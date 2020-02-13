Россияне снова "разлюбили" Украину

Отношение россиян к украинцам снова охлаждается. По данным социологов, спустя четыре месяца после рекордного роста симпатии можно фиксировать обратный тренд.

Общаются ли сейчас ученые Украины и России?

Аналитики отмечают, что это связано с разочарованием в политике нового украинского президента Владимира Зеленского.

Украинские и российские социологи из Киевского международного института социологии (КМИС) и Левада-центра осенью 2019 года провели опрос на указанную тему, из которого стало понятно, что:

56% опрошенных хорошо относятся к соседней стране (31% — плохо)

За четыре месяца доля респондентов с хорошим отношением к Украине упала до 42%, 47% респондентов относятся к соседней стране плохо или очень плохо

украинцы также охладели к России — о хорошем отношении заявили 49% респондентов (на 5% меньше, чем в сентябре), о плохом — 39% (на 4% больше).

На вопрос о том, какими могу быть отношения двух стран, респонденты ответили, что есть несколько версий развития событий для России и Украины. Количество россиян, считающих, что две страны должны объединиться в одно государство, снизилось с сентября с 19 до 15%. При этом у соседей такой показатель вырос с 3 до 5%.

В основном превалирует мнение, что оба государства должны быть независимыми и дружественными, без закрытых границ, виз и таможни (56% россиян, 48% украинцев). При этом за визы и закрытые границы выступают 26% россиян и 40% украинцев.

Неоправданные ожидания

Как отмечает заместитель директора Левада-центра Денис Волков: "В отношениях двух стран имели место "улучшение риторики, обмен пленными, телефонные разговоры президентов, встреча лидеров, но, видимо, эффект новизны прошел, а проблемы во взаимоотношениях остались". По сути, речь идет о неоправданных ожиданиях".

Со своей стороны, украинский политолог Вадим Карасев считает, что новое снижение взаимной симпатии связано с отсутствием компромисса по минским соглашениям. А учитывая тот факт, что Зеленский уже десять месяцев находится у власти, но до разрешения конфликта между Россией и Украиной еще очень далеко, понятно, что настроение и россиян и украинцев совсем не идеальное.

Напомним, 30 января ПАСЕ приняла резолюцию, в которой содержится требование к России выполнять минские соглашения. Также парламентарии потребовали от Москвы "положить конец военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украины".

Запад, как обычно, игнорирует тот факт, что Донбасс вышел из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. Весной 2014 года Киев начал силовую операцию против Востока страны, попутно обвиняя в причастности к боевым действиям Москву, что послужило причиной введения санкций Западом. Так что каких-то видимых "потеплений" в отношениях придется ждать еще долго.