Аркадий Мамонтов: слово в современном мире играет огромную роль

Почему власти предержащие перестали реагировать на большинство публикаций, и о том, что изменилось в работе журналиста за последние десятилетия, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой тележурналист, телеведущий, автор многих документальных фильмов и расследований на острые темы Аркадий Мамонтов.

Читайте начало интервью:

Бесполезное молоко

— Аркадий, ты говоришь, что власти перестали реагировать на публикации в прессе. Но ты-то человек известный, и компания твоя тоже. После выхода публикации можно ведь отправить запрос в прокуратуру, в Следственный комитет, в ФАС, в какие-те структуры, которые виновны в том нарушении, о котором ты пишешь. Они обязаны по закону ответить в течение 10 дней.

— На это тоже есть ответ, Инна, замечательный. Все учатся владеть информацией и словом. Слово в современном мире играет огромную роль. Оно стало порой недобрым, часто лживым. Ни слова правды, к сожалению. Многие чиновники и ведомства научились (с помощью наших коллег-журналистов, которые приходят в эти службы работать) так составлять ответы, что не подкопаешься.

Например, недавно 4 или 5 губернаторов выступили против того, чтобы в этом году Россия закупила 10 тысяч тонн генномодифицированной сои на корм коровам, которые потом дадут молоко. Это молоко уже нельзя будет пить ни нам, ни нашим детям.

Мы отправили запрос в Министерство сельского хозяйства и получили шикарный ответ. Нам было сказано, что не меняется структура покупок этого продукта ГМО, что сколько закупалось, столько и будет закупаться. Но соль в том, что теперь можно покупать ГМО-продукты, не согласуя это с контролирующими органами, только Россельхознадзор посмотрит, есть там червяки или вредители или нет. И всё, привози, пожалуйста, в страну без проверки какие хочешь ГМО. Но до 1 января 2020 года. Потому что сейчас пандемия коронавируса, и чтобы не встречаться лишний раз, решили таким образом, на удаленке, привезти эти 10 тысяч ГМО. И последнее (вишенка на торте, как говорится), в этом письме было сказано, что, по некоторым сведениям и научным работам (некоторым, опять же, каким — я не понял), ГМО не является вредным продуктом для населения и оно безопасно. Вот такой ответ в структуре свободы слова, взаимоотношений общества, прессы, чиновников, государства.

10 тысяч тонн ГМО везут сюда. А генномодифицированная соя вызывает рак.

Надеюсь, скоро у нас будет интервью с одним из учёных о том, что в Советском Союзе выращивали особую траву (был даже специальный институт), которая давала возможность нашим коровам вырабатывать молоко, где сохранялись микроэлементы, полезные для человека. Когда корова питается ГМО-соей, получается молоко, которое не имеет полезных микроэлементов, нужных человеку.

Греческий святой Косма Этолийский в XVIII веке сказал замечательную фразу: "Тарелки ваши будут полны едой, но есть её будет невозможно". Вот мы к этому и идём сейчас.

Люди не меняются

— Расскажи, пожалуйста, как изменялись методы сбора информации: что было, когда ты начинал (ты же в горячих точках работал и уже давно ведёшь расследования), и что сейчас? Кстати, извини, Аркадий, ты упомянул трагедию в Норильске. Слава богу, есть социальные сети, в которых всё рассказали. Когда случилась трагедия в Чернобыле, все молчали, и о катастрофе узнали спустя много времени.

— Инна, я не спорю. Хорошо, что есть социальные сети. Но вокруг гигантский объём информации, часто ложной. Появляются странные люди, которые вбрасывают в Интернет фейки. Чаще всего никто не отвечает за свои слова. Поэтому и реакция властей предержащих, чиновников на эти вбросы — "да ладно, ерунда". Черномырдина как-то спросили на совещании в Думе, что случилось на Северном Кавказе. Он сказал: "А кто об этом говорил? Газеты писали? Не верьте!" Я это помню, потому что присутствовал в тот момент на съёмках. Надо доверять надёжному источнику. Когда захожу в Интернет, ищу информацию, я обращаю внимание на источник. Я понимаю, что:

"Правда.ру" — серьёзное издание (не потому, что мы с тобой однокурсники и знаем друг друга не один десяток лет),

"Взгляд.ру" — серьёзное издание,

"Комсомольская правда" — серьёзное издание.

Есть и другие серьёзные издания, они дают проверенную информацию, на которую стоит обратить внимание.

Но есть масса источников, которые вбрасывают фейки. Люди читают, верят, у них создаётся негативное мнение о людях, о стране и так далее. Если захотеть, за месяц можно запросто уничтожить человека как медийную личность. Таких примеров масса.

Информация — это очень серьёзная штука. И люди, которые ею занимаются, относятся часто легкомысленно к этому. А ведь за каждое слово придётся отвечать.

В нашей работе ничего не изменилось, кроме техники. Человеческая природа не меняется на протяжении тысячелетий. Добрые и злые или бескорыстные и корыстные люди как были, так и есть. Одеты они в звериные шкуры или в костюмы Brioni — всё равно они те же самые. Так же и в журналистике. Просто появились беспилотники, дроны, специальные скрытые камеры, записывающие устройства, которых в наше время не было.

Но должно на первом месте оставаться главное — это любопытство, порядочность и стремление дойти до конца в вопросе, который изучаешь, чтобы все факты были тобой подтверждены.

Тогда о тебе никто не сможет плохо сказать. Хотя меня иногда ругают. Я в таких случаях отвечаю: "Пример-то давай! Раз ты меня обвиняешь, скажи конкретно, где я обманул". Нет, человек не может сказать. Просто огульно полощет моё имя в Интернете: не нравится моя физиономия, фигура, мои взгляды или работа. Бог с ним. Я-то знаю, что прав.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова