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Елена Тимошкина

1 июня: День защиты детей, Северного флота и родителей

6:45
Общество » День в истории » Июнь

1 июня

Международный день защиты детей

1 июня: День защиты детей, Северного флота и родителей
Фото: Правда.Ру

Всемирный день родителей

День Северного флота РФ

День создания правительственной связи в России

Всемирный день молока

Православный календарь

День памяти благословенного князя Иоанна Угличского (в иноках Игнатия), Вологодского (1522). Сын Углицкого князя Андрея Васильевича, внук Василия Темного. Иоанн вместе с отцом и братом был заточен в темницу, где отец и брат умерли, а Иоанн по приказу Московского великого князя Иоанна III, брата князя Андрея, находился в темнице 32 года. Безвинно страдая, он молился за своих притеснителей. Перед смертью принял пострижение в монашество.

День памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского (VIII век). С юности он обошел все святые места. Возвратившись, он занял место изгнанного до него готфского епископа. Он скрывался от преследования хазаров. Узнав, что предводитель хазаров умер, он предсказал и свою смерть через 40 дней, что и случилось в 790 году.

День памяти благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского (1389), славного защитника земли русской.

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Народная традиция

Иван Долгий. Сбереги нивы. Ранние льны. На Ивана Долгого продолжают сеять огурцы.

Средний срок окончания заморозков на почве. Раннее цветение красного клевера. Зацветают поздний ландыш, поздние сорта смородины.

Посев в грунт семян огурцов, кабачков, фасоли, бобов, кукурузы; посев зимней черной редьки, цветной капусты.

1-12 июня — высадка в грунт всей рассады помидоров, перца, кабачков, патиссонов, огурцов, тыквы, дыни, арбузов. Но лучше закрывать их на ночь из-за холодов.

Не поздно еще высадить и рассаду капусты. Провести внекорневую подкормку деревьев жидким навозом с борной кислотой или бурой и марганцем.

Если первые два дня июня льет дождь — весь месяц сухой. Вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру".

Именинники: Акакий, Дмитрий, Иван, Корнилий, Игнатий, Патрикей, Сергей.

События

1 июня 1725 года учрежден орден Александра Невского.

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1 июня 1845 года домашний голубь завершил полет из Намибии в Лондон, преодолев 11 000 км за 55 дней.

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1 июня 1892 года в Киеве был пущен первый в Российской империи электрический трамвай.

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1 июня 1933 года — день рождения Северного флота СССР (России). В этот день для обороны северных морских рубежей в связи с обострением международной обстановки и возросшей угрозой империалистической агрессии против СССР была сформирована Северная военная флотилия с местом базирования в Кольском заливе. Большую роль в создании Северного флота сыграл построенный в этом году Беломорско-Балтийский канал, по которому с Балтики прибыли первые корабли.

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"Политика — слишком серьезное дело, чтобы доверять ее политикам" — утверждал генерал Шарль де Голль, возглавивший 1 июня 1958 года правительство национального спасения во Франции.

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Дни рождения

1 июня 1844 года родился замечательный русский художник-передвижник Василий Поленов.

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1 июня 1897 года родился Павел Батов, генерал армии, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).

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1 июня 1926 года родилась Мэрилин Монро (Норма Джин Бейкер, еще ранее Мортенсон), американская киноактриса.

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1 июня 1960 года родилась Ольга Кормухина, певица.

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1 июня 1973 года родилась Хайди Клум, немецкая супермодель. Жена английского певца Сила.

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Скорбные даты

1 июня 1901 года умер Козьма Солдатёнков, книгоиздатель, владелец художественной галереи.

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1 июня 1946 года казнен по приговору народного трибунала Йон Антонеску, военно-фашистский диктатор Румынии.

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1 июня 2001 года скончался Алексей Гусев, офицер-подводник, капитан 1 ранга, Герой Советского Союза.

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1 июня 2003 года умер Евгений Матвеев, киноактер и режиссер, народный артист СССР (1974).

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1 июня 2008 года скончался Ив Сен-Лоран, французский кутюрье.

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1 июня 2010 года ушел из жизни Андрей Вознесенский, поэт.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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