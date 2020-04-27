Как организовать жизнь собаки во время самоизоляции

Самоизоляция — испытание не только для людей, но и собак. Однако собаки, которым люди согласились помочь, обязательно ответят добром. Как изменить рацион собаки на карантине, когда прогулок мало? Как предотвратить ожирение? Эти вопросы волнуют многих владельцев собак во время самоизоляции.

Гуляй, Вася!

Некоторые хозяева уже поняли: для маленькой собаки огромная поляна необязательна. И приноровились играть в мячики в самой скромной квартире. При должной тренировке собака набегается не меньше, чем на улице. Отсутствие свежего воздуха сглаживается отсутствием заразы, которой сейчас на земле, после таяния снега, предостаточно. Не ступая по ней лапами, собака находится в безопасности. Не просторы нужны щенячьему сердцу — ему желанней любовь и внимание.

Собакам средним и большим, конечно, необходима активность. Спортивным, охотничьим породам без движения тяжко. В доме забегов не организуешь. Но ведь никто и не ограничивает: прогулка с собакой — официально разрешённый повод выйти из подъезда.

Стометровые условности

Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский специально для "Правды.Ру" поясняет:

"В постановление о разрешении выйти на улицу вкралась неточность: строго оговорённые 100 метров для выгула собак. Иногда эти сто метров уместны. Но иногда в ста метрах от дома соседний дом, детская площадка, больница, школа, а в ста пятидесяти — деревья, газон, уединённая территория. Собачников, ушедших туда, за нарушение режима не стоит наказывать".

Владимир Александрович сообщил, что мэру Москвы Сергею Собянину и в правительство России подано заявление о пересмотре допустимой зоны выгула.

"Торопились, спасая наши с вами жизни. Подумают и исправят", — уверен он.

Ограничение в сто метров смущает и тем, что у иных собак сложился определённый маршрут: дойти туда-то, понюхать то-то. Так думают хозяева. Специально для них наш эксперт объяснил, что на самом деле этот маршрут сложился у хозяина.

А собака, особенно бойцовой породы, настроена помогать хозяину в любой ситуации, в том числе стрессовой. Смена маршрута для неё повод утвердиться в остроте нюха и глаза.

К тропинке между стадионом и гаражами она не привязана.

Тем породам, которым важен маршрут для тренировки скорости, ловкости, когда хозяину видно: вчера пёс пробегал его за 40 секунд, сегодня за 38, всё же придётся войти в стометровые рамки. Тут и обсуждать нечего: самоизоляция. Почти карантин. Не шутки.

Коронавирус собачникам не опасен

Ветеринарный врач В. Уражевский советует относиться к выгулу животных как к серьёзному мероприятию. Не стоит выходить в подъезд в семь утра, когда лифт с отправляющимися на работу жильцами катается без остановки. Заведите будильник на полшестого и подышите чистым воздухом. Вернувшись домой, тщательно вымойте с мылом не только свои лапы. Не заблуждайтесь, будто привитой собаке ни к чему эти мыльные нежности.

"Так или иначе мы сталкиваемся с коронавирусом уже 20 лет, — говорит о наболевшем В. Уражевский. — Американские ветеринары открыли данные, что владельцы собак переносят его легче. Потому что форма коронавируса, поражающего животных, ненамного отличается от той, которая сейчас атакует человека. И собачники, тесно общавшиеся с питомцами, его давно подхватили, покашляли и выработали иммунитет".

Ничего не меняйте

Всё-таки мы настроены из ограничительных мер выйти. Рано или поздно, но непременно. И обязательно здоровыми. Прежде всего, здоровье должно стать ориентиром собачников, а не прочерченные в постановлениях полосы для прогулок. Здоровье требуется собакам на долгую жизнь: и 14, и 17 лет при надлежащем уходе может радовать нас собака. Чтобы так и случилось, больше двигайтесь и меньше кормите — и себя, и питомца.

Кормить собаку в дни самоизоляции нужно как прежде. Сухим кормом — значит, сухим. Смешанным — значит, смешанным. О его вреде пишут много лишнего. Собаки на смешанном питании, которое состоит частично из специальных кормов, частично из положенного в тарелку хозяина, живут долго и бодро. Только вводить любой новый прикорм, будь он простой или специализированный, следует по чуть-чуть, как грудному ребёнку: сначала ложку, потом две — и так до настоящей порции.

Онлайн-тренировки для четвероногих

Дома играйте в умные игрушки. В зоомагазинах их тьма. Не успели купить до карантина — посмотрите на сайте и соорудите похожую из подручных материалов. Более того, самоизоляция — отличное время выдрессировать собаку.

Кто ленился, а кто провёл карантин с пользой, на собачьей площадке сразу будет видно. У лентяев пёс так и не научится различать команду "ко мне" от команды "рядом".

К месту заметить, в интернете можно найти много онлайн-занятий по хендлигну — обучению собак вести себя на выставках. Тренер будет заниматься с вашим псом по скайпу. И вы удивитесь, как тонко чувствуют кинологи собак даже через экран компьютера.

Стоит такая услуга не так уж и дорого, но вы точно будете знать, горбатит спину зверь или не сутулится, оттягивает заднюю ногу в стойку или надо ещё потренироваться.

Кому стресс — кому на душу компресс

В действительности, с самоизоляцией стрессы у собак кончились. Стрессовое состояние для них — когда хозяина нет дома.

Это кошки ждут не дождутся, когда дела вас снова вызовут в большой мир. Это кошкам трудно в плотной семье, где впятером по очереди чешут за ушком. А собака, наслаждаясь вниманием хозяина и всех его домочадцев, счастлива. Даже пожившие малоподвижные мопсы всё-таки рады, что хозяин не уходит до позднего вечера, хотя теребить и лишний раз приставать к ним не надо.

Проведите самоизоляцию с пользой для каждого, кто ночует с вами за одной дверью.