Международный день защиты детей
Всемирный день родителей
День Северного флота РФ
День создания правительственной связи в России
Всемирный день молока
День памяти благословенного князя Иоанна Угличского (в иноках Игнатия), Вологодского (1522). Сын Углицкого князя Андрея Васильевича, внук Василия Темного. Иоанн вместе с отцом и братом был заточен в темницу, где отец и брат умерли, а Иоанн по приказу Московского великого князя Иоанна III, брата князя Андрея, находился в темнице 32 года. Безвинно страдая, он молился за своих притеснителей. Перед смертью принял пострижение в монашество.
День памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского (VIII век). С юности он обошел все святые места. Возвратившись, он занял место изгнанного до него готфского епископа. Он скрывался от преследования хазаров. Узнав, что предводитель хазаров умер, он предсказал и свою смерть через 40 дней, что и случилось в 790 году.
День памяти благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского (1389), славного защитника земли русской.
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Иван Долгий. Сбереги нивы. Ранние льны. На Ивана Долгого продолжают сеять огурцы.
Средний срок окончания заморозков на почве. Раннее цветение красного клевера. Зацветают поздний ландыш, поздние сорта смородины.
Посев в грунт семян огурцов, кабачков, фасоли, бобов, кукурузы; посев зимней черной редьки, цветной капусты.
1-12 июня — высадка в грунт всей рассады помидоров, перца, кабачков, патиссонов, огурцов, тыквы, дыни, арбузов. Но лучше закрывать их на ночь из-за холодов.
Не поздно еще высадить и рассаду капусты. Провести внекорневую подкормку деревьев жидким навозом с борной кислотой или бурой и марганцем.
Если первые два дня июня льет дождь — весь месяц сухой. Вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру".
Именинники: Акакий, Дмитрий, Иван, Корнилий, Игнатий, Патрикей, Сергей.
1 июня 1725 года учрежден орден Александра Невского.
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1 июня 1845 года домашний голубь завершил полет из Намибии в Лондон, преодолев 11 000 км за 55 дней.
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1 июня 1892 года в Киеве был пущен первый в Российской империи электрический трамвай.
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1 июня 1933 года — день рождения Северного флота СССР (России). В этот день для обороны северных морских рубежей в связи с обострением международной обстановки и возросшей угрозой империалистической агрессии против СССР была сформирована Северная военная флотилия с местом базирования в Кольском заливе. Большую роль в создании Северного флота сыграл построенный в этом году Беломорско-Балтийский канал, по которому с Балтики прибыли первые корабли.
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"Политика — слишком серьезное дело, чтобы доверять ее политикам" — утверждал генерал Шарль де Голль, возглавивший 1 июня 1958 года правительство национального спасения во Франции.
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Дни рождения
1 июня 1844 года родился замечательный русский художник-передвижник Василий Поленов.
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1 июня 1897 года родился Павел Батов, генерал армии, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).
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1 июня 1926 года родилась Мэрилин Монро (Норма Джин Бейкер, еще ранее Мортенсон), американская киноактриса.
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1 июня 1960 года родилась Ольга Кормухина, певица.
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1 июня 1973 года родилась Хайди Клум, немецкая супермодель. Жена английского певца Сила.
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1 июня 1901 года умер Козьма Солдатёнков, книгоиздатель, владелец художественной галереи.
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1 июня 1946 года казнен по приговору народного трибунала Йон Антонеску, военно-фашистский диктатор Румынии.
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1 июня 2001 года скончался Алексей Гусев, офицер-подводник, капитан 1 ранга, Герой Советского Союза.
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1 июня 2003 года умер Евгений Матвеев, киноактер и режиссер, народный артист СССР (1974).
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1 июня 2008 года скончался Ив Сен-Лоран, французский кутюрье.
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Ив Сен-Лоран: провокатор женской эмансипации
1 июня 2010 года ушел из жизни Андрей Вознесенский, поэт.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.