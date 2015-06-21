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Елена Тимошкина

22 июня: День памяти и скорби

4:58
Общество » День в истории » Июнь

22 июня

День памяти и скорби

День в истории 22 июня
Фото: Pravda.Ru
День в истории 22 июня

Православный календарь

День памяти святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Кирилл — писатель и богослов, толкователь Священного Писания. Он долго и упорно боролся с еретичеством. Управлял церковью 32 года. Скончался в 444 году, оставив много творений.

Народная традиция

Кирилл. Кириллов день Кирилл Александрийский.

На Кириллу — конец весны, почин лету" (по ст. ст.). "На Кириллу солнышко отдает земле всю свою силу". За Федором Стратилатом (21.06) "Кирилл в ряду стоит — на солнечном припеке", по красному слову народному, "греется". "С Кирилла дня — что солнышко дает, то у мужика в амбаре".

Сбор ранней земляники, черники.

Земляника красна — сеять овес напрасно.

22 июня — почин лету. В этот день солнышко отдает земле всю силу.

Именинники: Александр, Кирилл, Марфа, Мария, Фекла.

События

22 июня 1633 года в Риме, в церкви святой Марии, Галилео Галилей, выслушав приговор инквизиционного трибунала, произнес свое отречение.

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21 июня 1812 года император Наполеон Бонапарт издал приказ по армии, который был воспринят как объявление войны, а через два дня его Великая армия пересекла Неман и вторглась в пределы России. Так началась Отечественная война 1812 года.

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22 июня 1912 года В.И. Ленин и Н.К. Крупская прибыли из Парижа в Краков.

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22 июня 1941 года — нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. День Памяти.

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22 июня. Оказывается, Гитлер спасал Европу!

22 июня 1960 года произошел официальный разрыв отношений между Советским Союзом и Китаем. Поводом к этому стал обмен оскорблениями между лидерами ведущих восточных держав. Н. С. Хрущев обозвал Мао Цзэдуна сталинистом, а тот не остался в долгу, подобрав для главы советского правительства соответствующее ругательство — ревизионист.

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22 июня 1994 года в Брюсселе подписан Протокол об основах сотрудничества России и НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира".

Читайте статьи о НАТО

22 июня 2007 года — американская премьера мультипликационного фильма "Рататуй", снятого на студии "Пиксар" и рассказывающего о том, как крысеныш Реми находит свое призвание в жизни. Достойной наградой режиссеру Брэду Бёрду стал "Оскар".

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Дни рождения

22 июня 1898 года родился Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.

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22 июня 1922 года родился Василий Петров, легендарный артиллерист, дважды Герой Советского Союза.

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22 июня 1949 года родилась Мерил Стрип, американская актриса.

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Скорбные даты

22 июня 1918 года ушел из жизни Алексей Щастный, капитан 1-го ранга, участник обороны Порт-Артура и первой мировой войны.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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