"Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами

Юмористический видеоролик с участием Филиппа Киркорова стал очередным поводом оскорбиться оскорбляющимся по любому поводу.

Известного певца, выступившего в роли десантника без указания государственной принадлежности, обвинили в создании пасквиля на воздушно-десантные войска России и призвали извиниться.

"Анус" и "десантник"

По сюжету видеоролика, известному певцу Филиппу Киркорову, оставшемуся без гастролей из-за карантинных ограничений в стране, продюсер предлагает сняться в рекламе интимной смазки "Анус". Тот отказывается, но вынужден принять предложение исполнить роль десантника Егорова.

Егоров общается со своим бывшим сослуживцем Мартыновым по видеосвязи. Герой Киркорова в тельняшке в голубую полоску и того же цвета берете без знаков отличий вспоминает, как они со своим товарищем спали под одним одеялом, мылись в бане и предлагает:

"А не бахнуть нам водочки? Штык мне в ж…!"

Реплики Филиппа Киркорова изобилуют двойными трактовками, которые еще лет 20 тому назад воспринимались вполне однозначно. В конце видео Егоров-Киркоров замечает, что в текст все-таки вклеили рекламу интимной смазки и возмущается этим вопиющим фактом. Рвет на себе тельняшку и посылает "в анус" продюсера, сдабривая присказкой "Штык мне в ж…!"

Генерал негодует

Депутат Государственной думы и бывший командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Владимир Шаманов посчитал видео с участием Филиппа Киркорова оскорбительным:

"Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага".

Владимир Шаманов напомнил артисту известное в войсках выражение, которое вполне можно трактовать как угрозу:

"Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться".

Оскорбление было бы очевидным, если бы певец укусил генерала за самое интимное место — за погоны. А тут абсолютно нейтральный текст, который в нынешних реалиях трактуется, как говорится, в меру своей испорченности.

Прежде чем критиковать певца, то стоило бы обратить внимание на его возраст. Артист в свои 53 года создает образ моего поколения. То есть современной армии эта мизансцена, вроде бы как, и не касается.

Стало быть, речь идет о Советской армии, в которой я сам служил и после дембеля делился со своими сверстниками яркими впечатлениями. Воспоминания, шутки и присказки были практически идентичными. Самой ходовой была — "Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона!" Ну вот такая уж историческая правда, штык ей в ж…!

Отвратительный сюжет

В теме чести и репутации, отчего-то вспомнился скандал 2009 года, о котором даже отличающиеся идеологическим пуританством федеральные телеканалы рассказали общественности.

Напомню, тогда одно из популярных изданий, которое, по словам его представителей, располагало доказательствами, обвинило командующего ВДВ генерала Владимира Шаманова в использовании своих подчиненных для препятствования следственным действиям в отношении его родственника.

Тогда даже министерство обороны России начало проверку по факту отправки двух групп спецназа ВДВ "порешать вопросы". Тему как-то прикрыли и забыли, но осадочек остался, да и в интернете вся эта сага доступна для изучения.

В контексте критики актерской работы Филиппа Киркорова, если уж на то пошло, можно сравнить уровень репутационных потерь для имиджа ВДВ и степень обиды ветеранов войск от двух вышеописанных событий. Заодно и оценить, какой из двух сюжетов более "отвратителен".

Песня простаты

Буря в стакане с этим видео началась, как всегда, с заголовков. Кто-то выдал словосочетание "десантник-гей" и понеслось. Не исключаю, что подавляющее большинство осуждающих и требующих сатисфакций от артиста и в глаза не видели этот ролик.

Режиссер Марюс Вайсберг, автор юмористического видео, сильно удивлен реакцией некоторых граждан, в том числе и высокопоставленных:

"Если над кем-то Филипп и смеялся, то только над собой. Там же прослеживается и самоирония сценаристов, про которых Филипп много раз упомянул: "Сценаристы какие-то сумасшедшие! Что это за бред?"

По словам режиссера, певец "даже близко там никого не обижает". Марюс Вайсберг заметил, что в нашем обществе с обидами на пустом месте "страсти уже накалены до маразма":

"Если вдруг, того не желая, кто-то кого-то обидел, море. tv зарегистрирует свои официальные извинения, поскольку данный проект — заказ этой площадки, Филипп тут вообще не виноват".

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что певец не станет извиняться за свою актерскую работу, тем более представителям артиста не поступали официальные просьбы извиниться и удалить ролик:

"Все вопросы, наверное, правильно адресовать каналу".

Стоит напомнить, что Филипп Киркоров снялся уже не в первом видео проекта #вмаскешоу. Ранее артист изобразил пенис и спел "песню простаты" в пародии на программу "Жить здорово!" Елены Малышевой. Будем надеяться, что от Филиппа Киркорова не станут требовать извинений и угрожать расправой ни простата, ни пенис.

По одной узкой дорожке

К сожалению, сейчас многие сферы деятельности и приверженность определенному мировоззрению обрели черты религиозности. В этом смысле нет никакой разницы в схемах, что на Западе, что на Востоке — требуется лишь повод.

Все-таки никаким не особым путем идет Россия. Той же узкой дорожкой, что и остальные члены мирового сообщества. Правда, со своими нюансами, закидонами и тематическими заявками на покаяние:

в США и Европе BLM — в России "хруст французской булки" вперемешку со "смело, товарищи, в ногу";

на Западе домогательства — у нас оскорбленные чувства верующих;

у них некий культ ЛГБТ — у нас даже в физическом явлении преломления луча света видят признаки пропаганды однополой любви;

за бугром ходят гей-парадами — у нас за отгулы на митинги и шествия.

Тема массового впадения в экстаз от стояния на коленях перед представителями африканской диаспоры перекликается с зародившимися в российском сегменте социальных сетей традициями извиняться по поводу и без оного.

Чтобы подняться очередной волне достаточно паре граждан оскорбиться собственным отражением в зеркале и потрясти на публике духовными скрепами. Оскорбиться может любой человек и на что угодно. Но все-таки не до такой же степени, чтобы требовать публичных извинений, как это принято в одном из южных регионов России. Оскорбили — в суд!

Правда, тогда придется потрудиться, чтобы найти в тех же репликах Егорова-Киркорова что-либо оскорбительное. Хотя, если будет запущена схема плечевого правосудия сентября 2019 года, то у Филиппа Киркорова могут начаться и реальные проблемы. Ему очень повезет, если вся эта шумиха вокруг видео ограничится запретом 2 августа "бахнуть водочки" и искупаться в фонтане. То есть, отделается легким испугом, штык ему в ж…!