Подлый "глазок": можно ли спастись от тайной видеосъемки

Два года подряд в России набирают обороты скандалы с тайной видеосъемкой. От подглядывающего "глазка" не застрахован никто. Подпольная запись может вестись где угодно: в магазинах, спортивных центрах, туалетах. Ведь спрос на такое "домашнее" порно по всему миру весьма велик.

Тайная съемка — скандальные случаи

В Петербурге недавно разгорелся очередной скандал. На сей раз жертвой анонимных операторов стала посетительница Мариинского театра. Пришедшая полюбоваться балетной постановкой дама случайно обнаружила в туалете скрытую видеокамеру. Женщина достала еще работающий аппарат, передала его охране и вызвала полицию. Как сообщали потом СМИ, испуганный охранник выбежал из театра и выкинул камеру в Крюков канал. Итог — охранника за странные действия отстранили от работы. Фактом обнаружения камеры в туалете занялись правоохранители. "Кармен-сюита" обернулась уголовным делом.

Ранее аналогичный случай произошел в петербургском магазине Uniqlo. Там в примерочной стояла видеокамера. Ее случайно обнаружила покупательница. История попала в газеты.

В апреле 2020 года потерпевшими по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни стали сотрудницы Октябрьской железной дороги. В женском туалете также было обнаружено скрытое устройство для видеозаписи. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России инициировало проверку и впоследствии возбудило уголовное дело по статье 137 УК. Главным подозреваемым стал коллега пострадавших женщин. По версии следствия, это он установил камеру в туалетной комнате.

Чуть ранее, в феврале 2020 года Александр Бастрыкин взял под свой личный контроль совершенно чудовищный скандал с женской консультацией в Калининграде. В кабинете гинеколога была установлена камера. В Минздраве оскорбленной пациентке ответили, что женская консультация это "публичное место", а руководство консультации сообщило, что камеры установлены, чтобы исключить конфликтные ситуации.

В 2014 году в интернет попали кадры съемки из женского душа и раздевалки одного из фитнес-центров Московского района Петербурга. Злоумышленники Наталья Крылова и Александр Быков выложили подробные съемки на платном сайте. По данному факту ГСУ СК возбудило уголовное дело.

Большинство уже не выпускает из рук смартфоны, камеры следят за гражданами везде. В метро, в общественном транспорте, в магазинах, на дорогах и на улицах. Квадрокоптеры парят над парками, заглядывают во дворы частных домов. Равнодушный "глазок" круглосуточно фиксирует весь круговорот жизни людей, добираясь до личного и интимного. Предприимчивые дельцы прекрасно зарабатывают на этом. Стоимость "домашнего" порноролика длительностью от 10-15 минут составляет от 1500 до 3000 тысяч рублей, стоимость ролика из женской душевой и того больше. При этом дельцу и делать ничего не надо, только установить скрытую камеру в подходящем месте, а затем слить видео на любой порносайт.

Мнения экспертов

По словам специалистов, желающих смотреть такие вот тайно снятые видео, очень много. Психолог Андрей Лапов считает, что вуайеризм — это очень распространенное сексуальное отклонение. Оно побуждает человека подглядывать за другими людьми, когда они переодеваются, моются, ходят по квартире обнаженными. "Тихие" вуайеристы просто следят за людьми из окон своих квартир, подсматривают в банях. "Технические" используют глазки, устанавливают скрытые камеры, чтобы наблюдать за душевыми и туалетными комнатами, раздевалками и примерочными, рассказывает эксперт.

"Вуайеристы часто объединяются в тематические группы, чтобы подглядывать коллективно. Именно поэтому на порносайтах присутствуют разделы с подобными видео. И посетителей их очень много. Большинство вуайеристов — мужчины, не удовлетворенные в сексуальном плане. Таким образом они пытаются достичь сексуального удовольствия. Чаще всего это молодые, застенчивые и тревожные, поздно созревшие люди, испытывающие проблемы в сексе и знакомствах с девушками. Такое поведение заменяет им нормальные отношения с противоположным полом", — отмечает Андрей Лапов.

Как действовать в случаях, когда права на частную жизнь очевидно нарушены? Вот что советуют юристы.

Евгений Дробов, руководитель юридической фирмы "Дробов и партнеры": При нынешнем развитии технологий скрытое наблюдение стало довольно обычной темой. Если это не просто бытовой прибор, то можно говорить и о дополнительной квалификации действий лица по ст. 138.1 УК РФ — незаконный оборот специальных технических средств. Большинство камер работают от внутренней батареи около 2 часов, так что если камеру найдут (в канале) и носитель не поврежден, то, возможно, она смогла зафиксировать человека, который ее установил. Но в основном редко когда такие ситуации доходят до суда, в основном это касается видеороликов, которые размещаются в соцсетях".

Татьяна Миронова, адвокат Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург", заявляет, что Конституция РФ гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни.

"В данном случае это право было нарушено, что подтверждается установленным фактом. Поэтому пострадавшая дама имеет право на компенсацию морального вреда согласно ч. 1 ст. 151 ГК РФ. Кроме того, в данном случае усматривается и уголовное преступление, ведь право на неприкосновенность частной жизни было нарушено. Статья 137 УК РФ предусматривает до 2-х лет лишения свободы", - пояснила адвокат.