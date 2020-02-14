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Автор Александр Шторм

"Новая" Конституция запретит отдавать Курилы и Крым

Политика

Будущие поправки в Конституцию включат в себя невозможность отчуждения территорий страны. Такую идею уже одобрил президент России Владимир Путин.

Николай Платошкин: внесем изменения в Конституцию — потеряем Крым

На встрече с рабочей группой по изменению Конституции глава государства положительно оценил идею запретить отчуждение территорий, но отказался закреплять ядерный статус России. Как сообщает РБК, предложение худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова президенту понравилось. Он предложил передать его юристам, чтобы они сформулировали такую поправку должным образом.

Сам Машков пояснил, что на мысль его навел тот факт, что у людей есть подобные опасения. В своих поездках от Калининграда до Владивостока Машков неоднократно сталкивался с тем, что жители регионов переживают на эту тему.

Он вспомнил слова некоторых зарубежных политологов:

"Пока Путин президент, мы ничего не сможем сделать, но после того как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется "окно возможностей". Не хотелось бы, чтобы речь заходила о Курильских островах, а "кто-то претендует на территорию Крыма, кто-то даже присматривается к Калининграду", — пояснил Машков.

Во время заседания рабочей группы Путин не согласился с необходимостью в Конституции закрепить ядерный статус России. Вопрос, по его словам, в том, чтобы "мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения всегда". Так президент отреагировал на опасения писателя Захара Прилепина, что к власти могут прийти "люди с пацифистскими наклонностями".

Что ждет обычных россиян

При этом президент поддержал предложение главы Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова зафиксировать в Конституции индексацию зарплат. То есть на очереди предложение того, что "в России гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом и индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом".

Политолог Александр Пожалов по этому поводу пояснил, что перед властью стоит задача обеспечить высокую явку на всероссийском голосовании, поэтому поправки затронут социальную сферу. Такие меры как ежегодная индексация зарплат, гарантия поддержки государством науки должны помочь в агитации за явку прежде всего среди бюджетников.

Отметим, что Путин также поддержал идею внести в Конституцию отдельное положение о парламентском контроле, предложенное депутатом от КПРФ Юрием Афониным, но отклонил предложение главы благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елены Альшанской изменить норму о гражданстве России для главы государства, которая ограничивает возможность занять этот пост для граждан бывшего СССР.

По его словам, "русский народ и все народы, населяющие Российскую Федерацию, должны быть уверены, что человек, который встает во главе Российского государства, не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа".

Главная поправка: запрет на отчуждения территорий страны

Собственно, главная поправкао неотчуждаемости территорий — придает новое звучание национал-патриотической теме. Пожалов отметил, что внеся ее после "плебисцита", власть сможет потом постоянно предъявлять и западным элитам при любых попытках из-за рубежа вновь поднять тему крымских санкций.

Напомним, речь об изменениях Конституции зашла после обращения президента к Федеральномусобранию 15 января. Срок представления поправок в законопроект должен был завершиться 6 февраля, но был продлен до 14 февраля. В понедельник Совет Думы рассмотрит вопрос о новом продлении. Дата голосования по вопросу пока не определена.

По этому поводу в телеграм-канале Выборный провели опрос, необходимо ли закреплять неотторжимость территорий в России, чтобы будущие власти не смогли отдать спорные территории (Крым, Курилы или Калининград).

  • Большинство опрошенных (81%) высказалось "за" такую поправку,
  • 10% с ответом не определились,
  • 6% выступили против,
  • а 3% поддержали предложение закрепить дату, на которой наличие этих территорий фиксируется законом.

Так что общий тренд понятен уже сейчас.

Темы крым калининград конституция курильские острова поправки в конституцию
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