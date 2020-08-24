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Автор Антон Куликов

В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?

Общество

В понедельник врачи берлинской клиники "Шарите" опубликовали небольшой пресс-релиз, посвященный состоянию здоровья Алексея Навального. Самое главное, что в нем было сказано — об отравлении Навального.

О чем сообщили врачи 

"Группа врачей обследовала пациента незамедлительно после прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда — ингибитора холинэстеразы в организме многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораториях", — сказано в заявлении.

В нем также отмечается, что Алексея Навального лечат атропином. "Исход заболевания остается неизвестным и последствия, в особенности в сфере нервной системы, на настоящий момент не могут быть исключены", — отмечают в клинике.

Сообщается, что Навальный находится в искусственной коме, ситуация сложная, но опасности для его жизни сейчас нет. Заявление было обнародовано по согласованию с женой Алексея Навального Юлией.

Об отравлении говорили и до выводов врачей

Напомним, в "Шарите" Навального перевезли 22 августа из больницы скорой помощи в Омске, куда он был доставлен 20 августа. Там врачи пришли к выводу, что основной причиной болезни пациента стало нарушение обмена веществ. Было также заявлено, что следов отравления не обнаружено.

Заметим, одно из самых популярных изданий в Германии, Bild, несколько дней публиковало материалы с заголовками исключительно о том, что Навального отравили. И понятно (для репортеров Bild) кто.

Но в общем, нельзя сказать, что это характерно только для одного германского издания. Более или менее, с вопросами, уточнениями — но именно про отравление пишет вся пресса на Западе.

В понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в отношении Навального "с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления". Звучит, конечно, не столь категорично, как заголовки прессы, но едва ли Зайберт сказал про это просто потому, что хотел подчеркнуть драматичность происходящего.

Одним из ближайших последствий заявления врачей из клиники "Шарите", скорее всего, станет информационная антироссийская кампания. Насколько она продолжительной она будет, пока сказать сложно. Точно также, как и том, какие конкретно последуют действия.

Хотя вот посол США в России Джон Салливан в понедельник заявил, что в случае подтверждения факта отравления Алексея Навального необходимо будет наказать виновных в этом.

"Если подтвердится, что Алексей Навальный действительно был отравлен, это будет важнейший момент для России. Российский народ заслуживает, чтобы все, кто имеет отношение к этому делу, понесли наказание", — сказал Салливан. Посол отметил, что это "очень серьезное событие для Соединенных Штатов".

И посол высказался относительно дипломатично. Очевидно, что давление на российские власти из-за произошедшего будет сильнейшим.

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