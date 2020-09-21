Паника продолжается: новые слухи после 20 сентября

Слухи о том, что 20 сентября в России наступит вторая волна коронавирусной инфекции и страна вновь вернется в карантин, активно циркулировали в обществе буквально до последнего.

Однако, ничего подобного, как мы видим, не случилось.

Весьма интересны, кстати, причины этой истерии.

То есть, с августа, если не раньше очень многие люди независимо друг от друга стали активно вещать на тему того, что с 20 сентября снова наступить "ужас и кошмар, и тотальный карантин". И здесь возникает вопрос, а почему именно эти слухи стали такими массовыми?

С одной стороны, такого рода информация могла зародиться спонтанно, как реакция на глобальный стресс от пандемии и карантинных мер. Ну, вроде как "рано заканчивать паниковать, самое худшее впереди, поэтому не ждём, а готовимся!".

С другой стороны, а есть и такая версия массовой истерики, ряду людей в режиме самоизоляции попросту понравилось. Сидишь дома, никуда не высовываешься, маршруты до магазина и обратно — определены. И получаешь пособие.

Таких граждан у нас в стране действительно было весьма существенное число. И, в целом, для них этот "карантинный отпуск" действительно оказался не самым неприятным временем.

Однако, как мы видим, никакого повторения тотальной самоизоляции не произошло. Больше того, российская вакцина проходит последние испытания, речь идет и о выпуске второй линейки вакцин уже в конце нынешней осени. Так что тенденции намечаются довольно положительные.

Но поскольку "рано заканчивать паниковать", то и после несостоявшегося тотального локдауна 20 сентября панические слухи продолжают циркулировать в обществе. От многих из них веет уже откровенным безумием.

Например, пошли слухи о принудительной вакцинации экспериментальным препаратом. Что характерно — якобы в российской армии. Понятно, что это опять слухи от "знакомых, у которых родственники, у которых знакомые в очень компетентных органах". К слову, об органах, еще один слух заключается в том, что вакцинирование ведет к импотенции.

Также пошла волна диких версий об искусственном характере инфекции. На этот раз причудливо соединяя в себе элементы массового отравления граждан и вышек связи 5G. Суть в том, что, якобы, некие "химтрейлеры" ездят по городам и распыляют "металлическую нанопыль", которую вдыхают люди. Пыль эта остается в легких. А дальше включаются вышки 5G, которые работают на "частотах микроволновки". Пыль раскаляется, выжигает легкие изнутри, что и приводит к симптоматике коронавируса.

К слову, на 20 июля вышек 5G в России было то ли 5, то ли 6 на всю страну — и то экспериментальных, а не в городах.

В очередной раз всплыл пласт слухов и теорий заговоров по поводу принудительной "чипизации" населения, которая будет проводиться под видом вакцинирования. Как показал опрос ВЦИОМ, "возможность тайной чипизации допускают 45% россиян.

Примечательно, что среди тех, кто опасается подобного развития событий 37% лиц с высшим или с неполным высшим образованием. В сельской же местности таких больше половины — 57%". И естественно, что эта самая чипизация напрямую связана со всё тем же "принудительным вакцинированием".

Естественно, не обошлось и без панических настроений, сопряженных с экономикой в период кризиса. Граждан опять побуждают снимать все свои сбережения со счетов и хранить буквально "под подушкой", поскольку границы будут закрыты окончательно, а новая волна санкций, теперь уже за Навального, якобы будет беспрецедентной.

Провокация, естественно, направлена на то, чтобы люди побежали в банки и обрушили экономику страны. Кому это выгодно — вы догадываетесь сами.

Вообще, вся эта паника и раздувание самых негативных слухов — явление, к несчастью, закономерное. В периоды общего социального стресса на публику выходят мошенники и провокаторы самых разных мастей. Выходят массово и пытаются извлечь из паники выгоду.

Ну, и обычных "городских сумасшедших", которые подхватывают и максимально распространяют любую "чернуху" тоже не нужно сбрасывать со счетов. Для них сейчас самая активная и интересная пора.

Потому, что раньше только и персонально их "соседи из ФСБ облучали газами через вентиляцию", а теперь вот железной нанопылью "облучают" через вышки 5G — и якобы всю страну.

В этой ситуации самое верное, но, пожалуй, самое сложное для людей поведение — это настроиться на максимальный скепсис, врубить на полную критическое мышление, и не верить паническим слухам.

И чем более панический тот или иной слух, тем меньше ему верить. Потому, что после рассказов о страшной нанопыли, может последовать предложение о продаже "чудодейственного респиратора", который стоит аккурат всех денег на счетах гражданина, которые ему спешно рекомендуется снять.

Не зря же, в рамках коронавирусной инфекции так активизировались разного рода "экстрасенсы", "целители" и прочие "мастера биоэнергетики и альтернативных наук". Потому, что на любой панике, стрессе и общем нервном возбуждении всегда можно "срубить денег по лёгкому".

Увы, практически всегда у самых мрачных слухов есть свои выгодополучатели. И, как это ни печально, свои жертвы…