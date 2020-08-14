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Автор Игорь Буккер

"Энола Гэй" не прижала Японию к ногтю

Общество » День в истории

14 августа 1945 года Япония официально приняла условия капитуляции с оговоркой о личной неприкосновенности императора Страны восходящего солнца. Это произошло на следующий день после того, как США сбросили вторую атомную бомбу на мирный город, а советская армия приступила к осуществлению Маньчжурской стратегической наступательной операции. Какое из этих двух событий больше повлияло на решение императора Хирохито?

Гнусные измышления

Из-за нелюбви к СССР и России некоторая часть журналистов и блогеров на все лады восхваляет атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые якобы принудили министра императорского флота Мицумасу Ёная и министра иностранных дел Сигэнори Того обратиться к императору с тем, чтобы подписать акт о капитуляции. Приходится читать такое: спасибо славным американским парням, благодаря которым остался жив мой дедушка. Он мог бы погибнуть в боях с Квантунской армией, но США спасли моего героического деда.

Излишне говорить, что подобное пишут в Рунете люди без совести и чести. В других случаях они назовут мемориалы ветеранской памяти — "кладбищами домашних животных". Когда же речь заходит о военных преступлениях США или прочих стран Запада, они готовы простить им всё. Им хоть плюй в глаза — всё божья роса.

Спустя всего три года после Великой Победы агитпроп запустил кампанию по воспитанию "советского патриотизма". Отчасти тогда это было вызвано не только недовольством советским строем, но и тем, что к бедно живущим гражданам разорённой страны Советов пришла, как пел Высоцкий, "трофейная Япония, трофейная Германия, страна Лимония, сплошная чемодания".

Ход событий

14 августа 1945 г. имперский генеральный штаб Японии отдал приказ о безоговорочной капитуляции перед командующими, действующими от имени США, Китайской Республики, Британской империи и Союза Советских Социалистических Республик. Далее произошла неудачная попытка военного путча, получившая в японской историографии наименование "Инцидент в императорском дворце". Боевые действия продолжались вплоть до 2 сентября, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии. Именно эта дата считается днём окончания Второй мировой войны.

Как и налёты авиации союзников на немецкие города, которые привели лишь к гибели мирного населения, но не к капитуляции Германии, так и две атомные бомбы (по количеству жертв уступившие бомбардировкам Дрездена) не способствовали капитуляции Японии. Большую роль, нежели атомные бомбометания (про которые президент Трумэн говорил, что это "дубинка против русских парней"), сыграли хотя бы торпеды американской подлодки, потопившие эвакуированный батальон биологических войск. Сохранились документы о планах японского командования сбросить бомбы с биологическим оружием на территории Австралии, Индии и Филиппин. Американские морские пехотинцы заполучили их на тихоокеанском атолле Кваджалейн (Kwajalein) (Меншикова атолл). Представьте себе, сколько жизней это спасло. Вполне возможно, что и чьего-то деда!

 

 

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