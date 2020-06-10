Аркадий Мамонтов: ради прибыли капиталист пойдёт на любое преступление

О самом результативном и самом безуспешном из своих расследований, а также о вопиющих нарушениях в пищевой промышленности рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой тележурналист, телеведущий, автор многих документальных фильмов и расследований на острые темы Аркадий Мамонтов.

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Педофилия и наркотики

— Аркадий, из огромного количества расследований, которые ты провел, какие ты считаешь самыми эффективными, самыми полезными и какие неудачные были?

— Сложно сказать, Инна, не могу выделить что-то одно. Единственное что, мы двадцать лет назад начали выступать против педофилии, то есть против принятого Госдумой в 1998 году необдуманного закона о снижении возраста согласия на половые отношения до 14 лет. Мы кинулись в драку за детей и довели дело до победного конца. Ради этого и в Думе я выступал, и несколько расследований мы сделали про педофилов. Когда изучали информацию, у всей группы до рвотного рефлекса доходило. Расследования мы делали с помощью нашей доблестной милиции, которая нам очень помогала, предоставляла материалы, людей и так далее. В итоге мы добились главного:

возраст согласия подняли,

за нарушение дают реальные сроки.

Теперь о том, чем я не удовлетворен, — это борьба с наркотиками. На эту тему мы тоже очень много делали материалов, документальных фильмов. К сожалению, наша страна находится в ужасном положении относительно употребления наркотических веществ. Вот здесь мы не смогли ничего добиться, несмотря на то, что делали очень много материалов.

Слишком могущественные силы стоят за мировым наркотрафиком, и поскольку у нас страна открытая, наркодилеры, конечно, рассматривают Россию как гигантский рынок для продажи наркотиков.

Перед эфиром ты мне рассказывала про один из американских препаратов, который продаётся у нас в аптеках. Он сделан в США, хотя у него русское название, — это такой маркетинговый ход. Препарат приходит к нам в результате сложной схемы перепродажи. И получается интересная история. Казалось бы, всё понятно с этим препаратом. Сделайте тогда его рецептурным или продавайте в специальных аптеках, а если поймали аптеку на нелегальной торговле этим препаратом, наказывайте одним из двух способов:

закрытие аптеки на длительное время,

штраф на 3 миллиона рублей.

— Говорят, что сейчас аптеки штрафуют на 100 тысяч рублей, но у них такой оборот, что эти 100 тысяч рублей для аптеки ничего на значат, просто копейки.

— Да, нужно штрафовать сразу на 3 миллиона сразу, не меньше. Почему-то Госдума не занимается законами, репрессивными (не побоюсь этого слова) в отношении тех, кто покушается на безопасность государства и самое главное — на безопасность нашего народа. Почему-то не делаются драконовские штрафы в отношении торговых сетей, производителей продовольствия, которые заменяют пальмовым маслом:

молоко,

сливочное масло,

растительное масло.

Помнишь, мы изучали в университете марксизм-ленинизм, политэкономию? Всё оказалось правдой: ради прибыли капиталист действительно пойдёт на любое преступление.

Антибиотики вместо еды

— Сейчас на хлебозаводах производители добавляют в хлеб пальмовое масло, причём самое дешёвое, техническое. Мы это показывали на нашем youtube-канале, который называется "Студия Аркадия Мамонтова". Там мы выкладывали в стиле неформата разного рода документальные расследования и реплики, которые у нас выходят. Один человек прислал нам съёмки этого процесса: пальмовое масло добавляют в хлеб. Это делается для того, чтобы удешевить производство, причём сама продукция продаётся за прежнюю цену, такую же большую. Скажем, буханка стоит в магазине 20 рублей. Её себестоимость без пальмового масла будет 15 рублей, условно говоря, а с пальмовым маслом будет 10 рублей.

Представляешь, как увеличивается прибыль? Вот такие печальные явления сейчас происходят на всём продовольственном рынке России, к сожалению.

В мясной промышленности, например, есть такое понятие, как иномарка. Это когда за три месяца выращивают гигантских свиней под 120-130 кг весом. Что там за мясо, какого качества сало — никто не знает. В пищевой промышленности происходят страшные вещи. Например, широко применяются генномодифицированные продукты, множество антибиотиков.

Один из американских микробиологов предупредил о том, что через некоторое время нас может ждать более страшная эпидемия, чем коронавирус, и виной тому будут курицы.

В мире сейчас популярны куриные яйца, куриное мясо. Но как выращивают этих бройлеров? Им постоянно колют:

разного рода антибиотики,

химикаты,

гормоны и так далее.

Мы не знаем доподлинно, что и как происходит в организме у курицы, какие процессы. А потом эти процессы влияют на наш организм, когда мы едим куриное мясо и яйца, и что с нами будет происходить — мы не знаем. ГМО — это же вирусный продукт, он сделан на основе вируса.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова