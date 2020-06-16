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Автор Любовь Степушова

Профессор ВШЭ: экономика не может позволить ещё два месяца карантина

Общество

О причинах столь разной статистики по коронавирусу в России и в Америке, а также о темпах роста и падения экономики в разных странах рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

Антагонизм власти и общества в России

Читайте начало интервью:

Такие разные статистики

— Я недавно прочитала, что в России и в Америке так сильно отличаются показатели смертности от коронавируса, потому что статистика ведётся по-разному. Если у нас человек с COVID умер от сердечного приступа, он попадает в статистику по сердечным приступам. А в Америке, если у человека есть COVID, то этот диагноз ему и ставят, поэтому у них такие астрономические цифры.

— Различия в показателях смертности совершенно не из-за этого.

1. Во-первых, Америка — страна повышенной группы риска, там много людей:

  • пожилых,
  • с лишним весом (первое место в мире по ожирению),
  • с астмой (первое место в мире по этому заболеванию).

То есть там очень много больных людей.

2. Во-вторых, 30 миллионов человек в Америке не имеют страховки, то есть эти люди вообще не обращаются за медицинской помощью, потому что она платная. Если человек не способен купить себе страховку, то, конечно, у него нет 30 тысяч долларов, чтобы полежать на аппарате ИВЛ пару недель, и поэтому он умирает дома. Его забирают в морг, и фиксируют смерть от COVID.

Фактически эти люди умерли от американской платной медицины, лишнего веса, образа жизни, а не от того, что у них другая статистика. Количество людей в России, которые умерли от иных болезней и не попали в статистику по COVID, составляет полторы тысячи человек.

"Форбс" и иже с ним пытались нас обвинить, что мы скрываем смертность, вместо того чтобы на себя посмотреть и увидеть, что в Америке неправильно делается. В итоге они нашли у нас полторы тысячи избыточной смертности. Даже если добавить 1500 человек к тем 4000, которые у нас официально умерли от COVID, это даёт 1,5-2 % смертности, но никак не

  • 6-7 %, как в Америке,
  • 10-15 %, как в Европе,
  • 15-18 %, как в Англии.

В Америке, кстати, этот показатель будет ещё больше, потому что они сейчас не до конца с этим разобрались: учитывая, какие беспорядки творятся в Штатах, им сейчас не до статистики и медицины. Думаю, будет 8-10 %, но точно не 2 %, как у нас.

Экономические риски

— Если смертность у нас не такая большая, и вокруг живут люди с COVID, поскольку много активных бессимптомных больных, то, может быть, постепенно ослаблять карантинные меры, а не создавать, как градоначальник Москвы Собянин, странные указы о прогулках домами? Может быть, властям следует побыстрее снимать ограничения и запускать экономику?

— Самые адекватные меры предпринял в своё время Китай. Он всем нам показал пример карантина, которому мы, к сожалению, не способны были последовать. Китайцы сделали очень просто: всех заперли по домам, никого никуда два месяца не выпускали. Зато у них всего 80-90 тысяч заболевших и 3 тысячи умерших. Спустя два месяца у них нет ни одного заболевшего, они всё открыли и ходят везде свободно, и никакого ущерба для экономики.

Мы решили рубить хвост по частям, потому что у нас развелось много нытиков: нам нужно гулять, нам нужно то и это, а посмотрите на Швецию и так далее. В итоге мы растягиваем эту историю на три-четыре месяца, то есть сами себя наказываем.

Меры Собянина в отношении карантина не самые драконовские. Например, в Киеве вообще не работает метро и гораздо жёстче ограничения на собрания людей и работу учреждений. У нас, наоборот, многие учреждения начали открываться: химчистки, парикмахерские и так далее.

Всегда есть опасность, что мы завтра можем попасть на второй круг коронавируса, поэтому нужно все ограничения снимать постепенно.

Открыли чуть-чуть, посмотрели, не увеличилось ли количество вновь заболевших, открываем дальше. Потому что если резко увеличится число заболевших, неужели опять на два месяца всё закрывать? Такого себе позволить не могут ни экономика, ни Собянин.

— Это ваше личное мнение. Но есть и другие точки зрения. В той же Швеции существует консенсус относительно того, как они будут бороться с COVID.

— Во-первых, в Швеции половина людей сидит дома, потому что они так же боятся этого COVID. Во-вторых, по количеству заболевших, по количеству умерших на душу населения шведы обогнали уже все соседние страны.

— Зато у них экономика не упала на 25 %, как в России. И вы говорите, что в Китае всё хорошо, но их экономика до сих пор не может выйти на прежний уровень, у них падение ВВП 8 %.

— У нас экономика упадёт максимум на 5 %, а в Швеции уже упала на 7 %, потому что у них туристическая составляющая гораздо больше, чем у нас. Они ни экономику, ни людей не спасли.

В Китае экономический рост, и если и есть проблемы, то они связаны с тем, что Америка им перекрывает рынок и снижает товарооборот, но точно не с COVID.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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