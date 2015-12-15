День преподобного Иоанна Молчальника (558 год).
Молчальник.
Именинники: Альбина, Иван, Иоанн, Савва, Федор и Федул.
16 декабря 1773 года — "Бостонское чаепитие". Переодетые индейцами жители Бостона совершили налет на три судна британской Ост-Индской компании и выбросили за борт 342 ящика чая в знак протеста против беспошлинного ввоза английского чая в Северную Америку. Правительство Великобритании постановило закрыть порт Бостона до полного возмещения ущерба и направило в Новую Англию военные корабли. Эти меры послужили сигналом к всеобщему сопротивлению североамериканских колоний и, в конечном итоге, образованию США.
Читайте также:
Америка пересматривает свою историю
16 декабря 1809 года Наполеон развелся с императрицей Жозефиной.
Читайте также:
Как Багратион победил на любовном фронте Наполеона
Истории любви: Наполеон и Жозефина
16 декабря 1931 года на основе студии при Главискусстве Наркомпроса РСФСР организован профессиональный цыганский театр "Ромэн".
Мы писали: Цыганский мюзикл. Песня, а не спектакль
16 декабря 1942 года в районе Сталинграда и на Центральном фронте советские войска продолжали вести наступательные бои на прежних направлениях.
Читайте все публикации сюжета "Победе в Сталинградской битве — 72"
16 декабря 1957 года советская экспедиция впервые достигла южного геомагнитного полюса Земли.
Читайте также: Сделан шаг к обузданию "магнитных бурь"
16 декабря 1985 года Сильвестр Сталлоне женился на Бриджит Нильсен.
Мы писали раньше: Сильвестру Сталлоне 60 лет. История "Итальянского жеребца"
16 декабря 1995 года на проходившем в Мадриде заседании Евросовета принято название единой европейской денежной единицы — евро, которую решили ввести в обращение (сначала в безналичных расчетах) с 1 января 1999 года.
Мы писали: Единой европейской валюте — пять лет
Дни рождения
16 декабря 1485 года родилась Екатерина Арагонская (Catherine of Aragon, Catalina de Aragon), первая жена короля Англии Генриха VIII.
Читайте также: Генрих VIII страдал от своей голубой крови
16 декабря 1872 года родился Антон Деникин, генерал-лейтенант, главнокомандующий Добровольческой армией в гражданскую войну, затем главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России. После ее разгрома сдал командование барону Врангелю и покинул Россию.
Читайте также:
Антон Деникин: сперва патриот, потом генерал
Генерал Деникин о предательстве Польши и "самостийности" Украины
16 декабря 1883 года родился Макс Линдер (Габриель Лёвьель/ Max Linder (Gabriel Leuvielle)), французский киноактер.
Мы писали раньше: В компании Макса Линдера
16 декабря 1896 года родилась Анна Андерсон (Anna Anderson-Manahan), самозванка, 50 лет пытавшаяся доказать, что она — Анастасия, чудом выжившая дочь последнего российского императора.
Мы писали раньше: ЛЖЕ-АНАСТАСИЯ ВЕЗЕТ В РОССИЮ ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ И СМУТУ
16 декабря 1917 года родился Артур Чарльз Кларк (Arhur Charles Clarke), английский писатель-фантаст, изобретатель и футуролог.
Читайте также: Три заветных желания Артура Кларка
16 декабря 1930 года родился Альберт Тавхелидзе, грузинский физик, академик (1990).
Читайте также: Чаепития в Академии: Что мы находим в Хаосе?
16 декабря 1932 года родился Родион Щедрин, композитор. Супруг балерины Майи Плисецкой.
Мы писали:
Аве Майе, балерине со Шпицбергена
Щедрин подарил жене — книгу, а Плисецкая мужу — танец
Майя Плисецкая и Родион Щедрин: "Мы познали любовь"
Избранник Музыки справляет юбилей
Родион Щедрин: Температура ощущений должна быть, скажем, 39,7!
16 декабря 1946 года родился Бенни Андерссон (Benny Andersson), член шведской группы ABBA.
Мы писали: АББА возвращается… пока в музей
16 декабря 1948 года родился Юрий Николаев, телеведущий.
Читайте также: Юрий Николаев: "Где нет ссор, там и любви тоже нет…"
Скорбные даты
16 декабря 1859 года умер Вильгельм Гримм, немецкий филолог — знаменитый сказочник. Младший брат Якоба.
Читайте также: Братья Гримм в долгу перед Рапунцель
16 декабря 1898 года скончался Павел Третьяков, предприниматель, меценат, основатель знаменитой картинной галереи, почетный гражданин Москвы.
Читайте также:
Третьяковы: собаки лают, а караван идет
Третьяковка — музей с русским размахом
16 декабря 1983 года скончался Григорий Александров (Мормоненко), кинорежиссер.
Читайте также: Истории любви: талант и дворянка
В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.