ИИ выяснил, что влияет на качество романтических отношений

Первое в своем роде исследование романтических отношений с использованием искусственного интеллекта (ИИ), основанное на данных тысяч пар, выявило несколько ключевых предикторов (параметров прогнозирования), опираясь на которые, можно "предсказать" будущий характер романтических отношений. И результаты показывают, что романтическое счастье — это гораздо больше, чем просто с кем ты.

Как проходило исследование

Исследователи "скормили" специальной программе на основе ИИ данные 11 196 пар, искусственный интеллект их обработал и вывел четкие параметры, опираясь на которые, можно "понять" отношения с точки зрения компьютерных алгоритмов.

Наиболее интересным результатом оказался выдвинутый машиной тезис о том, что "общие" характеристики типа отношений оказались более значительны, чем характеристики, основанные на персональных качествах. Иными словами — тип отношений, которые вы строите с партнером, может быть важнее для вашего счастья, чем любая из индивидуальных особенностей вашего партнера.

Наука об отношениях существует уже несколько десятилетий и породила огромное количество психологических теорий о том, что делает (и не делает) пары счастливыми.

Что удалось выяснить

ИИ удалось выявить основные параметры счастья в отношениях:

партнерские обязательства, которые воспринимаются положительно (например, "Мой партнер хочет, чтобы наши отношения длились вечно" или "Мы будем вместе, пока нам хорошо друг с другом");

благодарность (например, "Мне очень повезло, что у меня есть такой человек");

сексуальная удовлетворенность;

желание сделать партнера счастливым;

низкий уровень конфликтности.

К факторам риска для отношений ИИ отнес раздражительность, тревожность, фанатичную привязанность и неудовлетворенность жизнью одного из партнеров.

"В основе выводов лежит довольно простая истина. Индивидуальные особенности человека, которого мы выбираем, не так важны, как отношения, которые мы строим. Динамика отношений, которую вы создаете с кем-то — жизненные ценности, шутки, общий опыт — намного более важна, чем люди, состоящие в этих отношениях", — резюмируют авторы исследования.