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Автор Владимир Толмачев

Охота на психиатра по делу Чикатило

Общество

Сиделка профессора Федора Кондратьева раструбила на весь мир, а жадные до сенсаций СМИ подхватили ложь о якобы желании известного психиатра покончить с собой. У проводившего психиатрические экспертизы маньяков и членов религиозных сект православного ученого, безусловно, много врагов.

Заслуженного врача России, профессора Федора Викторовича Кондратьева журналисты представляют не иначе как психиатра, который проводил судебно-психиатрическую экспертизу Чикатило. Имя сексуального маньяка на устах у широкой публики. Имя врача известно лишь посвященным. Бульварная пресса столетиями работает по примитивному принципу. Никто не знает ни имен жертв, ни сыщиков, расследовавших дело Джека Потрошителя. Помнят имена всяких подонков.

Однако сейчас по отношению к создателю концепции механизмов формирования общественно-опасных действий "синдром-личность-ситуация” происходит гораздо более чудовищное, чем простая забывчивость. Некая сиделка 87-летнего прославленного ученого, который с 2011 года стал инвалидом 1-й группы, а в октябре прошлого перенес тяжелейшую полосную операцию и с тех пор не может самостоятельно двигаться, обвинила Кондратьева в намерении совершить суицид.

Диагноз профессору ставит сиделка

"Я прошу помощи: меня лишают авторитета здравомыслящего ученого, судебного эксперта, авторитетного публициста", — так начинается письмо Федора Кондратьева в "Правду.Ру".

Несмотря на перенесенный в 2011 году инсульт, Федор Викторович продолжал активную научно-публицистическую деятельность, участвовал в экспертизах, международных конференциях, выступал по телевидению, записывал видеоролики, публиковался в научных изданиях и на страницах различных изданий.

12 лет назад умерла его жена, а в 2019 году профессор Кондратьев после сложной операции был вынужден нанять сиделку.

"Всё было благополучно, но с 1 июля пришла новая сиделка Людмила, которая быстро сообразила, что меня, одинокого старика, легко и просто отправить в психиатрическую больницу, а самой похозяйничать в квартире, — сообщает нам профессор Кондратьев. — Совершенно неожиданно 4 июля в моем доме появляются психиатрические бригады (одна за другой), участковая милиция, МЧС и еще какие-то люди в шлемах и спецформах. Они спрашивают, зачем я хочу выпрыгнуть с 14 этажа и улететь на Луну, при этом сиделка со слезами и криком требовала спасти меня от этого моего полета. Наконец эти люди убедились, что я не могу даже встать с постели и подойти к окну, а не то что улететь куда-то".

В это время Кондратьеву позвонила его бывшая ученица, опытный психиатр Нина Сергеевна Лебедева, которая за два дня до якобы полета побывала у своего учителя и видела его адекватное состояние, она объяснила коллегам, что психически он здоров.

"Вторая удача — меня пришла навестить моя приятельница Татьяна Григорьевна Ясницкая, — рассказывает Кондратьев. — Ей не потребовалось много времени, чтобы понять, что на меня наехала авантюристка, и она быстро выставила её за дверь".

Две версии инцидента

Старый знакомый "Правды.Ру" Федор Викторович ответил нам по телефону, что у него есть две версии происходящей вакханалии в СМИ.

Бытовая версия заключается в следующем:

"Мне каждый месяц меняют сиделок. Я никогда не знаю, какая придет. Сейчас у меня хорошая, и я её берегу, но перед ней была Людмила. Она мало со мной занималась, всё заглядывала в шкафы, шастала по квартире. Потом совершенно неожиданно для меня 4 июля, когда я, не вставая с постели, попытался начать работать за компьютером, вдруг закричала: "Не кидайся, не кидайся!" Будто бы я хотел выпрыгнуть в окно": она явно хотела, чтобы меня увезли в больницу, а её оставили в квартире".

Вторая гипотеза озвучена так:

"Есть соответствующий приказ Минздрава о том, чтобы я был назначен ответственным за работу с тоталитарными сектами, которые засылают к нам из-за рубежа, чтобы разложить нашу традиционную духовность. Всякие там Иеговы, Хаббарды и прочие. В начале июля мне позвонили из Петербурга и попросили разобраться с новой непонятной группой молодежи: то ли религиозной, то ли бандитской, то ли еще какой. Судя по рассказу звонивших, я понял, что это не духовная организация, а криминальная и политическая. Когда стало известно мое мнение, началось движение по моей дискредитации. Это моя версия".

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Темы суицид сиделка маньяки чикатило федор кондратьев
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