестке в случае жесткой конкуренции?

— Если это сильно разрушает жизнь, то нужно отделяться, хотя бы понимать, что это ее жизнь, а это моя жизнь. Не впускать в себя стрелы яда. Не буду рассказывать клиентские истории, но наша главная героиня — это не свекровь, а ангел, если брать истории, которые знаем я и мои коллеги.

— Значит, свекровь-монстр существует. А как они выглядят?

— Это психопатки, абьюзеры. Свекровь делает то же самое, что делает абьюзер-мужчина:

вторгается в дом,

пытается руководить,

унижает,

заставляет,

взывает к вине,

раскачивает.

— Что делать несчастным людям, которые попали в такие лапы?

— Вырываться всеми силами, ограждать себя.

— Девушка может опереться на мужа, если он воспитан этим монстром?

— Если мать — абьюзер, то бывает по-разному. Зависит от темперамента детей, потому что у ребенка могла бы быть какая-то опора, например, отец. Если партнер настолько зрел, что понимает последствия воспитания для него, то тогда можно друг на друга опереться и лечить друг друга.

Главное, с этим не надо смиряться, это приводит к смерти эмоциональной. Кроме того, это наследуется, потому что психопат воспитывает ребенка в тяжелой атмосфере.

Мы видим в фильме, какие там девочки. Мальчику дали право вырваться, он английский пэр, наследник, он должен посмотреть мир. А девочки сидят в душной атмосфере усадьбы, едят овсянку. Старшая девочка ушла красиво, и в этом было много силы.

Но про мать семейства тоже нельзя сказать, что она негодяйка. Она сделала из себя такую. На ней имение, трое детей, муж ушел на войну. Поэтому она сжалась, стала железной, бесчувственной.

— Ну, видимо, и воспитание у нее было соответствующим. Не все становятся злобными. Некоторые берут приемных детей. Сколько наших женщин прошло войну в тылу, и насколько они были разными.

— Вы правы. Она выбрала способ в соответствии со своим воспитанием и темпераментом.

Психопат воспитывает несчастного человека. Будем надеяться, что девушка, которая будет следующей женой юного лорда, обладает и здравым умом, и пониманием обстановки.

Беседовала Маргарита Кичерова

К публикации подготовила Марина Севастьянова