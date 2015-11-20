21 ноября: Собор Небесных Сил бесплотных, Черубина де Габриак и Рокки

Всемирный день приветствий

Фотоархив Pravda. Ru

Всемирный день телевидения

День работника налоговых органов РФ

День бухгалтера в РФ

Всемирный день философии

Православный календарь

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Всех чинов ангельских девять: Серафимы, Херувимы, Престолы (это высшие чины); Господства, Силы, Власти (средние чины); Начала, Архангелы, ангелы (низшие чины).

Над всеми чинами главным поставлен Господом Михаил (в переводе с еврейского "кто как Бог"). Он верный служитель Божий, совершивший множество подвигов во славу Господа. С древних времен Михаил известен своими чудесами. Это особо чтимый на Руси святой. В честь его построено много монастырей, соборных, дворцовых, посадских храмов. На иконах он изображается попирающим ногами дьявола, в левой руке он держит зеленую финиковую ветвь, в правой копье с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой начертан червленый крест. Михайлов день отмечается 2 раза в году: 19 сентября и 21 ноября. Собор архангела Гавриила отмечается церковью 26 июля и 8 апреля.

В этот день отмечается день Архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила, Иеремиила.

Рафаил — врачевание Божие болезней, целитель человеческих недугов. На иконах он держит сосуд с целительными снадобьями в левой руке, а правой ведет Товию, несущую рыбу. Уриил — огонь, или свет Божий, просветитель. На иконах в поднятой руке держит обнаженный меч на уровне груди, в опущенной левой — пламень "огненный". Селафиил — молитвенник Божий, побуждающий к молитве. На иконе — в молитвенном положении, смотрящий вниз, руки сложены на груди. Иегудиил — заступник в пути, помощник нуждающимся в чем-либо ради славы Божией. На иконе в деснице держит золотой венец, в левой руке — бич из трех красных или черных веревок. Варахиил — раздатель благословения Божия на добрые дела, испрашивающий людям милости Божии. На иконе на его одежде множество розовых цветов. Иеремиил — возвышение к Богу. На иконе он держит в руке весы.

Читайте также:

Ангелы — младенцы, вестники, воины…

Архангел Михаил — защитник веры

Народный календарь

Михаил. Михайлов день. Михайло. Михаил Архангел. Грязник. Михаил — победитель супостатов, избавитель от всяких бед и скорбей и злых грехов. Это большой православный праздник, веселый и светлый.

Дню свойственны: Михайловские грязи, Михайловские оттепели, Михайловские заморозки. Каждый год по-разному. В народе говорят: "Кузьма (14 ноября) закует, а Михайло раскует". "Михайло мосты мостит". "Коли на Михайлов день утро с инеем — ожидай больших снегов; с туманом — быть ростепели". Михайлов день считается рубежной датой. С этого дня "зима встает на ноги". "Со дня Михайла Архангела зима морозы кует". "С Михайла зима не стоит, не мерзнет". "Михайла с полумостом". "Михайло приехал на белом коне" (говорится, если к этому дню выпадет снег). "Во что Михайла, в то и Никола". Говорят: "Михайла с мостом", если с этого времени становится зимний путь. "Если Михайло Демьянов путь порушит — не жди его до зимнего Николы. С Архистратига Михаила скот загоняют на зимний корм.

С 21 ноября по 20 декабря прибывают на зимовку красногрудые, красноголовые чечетки, клесты, чижи, снегири, сойки. Прочно снег ложится обычно к 22 ноября. Снежный покров не превышает пяти сантиметров.

Именинники: Гавриил и Михаил.

События

21 ноября 1386 года — первая осада Тбилиси Тамерланом. Противостоял ему царь Баграт V. Кто-то говорит, что город сразу был взят штурмом, другие растягивают сопротивление защищавшихся на полгода, но несомненен факт, что Тамерлану пришлось тяжко. Захваченный город он разрушил, плененного царя вынудил принять мусульманскую веру. Но ни царь, ни его подданные борьбы не прекратили: еще семь раз в ближайшие годы завоеватели вторгались в Грузию, каждый раз встречая ожесточенноое сопротивление.

Читайте также: Мельница мифов: проклятия Тамерлана нет

21 ноября 1783 года впервые в воздух поднялся воздушный шар братьев Монгольфье с людьми на борту. Пионерами воздухоплавания стали физик Жан Франсуа Пилатр де Розье и маркиз Франсуа Лорен Д'Арланд. Они летали над Парижем 25 минут, поднявшись на высоту более 1000 метров и пролетев девять километров.

21 ноября 1877 года Томас Эдисон объявил о своем изобретении — фонографе. Через три месяца он получит патент.

