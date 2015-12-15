16 декабря: Бостонское чаепитие, театр "Ромэн" и евро

День преподобного Иоанна Молчальника (558 год).

Фотоархив Pravda. Ru

Народный календарь

Молчальник.

Именинники: Альбина, Иван, Иоанн, Савва, Федор и Федул.

События

16 декабря 1773 года — "Бостонское чаепитие". Переодетые индейцами жители Бостона совершили налет на три судна британской Ост-Индской компании и выбросили за борт 342 ящика чая в знак протеста против беспошлинного ввоза английского чая в Северную Америку. Правительство Великобритании постановило закрыть порт Бостона до полного возмещения ущерба и направило в Новую Англию военные корабли. Эти меры послужили сигналом к всеобщему сопротивлению североамериканских колоний и, в конечном итоге, образованию США.

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16 декабря 1809 года Наполеон развелся с императрицей Жозефиной.

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16 декабря 1931 года на основе студии при Главискусстве Наркомпроса РСФСР организован профессиональный цыганский театр "Ромэн".

Мы писали: Цыганский мюзикл. Песня, а не спектакль

16 декабря 1942 года в районе Сталинграда и на Центральном фронте советские войска продолжали вести наступательные бои на прежних направлениях.

Читайте все публикации сюжета "Победе в Сталинградской битве — 72"

16 декабря 1957 года советская экспедиция впервые достигла южного геомагнитного полюса Земли.

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16 декабря 1985 года Сильвестр Сталлоне женился на Бриджит Нильсен.

Мы писали раньше: Сильвестру Сталлоне 60 лет. История "Итальянского жеребца"

16 декабря 1995 года на проходившем в Мадриде заседании Евросовета принято название единой европейской денежной единицы — евро, которую решили ввести в обращение (сначала в безналичных расчетах) с 1 января 1999 года.

Мы писали: Единой европейской валюте — пять лет

Дни рождения

16 декабря 1485 года родилась Екатерина Арагонская (Catherine of Aragon, Catalina de Aragon), первая жена короля Англии Генриха VIII.

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16 декабря 1872 года родился Антон Деникин, генерал-лейтенант, главнокомандующий Добровольческой армией в гражданскую войну, затем главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России. После ее разгрома сдал командование барону Врангелю и покинул Россию.

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16 декабря 1883 года родился Макс Линдер (Габриель Лёвьель/ Max Linder (Gabriel Leuvielle)), французский киноактер.

Мы писали раньше: В компании Макса Линдера

16 декабря 1896 года родилась Анна Андерсон (Anna Anderson-Manahan), самозванка, 50 лет пытавшаяся доказать, что она — Анастасия, чудом выжившая дочь последнего российского императора.

Мы писали раньше: ЛЖЕ-АНАСТАСИЯ ВЕЗЕТ В РОССИЮ ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ И СМУТУ

16 декабря 1917 года родился Артур Чарльз Кларк (Arhur Charles Clarke), английский писатель-фантаст, изобретатель и футуролог.

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16 декабря 1930 года родился Альберт Тавхелидзе, грузинский физик, академик (1990).

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16 декабря 1932 года родился Родион Щедрин, композитор. Супруг балерины Майи Плисецкой.

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16 декабря 1946 года родился Бенни Андерссон (Benny Andersson), член шведской группы ABBA.

Мы писали: АББА возвращается… пока в музей

16 декабря 1948 года родился Юрий Николаев, телеведущий.

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Скорбные даты

16 декабря 1859 года умер Вильгельм Гримм, немецкий филолог — знаменитый сказочник. Младший брат Якоба.

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16 декабря 1898 года скончался Павел Третьяков, предприниматель, меценат, основатель знаменитой картинной галереи, почетный гражданин Москвы.

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Третьяковка — музей с русским размахом

16 декабря 1983 года скончался Григорий Александров (Мормоненко), кинорежиссер.

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