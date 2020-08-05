В Улан-Удэ вернется агитпроп советских времен

Мэрия Улан-Удэ, как сообщает одно местное издание, планирует закупить автобусы, которые будут украшены цитатами президента России.

Решение городской администрации, конечно, нельзя назвать креативным, хотя бы потому, что поколениям, жившим при Советском Союзе, хорошо знакомы подобные формы агитпропа.

Президентский узел счастья

Как сообщили местные журналисты, власти планируют закупить 42 автобуса для городского транспортного предприятия "Городские маршруты". Сумма контракта составляет примерно 200 млн рублей. Конкурсная документация была размещена на сайте госзакупок 27 июля 2020 года. Судя по представленным оригинал-макетам, которые опубликовало местное издание, автобусы предполагают украсить изображениями:

бурятского "узла счастья";

головы Владимира Ульянова-Ленина (известного в Бурятии памятника);

местного театра оперы и балета;

триумфальной арки;

постамента с местного "Арбата".

Дизайнерское решение было бы не завершенным, если бы не идеологическое содержание, отраженное в визуализации трендов текущего момента. Автобусы будут лишены праздной бездуховности и напомнят о глобальных вызовах современности емкими цитатами президента России Владимира Путина:

"Народный бюджет — инициатива людей";

"Дальний Восток — ключевое направление развития".

Монологи агитпропа

Отечественный агитпроп обрел свой фундаментальный исторический опыт в годы советской власти. Его развитие в те годы было обусловлено внятным набором задач по трансформации общественного сознания.

Любая пропаганда ставит себе конкретные цели. Советская система создавала "нового человека", который был обязан следовать доктрине коллективизма, безоговорочно подчинять личное общественному, следовать официальной версии исторической правды и мечтать исключительно о светлом будущем, пренебрегая настоящим во имя высокой идеи. Все необходимое для формирования мировоззрения собрали в партийном документе — " Моральном кодексе строителя коммунизма".

Любые внутренние проблемы, серьезные косяки и поражения системы усилиями пропагандистской машины трансформировались в ощущение победы. Выделялись герои из простых граждан, чтобы на их примере взращивать будущих строителей коммунизма. Концептуально складывалось и представление о героике исторического отрезка времени:

Герое труда;

Герое военном;

Герое политическом деятеле;

Герое жертве внутренних и внешних врагов.

Кодекс приспособленчества

Постепенно машина агитпропа, которая, в силу дряхления идеологической доктрины КПСС зациклилась на перетирании одних и тех же тезисов, стала давать сбой. Вся поддерживающая реклама строительства коммунизма настолько набила оскомину, что вообще перестала восприниматься всерьез.

Правда, для успешного построения карьеры необходимо было знать минимальный набор лозунгов и цитат "великих продолжателей дела Ленина", которые на тот момент возглавляли ЦК КПСС. Люди понимали, что текущий особый путь завел не туда, куда бы хотелось, но приходилось следовать заданному курсу престарелых маразматиков из Политбюро. Демон Великой русской революции Лев Троцкий как-то заметил:

"Теория естественного отбора учит, что в борьбе побеждает наиболее приспособленный. Это не значит: ни лучший, ни сильнейший, ни совершеннейший — только приспособленный".

Приспосабливались, но на кухнях говорили то, что думали, а не то, что требовалось. Конечно же, главной целью агитпропа была молодежь, потому что старшие поколения уже знали, что безопасно было высказывать публично и о чем следовало бы помалкивать. Об этом говорил и Лев Троцкий:

"Те формы государственности, которые, по природе своей, не в ладах с логикой, вынуждены вести истребительную войну против молодежи".

Концентрация пропаганды

Нередко перегибы с эксплуатацией чувствительных для нашей страны тем рождают противоречивые результаты. Примером тому может служить та же реакция молодежи на предлагаемые сентенции современного агитпропа. Ведь основная часть молодого поколения существует вне системы координат официальной картинки на телеэкране.

Когда молодой человек видит в телевизоре союз благоденствия, а в реале наблюдает истории с вывихом плеча росгвардейцем и использовании силовиками девушки как боксерской груши, то в сознании возникают абсолютно логичные противоречия.

Как следствие — недоверие к власти и ретранслируемым догмам, когда даже сказанная правда воспринимается как очередная пропагандистская уловка. И об этом было сказано тем же Львом Троцким в тот самый момент, когда Российская империя была беременна очередным особым путем:

"Чем острее и напряжённее классовая борьба, чем глубже социальный кризис, тем более напряженный характер получает политика, тем концентрированнее и беспощаднее становится государственная власть и тем откровеннее она сбрасывает с себя покровы морали".

Издержки знахарства

Возвращение трендов советского времени, когда специально обученные пропагандисты подбирали цитаты партийных деятелей или сами их сочиняли, предварительно согласовав с формальным автором, начались в России именно на региональном уровне.

До трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове на некоторых городских автобусах красовались цитаты тогдашнего губернатора Амана Тулеева. Политическая ситуация в стране меняется, и теперь негоже отдавать рекламные площади на бортах городского транспорта региональным политикам.

В новой России появление форм и методов, отчасти похожих на фантомы наглядной агитации прошлого, не удивляют. Постепенно реализуется маркетинговая стратегия по созданию героя или героев, которые выведены за рамки критических оценок.

Развитие инфокоммуникаций, с одной стороны, рождает новые формы агитпропа. С другой — за неимением современной содержательной основы чаще превращает ретранслируемые рекламные посылы в пародию. Временами и в откровенное издевательство над здравым смыслом.

Нетрудно заметить, что не только в симфониях федерального телевизионного вещания проскакивают фальшивые ноты, сбивающие общую конструкцию создаваемых образов. Собственно, даже выбранные цитаты президента России для размещения на бортах автобусов в Улан-Удэ и близко не сравнить с трудами советского агитпропа.

Да и сам выбор носителей цитат вполне может попасть под статью об оскорблении власти, если вовремя не помыть автобус или кто-то нацарапает на бортах лаконичное, но емкое бранное слово.

Здесь уже можно говорить об обратном эффекте, который с каждым новым креативом будет работать против заказчика. Иными словами, о халтуре и непрофессионализме, о котором предупреждал знавший толк в агитации Лев Троцкий:

"Эпоха великих исторических поворотов не терпит знахарства. Опыта, даже одухотворенного интуицией, ей недостаточно. Нужна синтетическая доктрина, охватывающая взаимодействие важнейших исторических сил".

Не слышен звон

Граждане все меньше стесняются выказывать свое отношение к происходящим в стране процессам, справедливо полагая, что и настоящее имеет значение. Тревожные звоночки уже доносятся из Хабаровского края и других городов России, которые поддержали протестующих.

Доктрина стабильности и природная косность советской государственной системы, в которой уже даже появились "коммунисты за демократию", в конечном счете, привела к развалу страны. И сейчас в какой-то момент концентрация противоречий наряду с передозировкой агитпропом может достичь критической отметки и масштабно сдетонировать. Стоит ли дожидаться смены звоночков на набат — логичный вопрос к власти.