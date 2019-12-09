О "Джеке Лондоне, которого изгнали из Райффайзенбанка" в 2017 году

Два года назад, в 2017-м в СМИ была опубликована неподтвержденная информация, что в филиале Райффайзенбанка ООО "Телеканал "Война и Мир" пытался незаконно вывести за границу 100 миллионов рублей, посредством кипрской компании-нерезидента. Основные фигуранты данного уголовного дела — В. Федько, режиссер, продюсер, музыкант и 41-летний Щербаков, которые были привлечены к уголовной ответственности по статье 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 3 статьи 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте… на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

К сожалению, ни в одной из этих статей, а они все ссылались на статью "Из "Райффайзен Банка" изгнали Джека Лондона", которая стала единственным источником для всех, опубликовавших данную информацию СМИ, не было указано, что данное уголовное дело возникло вследствие так называемого "оперативного эксперимента", в результате которого скончался один из "фигурантов". Более того, этот так называемый "оперативный эксперимент" имеет явные признаки "полицейской провокации".

Что такое "полицейская провокация"? Это когда органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, подстрекают, склоняют, побуждают в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокаций) (ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"), где у задержанного или обвиняемого изначально отсутствовал умысел на совершение преступления, когда этот преступный умысел и условия для совершения преступления были сформированы сотрудниками ГУ МВД.

Во исполнение данной полицейской операции сотрудники экономической полиции ГУ МВД Санкт-Петербурга зарегистрировали две компании: ООО, как контрагента РФ — заказчик, а другую — нерезидент, на Кипре, на которую должны были, якобы, переводится денежные средства в иностранной валюте.

Для осуществления "оперативного замысла" сотрудникам ОБЭП требовалась любая российская компания, которая сотрудничает с зарубежными партнерами. ООО "Телеканал "Война и Мир" идеально им подошел, тем более что вся информация о канале есть в открытом доступе.

Оперативной группой ОБЭП Санкт-Петербурга были сформулированы условия контракта, сумма (1 млн 400 тыс евро) и видеоконтент ("Морские охотники", "Легенды южных морей", "Зов предков"), перечень которого находился в открытом доступе на официальном сайте телеканала, а также ряд других действий с целью создания ("фабрикации") уголовного дела.

Последствия "оперативного замысла" для Федько и Щербакова оказались необратимыми. После допроса, у Федько случился приступ, от которого он так и не смог оправиться на протяжении всего 2018 года. После повторного допроса уже тяжело больного человека, проведенного в жесткой манере, как это нередко принято у правоохранителей, желающих любыми способами получить "правильную информацию" Виталий Федько скончался от сердечного приступа. Правоохранители не пожалели практически подставленного ими человека и патриота, который был награжден медалями за "За подъем АПК "Курск", "Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов", "110 лет подводному флоту России".

Что известно о судьбе обвиненного по тому же "оперативному замыслу" Щербакова? Его продержали под домашним арестом почти год, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Из доказательств против него есть только показания лиц, сознательно введенных сотрудниками полиции в "оперативный эксперимент", и самих оперативных сотрудников, организовавших этот так называемый "оперативный эксперимент". Следствию известно, что Щербаков не имеет прямого отношения к составу преступления, но оно продолжает попытки протащить дело в суд, несмотря на сомнения прокуратуры Центрального района, относительно его законности.

Подстрекательство и создание условий к совершению противоправных действий, использование подложных документов, фальсификация доказательств, угрозы, превышение должностных полномочий, доведение до смерти — к сожалению, все это инструменты действий для осуществления "оперативного замысла" сотрудников правоохранительных органов Центрального района Санкт-Петербурга.

Эти действия не являются частью системы, и руководство активно борется с такими методами "выполнения плана", эти действия совершаются работниками среднего и низшего звена, но они представляют серьезную угрозу для жизни общества и каждого человека в отдельности. Подобная практика очень опасна для предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые активно сотрудничают с западными партнерами. Их жертвами может стать любой.