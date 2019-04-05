Увидеть Нью-Йорк и... обеднеть

Президент международной детективной компании International Security Services Георгий Кожар по роду своей работы часто имеет дело с самыми разными категориями людей. Одна из категорий — это россияне, которые обладают огромным состоянием и пытаются навсегда поселиться в США. Вторая категория — это соотечественники данных россиян, которые пытаются разыскать бывших деловых партнеров, чтобы предъявить им законные иски.

— Насколько вам сложно найти людей, которые приехали с деньгами в Америку и пытаются скрыться от своих партнеров?

— Во-первых, те, кто приехал в Америку с большими деньгами, ведут себя все по-разному. Те, кто в России украл не очень много, давайте называть вещи своими именами, не сильно скрываются. А вот тех, кто вывез миллиарды, найти сложнее. У них огромные деньги, а за огромные деньги в Америке можно просто исчезнуть. Они покупают себе новые документы. Делают пластические операции, так чтобы их практически было не узнать.

Но найти их все равно можно. И скажу почему. В силу своей жадности эти вороватые люди пытаются еще "отжать" и Америку. Находясь на территории США, они подают документы на разного рода бенефиты, привилегии для себя и своих детей. Америка, как богатая и цивилизованная страна, щедра на всякого рода подачки для эмигрантов. И вот тут многие из нечистых на руку прокалываются. Если такого человека кто-то разыскивает, то по государственным документам можно его отследить и вычислить.

— Куда больше всего предпочитают ехать богатые россияне?

— Им, конечно, больше нравятся Флорида, Лос-Анджелес, Майами, Сан-Франциско, туда сейчас едут много русских. Но существует небольшой минус: там слишком все на виду, информация распространяется стремительно и спрятаться трудно.

А в деловом Нью-Йорке скрыться гораздо легче, много банков, трастов, фондов, легче спрятать деньги. Многие богатые эмигранты предпочитают осесть в Нью-Йорке и заняться бизнесом. Но, к сожалению, они сильно преувеличивают свои финансовые способности, ведь они ведут бизнес не в России. Людей, не привыкших нарушать договоренности, не платить налоги, власти очень быстро наказывают. Причем штрафуют серьезно.

— А те, кто платит налоги, и те, кого не разыскивают, как они живут со своими деньгами и как их тратят?

— Так, чтобы с большими деньгами и никто не разыскивал, бывает крайне редко. Но в целом они живут хорошо и красиво. Они покупают пентхаусы на Манхеттене, большие дома на побережье океана, яхты за миллионы долларов. Живут на широкую ногу, всячески привлекая к себе внимание.

Но спустя некоторое время, когда им становится скучно, а душа, привыкшая к "кипучей деятельности", требует большего, многие пытаются войти в американский истеблишмент. У кого-то получается, у кого не очень.

Думаю, ни для кого не секрет, что для американцев крайне важна деловая репутация и для многих сегодня деньги стали "пахнуть". Если прибывший эмигрант не может обосновать появление и огромное количество средств, то может так случиться, что партнеры не захотят иметь с ним дело.

Приведу пример некой "бизнес-леди", супруги одного из бывших министров Московской области, которая скрывается от российского правосудия в США…

— Извините, а как доказать, что деньги ворованные?

— Доказать сложно, но неожиданно стало официально объявлено об экстрадиции ее мужа. Французские власти выдали его российскому следственному комитету во время его пребывания во Франции. Он долго находился в международном розыске, только недавно его арестовали и вернули в Россию. Эта информация публиковалась в США.

Его супруга занималась в Нью-Йорке меценатской деятельностью, поддерживала выставки в Майами, приобретала антиквариат. В 2000-х она стала членом попечительского совета всемирно известного Музея Гуггенхайма. После того как в СМИ попала новость об аресте ее мужа, попечительский совет предложил ей покинуть эту должность. Если имеется официальная информация, то здесь скрывать для общественности факты сложно.

Могу привести еще один пример. Ко мне из России обратились бывшие партнеры совладельца ростовского банка "Южный торговый банк" и председателя правления "Русстройбанка". Соратники по бизнесу обвиняют его в выводе капитала из страны, в данный момент он находится в федеральном розыске. Я нашел в Нью-Йорке этого господина и его жену, которую также обвиняют в хищении огромных средств. Все данные передал их партнерам.

Но, к сожалению, потраченные деньги уже не вернуть. Эта супружеская пара попыталась на Западе вести бизнес — такой, как привыкла вести в России, — и практически все потеряла. Попутно "бизнесмены" закатывали шикарные светские вечеринки по всему миру, на что ушли огромные суммы. Мне жаль их партнеров, но вряд ли они что-то вернут обратно. Хотя совсем недавно появилась информация, что дело о хищении передали в Следственный комитет России и супругами очень плотно занялся Интерпол. А это уже серьезно.

Отвечая на ваш вопрос, скажу, что практически всех расхитителей российского бюджета можно найти на Западе и официально доказать факт мошенничества.

