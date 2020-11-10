Психолог: против невестки не предубеждена свекровь, которая может жить своей жизнью

Что делать, если невестка не нравится свекрови, почему это происходит и можно ли исправить ситуацию, рассказала ведущей "Правды.Ру" Маргарите Кичеровой психолог Светлана Шарко.

Отношения на троих

— Светлана, в фильме "Легкое поведение" страдают все, в прекрасной старой Англии 1920-х годов. Мать семейства, красивая, но увядающая; не любящий ее муж, прошедший войну; две странные дочери-дурнушки. Появляется сын, привозит с собой из Америки молодую, красивую, бесшабашную и любящую его жену. Как часто свекровь предубеждена против невестки?

— Всегда. Против невестки не предубеждена только свекровь, если она счастлива, может жить своей жизнью. Тогда она будет ждать, кто появится рядом с сыном. Ей интересно выстраивать отношения с другим человеком. Она помнит о том, что женщина, каково ей было, и не занимается дедовщиной.

Иначе свекровь не такая и прийти в семью можно только как ребенок, как еще одна деточка, которая будет соглашаться со всеми законами этой женщины. А они всегда очень жесткие.

— Как поступать, если не нравится невестка свекрови?

— Если вы не нравитесь свекрови вначале, это ничего страшного, это нормально. Надо с ней стараться выстроить отношения уважительно, как с другим человеком. В фильме наша героиня старается это сделать. Но там нет места для такой, как она. Там нужна девушка, которая будет соответствовать. Дочь соседского графа более-менее соответствует, хотя бы изначально. Я убеждена, что если она придет на это место, то чуть позже, но тоже будет вынуждена вести борьбу за свои права. Потому что рядом с такой женщиной можно быть только инфантильной.

— Свекровь пыталась поделить сына с его женой. Что делать невестке?

— Она хочет не поделить, а всех поставить на место: ты можешь быть здесь, но если признаешь за мной право командовать. Она не считает их семьей. Она входит туда третьей и считает это нормой. Треугольные отношения являются нормой, когда есть папа, мама, ребенок. Некоторые люди привыкают в этом жить. Свекровь диктует все, даже то, какая будет у них спальня.

— Как свое личное пространство выстроить в границах такой семьи, как семья Уитакеров?

— Очень сложно в той семье вообще что-то выстроить, потому что нужно изменить всю структуру. У невестки не получилось, потому что это не право женщины прийти и все изменить, это делают двое. Если бы они вдвоем с мужем начали менять систему, тогда бы что-то получилось.

— Она его просила. Вначале он что-то пытался, а потом сдался. Печально, потому что муж — это защита. Как объяснить, что муж должен ее защищать в этой ситуации?

— Получается, что женщину опять ставят на позицию большей власти: она должна прийти и разрулить.

Не должна невестка приходить и разруливать, иначе она встает на место матери, которая всеми управляет. Она долго ведет борьбу со свекровью и, когда та слабеет, становится на ее место и начинает управлять.

В такие ситуации довольно редко попадают и очень быстро их разруливают такие женщины, как героиня, она говорит: "Я не изменюсь ради вас". Если у нас внутри нет проблем с нашей мамой, то нам не встретится свекровь, которая будет нас гнобить. А если встретится, то довольно быстро все разрешается в ту или иную сторону.

— А что делать?

— Заниматься своими отношениями, смотреть, почему вы попадает в треугольные отношения раз за разом. Если у вас первый муж привязан к мамочке до сих пор пуповиной, если любовники все женатые, то надо смотреть, что с вами.

Уходя — уходи

— Как достучаться до мужа, что сейчас он должен принять решение?

— Я считаю, что есть мужчины, которым бесполезно что-то объяснять. Некоторые конфликты невозможно решить. В таких отношениях надо смириться или выбрать место жительства в тысяче километров от свекрови. Это называется у психологов сепарацией.

— А стоит невестке, сепарировавшись, встречаться со свекровью? Например, муж говорит: это же моя мама, как я могу ее бросить. Что делать? Говорить, что это твоя мама, ты к ней и ходи?

— Во-первых, если это пожилой человек, который нуждается в заботе, то нужно смотреть, что значит "бросить". Когда мы заботимся, это совершенно нормально, но если забота выглядит как три звонка утром, три звонка днем, четыре звонка вечером и куча претензий, то нужно человеку показывать, что тут не так. Один услышит, а другой так и будет делать дальше, испытывая чувство вины из-за того, что бросил маму. Как в этом фильме: я ей так обязан, я не могу быть счастлив. Четко показано место, которое ему уготовано. Мальчик остался с мамой.

За его спиной всегда будет стоять разочарованная мать, которая будет, с одной стороны, его поддерживать, а с другой — напоминать, что мужчины негодяи.

И здесь очень интересна сцена, когда его отец, наконец-то увидев сильную женщину, которая сказала: "Да пошли вы подальше!", — решился, сел к ней в автомобиль и поехал еще раз за счастьем. Это очень трогательно выглядело. Бунт против "великой матери" случился, в фильме дается надежда. Если мать очень деспотичная, часто деспотизм матерей идет через слабость, то сыновьям очень трудно, сложнее, чем дочерям, потому что место мальчика в мужском мире. Когда мальчик взрослеет, от мамы он переходит в мужской мир, у него там все по-другому.

— А мне показалось, он замена мужа для нее. Любящий, всегда рядом, потому что с мужем у нее не сложились отношения. Он прошел ужасы войны, она вернула его домой, он ведет безрадостную жизнь. Когда-то он женился на красивой женщине, но чопорность в ней присутствует, и он оказался лишним в этой семье с его душой, в которой огонь бушует.

— Согласна. Мальчик заменил ей мужа, тем более он наследник, тот, вокруг которого выстроится жизнь этих женщин, потому что если не будет рядом наследника, то ей и дочерям придется переехать в какой-то коттедж.

Здесь он становится главным, но на самом деле его жизнь всегда будет регулироваться женщинами. Сначала матерью, потом избранницей.

Некоторые мужчины смиряются с этим. А потом начинают так же, как муж этой увядающей английской розы, болеть, пить и всерьез умирать годам к сорока.

— Получается, она выживает мужчину, который ей неугоден?

— Нет. Они же оба делают вклад. Он травмирован тем, что было: он увел на войну всю деревню и вернулся один. Есть фотография, где он молод и она прекрасна, видна пара. Но потом жизнь изменилась, и они не смогли быть супругами.

Беседовала Маргарита Кичерова

К публикации подготовила Марина Севастьянова