Читайте также: Мельница мифов: от Эдисона до Ильича

21 ноября 1909 года поэт Виктор Гофман писал своему приятелю: "Последняя литературная новость — появилась новая поэтесса Черубина де Габриак. Кто она такая — неизвестно. Откуда появилась — тоже. Говорят, что она полуфранцуженка-полуиспанка. Но стихи пишет по-русски, сопровождая их, однако, французскими письмами. Говорят еще, что она изумительной красоты, но никому не показывается. Стихами ее теперь здесь все бредят — и больше всех Маковский. Волошин — все знает наизусть. Стихи, действительно, увлекательные, пламенные и мне тоже очень нравятся".

Читайте также: Истории любви: незнакомка русской поэзии

21 ноября 1913 года в Москве на Театральной площади открылся "Электро-театр" (Дом Ханжонкова) — один из первых московских кинотеатров.

Читайте также: "Балаганный промысел" сгубил киномагната

21 ноября 1945 года на сцене Большого театра состоялась премьера балета С. С. Прокофьева "Золушка". Главные партии исполнили О. В. Лепешинская и М. М. Габович.

Читайте также: "Медные трубы" Сергея Прокофьева

21 ноября 1973 года на советские киноэкраны вышла комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", поставленная по мотивам пьесы Михаила Булгакова. Главных героев в фильме сыграли Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Савелий Крамаров, Михаил Пуговкин, Владимир Этуш.

Читайте также:

"Бриллиантовая рука" — кино от любви

Леонид Гайдай, человек и кинотеатр

Гайдай кормил Крачковскую кашей

…И другие приключения Гайдая

Гайдай никогда не болел звездной болезнью

Гайдай Советского Союза

21 ноября 1976 года в Нью-Йорке прошла премьера фильма Джона Эвилдсена "Рокки". Сыгравший главного героя Сильвестр Сталлоне выбился в звезды, даже претендовал по двум номинациям на "Оскара", но ни за сценарий, но ни саму роль награды ему не досталось. Из 10 выдвижений картине не досталось призов за актерские работы, но были отмечены монтаж и отданы два главных приза — за режиссуру и лучшему фильму.

Мы писали раньше:

Сильвестру Сталлоне 60 лет. История "Итальянского жеребца"

Дети Сильвестра Сталлоне ненавидят Рэмбо

"Рэмбо-IV": Сталлоне впал в маразм

21 ноября 1987 года в Лаг-Вегасе поженились киноактеры Брюс Уиллис и Деми Мур.

Читайте также:

Деми Мур: "Боюсь, что никто меня не любил по-настоящему"

Деми Мур и Эштон Катчер: кто кому изменял?

Смотрите фоторепортажи:

У Деми Мур новая любовь

Деми Мур и Эштон Катчер официально развелись

Деми Мур помирилась с дочерью

Деми Мур нашла замену Эштону

Звезды Голливуда: Деми Мур

Вторая молодость Брюса Уиллиса

Крепкий Орешек — 25 лет спустя

21 ноября 1990 года на индонезийском острове Бали Мик Джеггер женился на американской фотомодели Джерри Холл, которая была его подругой более десяти лет.

Читайте также: Rolling Stones: не были, не состояли, не привлекались…

Дни рождения

21 ноября 1694 года родился Вольтер (Мария Франсуа Аруэ)/ Voltaire (Franсois Marie Arouet), французский писатель и философ-просветитель.

21 ноября 1898 года родилась Лидия Тимашук, заведующая кабинетом электрокардиографии Кремлевской больницы.

Читайте также: На "врачей-вредителей" никто не доносил

21 ноября 1916 года родился Виктор Леонов, морской офицер-разведчик, капитан 1-го ранга, дважды Герой Советского Союза.

Читайте также: Дважды Герой, легендарный разведчик…

21 ноября 1931 года родился Андрей Гончар, математик, академик (1987).

Читайте также: Чаепития в Академии: математика объяснит все

Скорбные даты

21 ноября 479 года до нашей эры скончался Конфуций, китайский государственный деятель и мыслитель, философская система взглядов которого более двух тысяч лет служила основой жизни Поднебесной, а сам он назван потомками Учителем Десяти тысяч поколений.

Читайте также: Основатели учений в реальности: Конфуций

21 ноября 1963 года умер Роберт Франклин Страуд (Robert Franklin Stroud), американский преступник, получивший прозвище "Птицелов из Алькатраза".

Читайте также: А еще душегуб обожал канареек

21 ноября 1991 года покончила с собой Юлия Друнина, поэтесса.

Читайте также: Юлия Друнина: Если бог есть, он поймет меня

21 ноября 2006 года умер Роберт Олтмен (Robert Altman), американский кинорежиссер. Пять раз его выдвигали на "Оскар", но почетная награда досталась ему только в год смерти по совокупности достижений и за оказанное им влияние на мировой кинематограф.

Читайте также: ЕСЛИ ЧАЙ — В ЧЕТЫРЕ, ТО УБИЙСТВО — В ПОЛНОЧЬ