— Какой еще существует вид мошенничества, который развит в последнее время в Америке?

— За последние годы из России все чаще приезжают, скажем так, женщины в возрасте, с приличными деньгами. У них есть серьезные намерения создать семью и открыть свое дело. Но им только кажется, что у них серьезные деньги, что они откроют бизнес и создадут семью. Возможно, для России 100-200 тысяч долларов — большие деньги, но в Америке за эти суммы ничего создать невозможно, даже не хватит на налоги. Но женщины об этом не знают. А вот для мошенников вполне достаточно, чтобы ради 100-200 тысяч хорошо потрудиться.

Недавно ко мне обратилась женщина. Ей около 50 лет, сама она из далекого Сургута. В России женщина прилично заработала и захотела переехать на постоянное местожительство в Америку. Она нашла в Нью-Йорке жениха-партнера, бывшего соотечественника, который предложил ей создать семью, а также создать семейный бизнес, открыть аптеку. Женщина без всяких документов отдала ему 200 тысяч долларов! Ни семьи, ни денег она, естественно, не увидела.

Сейчас такой развод среди наших людей очень популярен в Америке. Женщины бальзаковского возраста, которые в России много работали и скопили некоторую сумму, мечтают переехать в развитую страну. Они хотят свить гнездышко и жить тихой сытой семейной жизнью с гражданином Америки, который будет не только мужем, но и бизнес-партнером. Я вполне могу понять их американскую мечту… Мечта, скорее всего, навеяна кинематографом и женскими романами со счастливым концом, но в реальности все обстоит совершенно иначе.

— Таких мошенников тоже сложно найти?

— Мошенников мне найти несложно. Более того, они даже не скрываются, потому что деньги были переданы абсолютно легально и добровольно. Женщина не оформила никаких документов, не составила никаких контрактов, даже расписки не взяла. Я, честно говоря, не понимаю, как этим легковерным дамам удалось в России сколотить внушительный капитал. Двести тысяч долларов — деньги, в общем-то, не маленькие. И как можно, не проверив, не собрав информацию, отдать первому встречному в Америке…

— Почему пострадавшая не обращается сразу в полицию?

Когда они приходят ко мне, я нахожу их "возлюбленных" в течение 24 часов. Но в полицию они не могут пойти по причине того, что отсутствует состав преступления. К ней не приставили нож или пистолет, она добровольно отдала ему деньги. В полиции спросят: "Он вам угрожал? Он вас душил?" — "Нет". Насильственные действия отсутствуют, но несмотря на то, что мошенник обманул многих женщин, предъявить ему нечего. Это "американский Мавроди" — полиции он не интересен. Он честно предложил женщине руку, сердце и бизнес, но потом передумал. Если бы он нарушил закон на территории США, тогда им бы занялось государство, но он ничего не нарушил. Деньги ему отдали добровольно. Какое здесь нарушение закона?

— А как происходит вся эта афера? Какая существует технология, благодаря которой женщина добровольно отдает деньги?

— "Бизнес-партнер" возит свою даму по Нью-Йорку и показывает пустые помещения под кафе, под магазины, прачечные, аптеки, стоматологические клиники. Пустых помещений на Манхеттене, в Бруклине, в Квинсе огромная масса. Мошенник арендует помещение за три-пять тысяч долларов и завозит туда оборудование и мебель. Затем приводит свою потенциальную жертву продемонстрировать "будущий совместный бизнес". Выглядит все очень привлекательно, презентабельно и достоверно.

Кстати, в помещении могут находиться сообщники, так называемые "менеджеры", "управляющие", "администраторы", которые руководят установкой оборудования, доставкой мебели. Создается деловая суета, звонки, спектакль отработан до мелочей. Устоять в такой ситуации сложно, конечно, женщина охотно отдает деньги. Она приезжает с большой суммой, регистрирует ее на таможне, но если женщина не гражданка Америки, то она не может открыть счет и положить их в банк. Остается только отдать…

— Получается, что такое мошенничество можно поставить на конвейер?

— Безусловно, это огромный четко организованный бизнес в русскоязычном сообществе. Такой же бизнес прокручивают и в мексиканском, и в пуэрториканском землячествах. Существует даже база данных на богатых "40-50-летних старушек" из России, которую мошенники передают дальше.

За последние десятилетия новое поколение эмигрантов сильно трансформировалось. Если мы в свое время в Америку эмигрировали без средств, то современные эмигранты приезжают состоятельными людьми.

Но я хочу сказать: для них есть небольшой нюанс — сохранить сегодня на Западе деньги очень сложно. Имеются разные ловушки, подводные камни, специально созданные законы. Не зная законов, можно лишиться состояния, но, как ни странно, никого это не останавливает.

Вообще, у американцев складывается впечатление, что в России слишком легко достаются деньги, если их так запросто теряют и тратят на Западе.

Беседовала и подготовила к публикации Анжела Якубовская

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