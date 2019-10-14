Диссонанс: технологический прорыв с удобствами во дворе

Проктологическая инициатива телеведущей Елены Малышевой с отказом от применения туалетной бумаги показалась бы очередным медийным китчем, поднимающим цитируемость в интернете, если бы не касалась особенностей инфраструктуры многих населённых пунктов России.

Опасность туалетной бумаги для человеческого организма, обозначенная главным теледоктором страны, напомнила об августовском сообщении, опубликованном на новостном портале города Кирова.

В то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной и робот Фёдор героически проявил себя на МКС, протерев иллюминатор, в посёлке городского типа Подосиновец Кировской области появились новые плоты для полоскания белья. Новость была дана с хештегом "События".

Для тех, кто всё-таки поддался инновационному искушению и пользуется стиральными машинами, поясню. Плоты для полоскания белья — это зафиксированный в локации плот из брёвен, покрытый досками с дощатой дорожкой к нему наподобие трапа.

На таких плотах, воплощающих в себе инновационное решение времён первых русских князей и ордынских ханов, собираются женщины с корзинами, полными белья, и полощут его в реке.

Региональные медиаплощадки отчего-то именно в августе-сентябре активно сообщали о введении в строй плотов для полоскания белья, попутно делясь новостями о надвигающемся технологическом прорыве и улучшении качества жизни людей в нашей стране.

Стоит обратить внимание, что из разных концов России сообщалось о сдаче в эксплуатацию по одному плоту, а в Кировской области сразу двух. Это серьёзная заявка на лидерство в деле развития поселковой инфраструктуры. Как сообщил городской новостной портал Кирова, в реализации проекта очень помогли местные районные коммерсанты. Они пособили землякам денежкой и доставили необходимые стройматериалы.

На радость главы поселения, с прошлого года удалось сохранить действующий плот для полоскания белья. Так что теперь фактически можно будет использовать аж три плота и отправлять вниз по течению реки Юг свидетельства чистоплотности жителей Подосиновца. К сожалению, обо всём об этом не рассказали "большие" СМИ.

Призыв Елены Малышевой к отказу от туалетной бумаги может быть услышан депутатами Государственной думы и Совета Федерации. Возможно, проблему изучат и, опираясь на авторитет доктора медицинских наук, подготовят соответствующий законопроект, отвечающий духу и запаху предложенной идеи.

Если не использовать туалетную бумагу или газетку, как это принято сейчас, придётся выполнять водные процедуры. Ими и предлагает заменить привычные манипуляции Елена Малышева. К слову, она абсолютно права насчёт бумаги, и это подтвердит любой дипломированный проктолог.

Но вот что делать людям в тех населённых пунктах России, в которых хворый водопровод или его нет вовсе и отсутствует канализация? Выходит, что на речку. Летом на плоты, зимой — в прорубь.

Помимо того, что граждане при полоскании своего белья могут по инициативе телеведущей испачкать чистые простыни движущимися остатками фекальных масс своих односельчан, весь этот сточный коктейль обречённо перейдёт другому населённому пункту вниз по течению.

Гигиенические перспективы трогают своим изяществом. А потом удивляются, что российская деревня вымирает, что молодёжь уезжает из сельской местности и угрюмых, в том числе и в бытовом плане, городов.

Да, можно было бы и постебаться над когнитивным диссонансом — планы Роскосмоса о полётах на Марс и гордость за возведённые плоты для полоскания белья. Было бы смешно, если бы не существующая реальность и не статья об оскорблении власти.

Вероятно, кто-то просто привык и смирился с неизбежностью сравнивать достижения нашего особого пути с 1913 годом, как это торжественно делали в советские времена. Возможно, большим и микроначальникам просто нет до таких проблем никакого дела, когда на первом месте подготовка доклада наверх, что всё хорошо и импортозамещение в сфере полоскания белья проходит с невероятным успехом.

Появилась в СМИ бодрящая и жизнеутверждающая новость о плотах и славно. Потом проведут в своём регионе праздничный ввод в эксплуатацию автобусной остановки или загона для мусорного бака. Миссия по показателям счастья будет вроде как выполнена.

Вот сидит человек в дощатых удобствах во дворе и откровенно не понимает, как можно отказаться от туалетной бумаги, когда большую часть жизни пользовался газеткой. Трудно и расстаться с деревянным строением с дыркой и выгребной ямой, которую наполняют симфонией своего задорного жужжания неугомонные насекомые.

В тезисе о том, что бытие определяет сознание, я бы обратил внимание на реверсную последовательность. Беспросветное бытие может легко потушить в сознании любую мотивацию развития. Потом это самое потухшее сознание в конечном счёте и определит ещё более угрюмое бытие. Замкнутый круг, который своим удушающим радиусом может похоронить любые прогрессивные идеи.

Когда долго смотришь на выгребную яму, выгребная яма начинает смотреть на тебя. Сознание поглощает любые попытки развития и совершенствования. С такими фоном и сутью вряд ли возможно отмыть, приодеть, накормить и поднять до передовых вершин какую-либо страну, даже с таким огромным потенциалом, как Россия. Если, конечно, не заняться проблемой фундаментально и не подкорректировать бытие.

Забота Елены Малышевой о сфинктерах страны, конечно, понятна и правильна с медицинской точки зрения. Но замечу, что есть и такие моменты, определяющие здоровое будущее, которые сейчас в большем приоритете, нежели обязательные водные процедуры после известного процесса — это изменение сознания в векторе развития.

Полагаю, что особыми чернилами был бы вписан в историю России тот руководитель государства, о котором можно было бы сказать, что он взял страну с деревянным туалетом, дырой и зловонной ямой, а оставил с полицейскими, проверяющими документы у беспилотного летающего Яндекс. Такси. На мой взгляд, такая характеристика выглядела бы намного внушительнее, чем аналогичный по форме известный тезис о сохе и атомной бомбе.