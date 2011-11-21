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Автор Светлана Охрименко

Архангел Михаил — защитник веры

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Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и зла. На иконах он изображается с огненным мечом или копьем. В книге Откровения архангел Михаил выступает главным вождем в войне против дьявола и взбунтовавшихся ангелов. В начале IV века Церковь установила праздник Собора святых ангелов во главе с архангелом Михаилом.

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском соборе. Этот собор состоялся за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Одним из его деяний было осуждение еретического поклонения ангелам как творцам и правителям мира и утверждение православного их почитания.

На этом же соборе было установлено совершать праздник в честь Архистратига Михаила и всех Небесных Сил 8 ноября (21 ноября по новому стилю). Эта дата была выбрана неслучайно: ноябрь — девятый месяц от марта, с которого в древности начинался год, — в соответствии с числом девяти чинов Ангельских. А восьмой день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют "днем восьмым".

Православные христиане верят, что, кроме физического, существует духовный мир, населенный разумными, добрыми существами — ангелами. Священное Писание, повествуя о явлении ангелов различным людям, собственным именем называет только некоторых из них. Среди них — архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые в канонических книгах, а также архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в неканонических книгах Писания.

В книге Товита архангел Рафаил говорит о себе: "Я — Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго". Отсюда возникло убеждение, что на Небе существует семь архангелов, одним из которых является архангел Михаил.

Имя Михаил в переводе с еврейского означает "Кто как Бог". Архангел Михаил в Писании именуется "князем" или "вождем воинства Господня" и изображается как главный борец против дьявола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование "архистратиг", то есть военачальник.

По церковному преданию, Архистратиг Михаил принимал участие во многих ветхозаветных событиях. Во время выхода израильтян из Египта он показывал им путь в виде столпа облачного днем и столпа огненного ночью. Через него явилась сила Господня, уничтожившая египтян и фараона, преследовавших израильтян. Он явился Иисусу Навину и открыл волю Господа на взятие Иерихона. Ему же приписывают поражение огромного ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим при пророке Исаии. Архистратиг Михаил защищал Израиль во всех бедствиях.

В книге Откровения архангел Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов: "И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною". Апостол Иуда кратко упоминает об архангеле Михаиле как о противнике дьявола.

С древних времен прославлен своими чудесами Архангел Михаил на Руси. В Волоколамском Патерике приводится рассказ преподобного Пафнутия Боровского со слов татарских баскаков о чудесном спасении Новгорода Великого: "А яко же Великий Новград никогда же не бысть взят от агарян … внегда по Божию попущению грех ради наших безбожный агарянский царь Батый Русскую землю поплени и пожже и поиде к Новому граду и покры его Бог и Пречистая Богородица явлением Михаила Архистратига, иже возбрани ему итти на него. Он же поиде на Литовския грады и прииде к Киеву и виде у каменныя церкви над дверьми написан великий Михаил Архангел и глагола князем своим указуя перстом: "сей ми возбрани пойти на Великий Новгород".

Архистратигу Михаилу посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов. В древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Архангельский собор и устроен монастырь. Архангельские соборы стоят в Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, Свияжске. Архистратигу Михаилу посвящен монастырь в Великом Устюге.

Один из главнейших храмов города Москвы — храм-усыпальница в Кремле — также носит его имя. Многочисленны и прекрасны иконы Чиноначальника Вышних Сил и его Собора. Одна из них — икона "Благословенное воинство" — написана для Успенского собора Московского Кремля. На ней святые русские князья изображены под предводительством Архистратига Михаила. 

Темы собор архангел михаил православная церковь праздник собора святых ангелов
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Архангел Михаил — защитник веры
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