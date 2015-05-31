1 июня: День защиты детей, Северного флота и родителей

6:45 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июнь

1 июня

Международный день защиты детей

Фото: Правда.Ру

Всемирный день родителей

День Северного флота РФ

День создания правительственной связи в России

Всемирный день молока

Православный календарь

День памяти благословенного князя Иоанна Угличского (в иноках Игнатия), Вологодского (1522). Сын Углицкого князя Андрея Васильевича, внук Василия Темного. Иоанн вместе с отцом и братом был заточен в темницу, где отец и брат умерли, а Иоанн по приказу Московского великого князя Иоанна III, брата князя Андрея, находился в темнице 32 года. Безвинно страдая, он молился за своих притеснителей. Перед смертью принял пострижение в монашество.

День памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского (VIII век). С юности он обошел все святые места. Возвратившись, он занял место изгнанного до него готфского епископа. Он скрывался от преследования хазаров. Узнав, что предводитель хазаров умер, он предсказал и свою смерть через 40 дней, что и случилось в 790 году.

День памяти благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского (1389), славного защитника земли русской.

Читайте также: Димитрий Донской: между славой и клеветой

Народная традиция

Иван Долгий. Сбереги нивы. Ранние льны. На Ивана Долгого продолжают сеять огурцы.

Средний срок окончания заморозков на почве. Раннее цветение красного клевера. Зацветают поздний ландыш, поздние сорта смородины.

Посев в грунт семян огурцов, кабачков, фасоли, бобов, кукурузы; посев зимней черной редьки, цветной капусты.

1-12 июня — высадка в грунт всей рассады помидоров, перца, кабачков, патиссонов, огурцов, тыквы, дыни, арбузов. Но лучше закрывать их на ночь из-за холодов.

Не поздно еще высадить и рассаду капусты. Провести внекорневую подкормку деревьев жидким навозом с борной кислотой или бурой и марганцем.

Если первые два дня июня льет дождь — весь месяц сухой. Вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру".

Именинники: Акакий, Дмитрий, Иван, Корнилий, Игнатий, Патрикей, Сергей.

События

1 июня 1725 года учрежден орден Александра Невского.

Читайте также: Александр Невский — православный рыцарь

1 июня 1845 года домашний голубь завершил полет из Намибии в Лондон, преодолев 11 000 км за 55 дней.

Читайте также: В воздухе — царь, а на земле — прислуга

1 июня 1892 года в Киеве был пущен первый в Российской империи электрический трамвай.

Читайте также: Пересадка с трамвая на машину… в чемодане

1 июня 1933 года — день рождения Северного флота СССР (России). В этот день для обороны северных морских рубежей в связи с обострением международной обстановки и возросшей угрозой империалистической агрессии против СССР была сформирована Северная военная флотилия с местом базирования в Кольском заливе. Большую роль в создании Северного флота сыграл построенный в этом году Беломорско-Балтийский канал, по которому с Балтики прибыли первые корабли.

Читайте также: Северный флот никогда не подведет!

"Политика — слишком серьезное дело, чтобы доверять ее политикам" — утверждал генерал Шарль де Голль, возглавивший 1 июня 1958 года правительство национального спасения во Франции.

Читайте также: Великое наследие Де Голля: что "проматывает" Саркози?

Дни рождения

1 июня 1844 года родился замечательный русский художник-передвижник Василий Поленов.

Читайте также: ЕГО ПРОСЛАВИЛ МОСКОВСКИЙ ДВОРИК

1 июня 1897 года родился Павел Батов, генерал армии, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).

Читайте также: Лики войны: Командарм Батов и цвет его Победы

1 июня 1926 года родилась Мэрилин Монро (Норма Джин Бейкер, еще ранее Мортенсон), американская киноактриса.

Читайте также:

Тайна смерти Мэрилин Монро раскрыта?

Семь дней и ночей с Мэрилин Монро

Смотрите фоторепортаж: Неизвестная Монро: полвека без Мэрилин

1 июня 1960 года родилась Ольга Кормухина, певица.

Читайте также: Ольга Кормухина: "Я уверена, что там куча поддельных подписей"

1 июня 1973 года родилась Хайди Клум, немецкая супермодель. Жена английского певца Сила.

Читайте также:

Молочная чудо-диета от Хайди Клум

Хайди Клум: Хочешь похудеть — ходи в неглиже

Хайди Клум: "Красота — это актерская игра"

10 секретов красоты от супермодели Хайди Клум

Смотрите фоторепортажи:

Хайди Клум беременна в пятый раз

Хайди Клум превратилась в древнюю старушку

Хайди Клум прикупила особняк в Лос-Анджелесе

Хайди Клум перевоплотилась в Клеопатру

Хайди Клум. Счастье с третьей попытки?

Новая любовь Хайди Клум

Уикэнд Хайди Клум

Хайди Клум: "Красота — это актерская игра"

Супермодель Хайди Клум разводится с мужем

Шокирующий костюм Хайди Клум

Длинные ноги Хайди Клум "стоят" 2 млн долларов

10 секретов красоты от супермодели Хайди Клум

Хоромы Хайди Клум в Беверли-Хиллз

Пляжная жизнь Хайди Клум

Скорбные даты

1 июня 1901 года умер Козьма Солдатёнков, книгоиздатель, владелец художественной галереи.

Читайте также: Русский меценат Козьма Солдатёнков

1 июня 1946 года казнен по приговору народного трибунала Йон Антонеску, военно-фашистский диктатор Румынии.

Читайте также: Кишинев обзавелся "позорной" улицей?

1 июня 2001 года скончался Алексей Гусев, офицер-подводник, капитан 1 ранга, Герой Советского Союза.

Читайте также: Как КПСС утопила подводную лодку

1 июня 2003 года умер Евгений Матвеев, киноактер и режиссер, народный артист СССР (1974).

Читайте также: Россия потеряла выдающегося актера и режиссера Евгения Матвеева…

1 июня 2008 года скончался Ив Сен-Лоран, французский кутюрье.

Читайте также:

В Париже умер выдающийся кутюрье Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран: провокатор женской эмансипации

1 июня 2010 года ушел из жизни Андрей Вознесенский, поэт.

Читайте также: Парабола Андрея Вознесенского