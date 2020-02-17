Юрист: Судья КС Арановский подрывает основы государства

Судья КС России Арановский подрывает основы государства, говоря о том, что РФ не должна являться правопреемницей СССР, считает почетный адвокат РФ Людмила Айвар.

Судья КС назвал СССР незаконно созданным государством!

Мнение судьи Арановского о правопреемстве России

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский высказал особое мнение по делу трех женщин, которые требовали в суде возмещения жилья, отнятого у их родителей в ходе советских репрессий в Москве. Об этом пишет "Коммерсант" .

Константин Арановский заявил, что Россия создана не как преемник Советского Союза, а "вместо и против" него. Он подчеркнул, что СССР был "незаконно созданным государством" и теперь РФ не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" и "тоталитарных преступлений". По словам судьи, Россия должна продолжить возмещать вред, нанесенный СССР, однако делать это не как "наследник государства-виновника", а с точки зрения страны, верящей в правду и "по милосердию".

Арановский убежден, что Россия должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям ни "лично", ни в правопреемстве".

СССР не ликвидирован и живет в российских законах

Как сказала "Правде.Ру" доктор юридических наук, профессор, почетный адвокат России Людмила Айвар, Россия является преемницей Советского Союза в соответствии с Конституцией, где говорится, что все обязательства Советского Союза перешли как наследие к Российской Федерации.

"То есть в нашей правовой системе действуют еще советские законодательные акты, если они не отменены и не изменены", — отметила юрист.

По словам Людмилы Айвар, "у нас был переход, а не ликвидация Советского Союза", потому что после распада СССР была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР), а потом появилась ее наследница — Российская Федерация.

"Очень много пафосных и достаточно оскорбительных и уничижительных слов высказано этим судьей в адрес Советского Союза, несмотря на то, что судьи Конституционного суда у нас все уже преклонного возраста, они жили при Советском Союзе, занимали определенные положения и гордились своей страной", — отметила юрист.

Судья Арановский захотел на пенсию

По ее словам, высказывания такого рода судьей высшей инстанции в России, который рассматривает соответствие законов, законоположений на предмет их конституционности, вообще недопустимы.

"Это подрывает устои нашего государства. Тогда какая у нас история? Тогда получается, у Российской Федерации вообще нет истории, тогда получается, что победа в Великой Отечественной — это не наша заслуга. Что мы здесь 75-летие Победы празднуем, высоких гостей приглашаем, если это не наше? Российская Федерация же "другое" государство. Поэтому это крайне необдуманное заявление господина судьи", — сказала Людмила Айвар. "Видимо, судья на пенсию хочет с учетом того, что по новой конституционной реформе у нас КС должен сократиться на 2-3 места", — добавила она.

С Людмилой Айвар солидаризировался первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, по его мнению, правопреемство не касается преемственности политического режима, это касается совсем других вещей.

"И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции", — заявил РИА "Новости" Емельянов.

Депутат напомнил об историческом опыте Франции, где также происходило чередование политических режимов, однако там никто не говорит, что "Франция-республика" — не правопреемница "Франции-монархии".

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