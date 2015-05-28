29 мая: День миротворцев ООН, военных автомобилистов и ветеранов-таможенников

Международный день миротворцев ООН
День военного автомобилиста
День ветеранов-таможенников
Православный календарь
День памяти Феодора Освященного (368). Феодор прославился святостью жизни и обильным даром чудотворения. Он был рукоположен во священники, за что и получил наименование "освященного".
Федор Житник.
День памяти угодника Федора служит самым крайним сроком для яровых посевов. "На Федора непременно надо сеять жито". За это Федора и зовут в народе Житником.
Зацветает рябина, значит, наступает тепло. Цветет сирень обыкновенная.
Именинники: Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Модест, Муза, Юрий, Федор.
29 мая 1878 года в Санкт-Петербурге в помещении Конногвардейского манежа прошла публичная "травля" крыс. Посреди манежа "был сооружен круглый амфитеатр с ареною посредине, места продавались по 2, 3 и 5 рублей и были разобраны без исключения петербургским обществом, состоявшим более чем на половину из дам. Травля началась ровно в 2 часа. На арену, имевшую 20 футов в диаметре, стали выпускать по несколько штук крыс; небольшие крысоловки (кошки или собаки?) выказывали ловкость и проворство, бросались на врагов и после некоторой борьбы устлали арену трупами. Наконец, в 4 часа это маловиданное зрелище кончилось, и в результате оказалось с лишком 200 тел крысиных".
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29 мая 1895 года в Англии в издательстве Heinemann вышел первый роман английского писателя Герберта Уэллса "Машина времени". Ему предшествовали журнальная публикация (январь-май 1895 года) и отдельное издание (7 мая) в США, но все тексты отличаются друг от друга, а классическим считается именно английский вариант.
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Можно ли путешествовать во времени?
Машина времени: включаем первую скорость
29 мая 1953 года человек впервые покорил Эверест. На вершину самой высокой горы мира взошли новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгэй Тенцинг.
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С 29 мая по 2 июня 1988 года прошел визит в Москву президента США Рональда Рейгана.
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29 мая 2000 года Верховный суд России рассмотрел вопрос о реабилитации Лаврентия Берии и оставил в силе вынесенный в 1953 году приговор о смертной казни.
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То Лаврентий Берия развалил империю?…
29 мая 2002 года в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) была провозглашена "Мисс Вселенная — 2002". Ею оказалась россиянка Оксана Федорова. Через четыре месяца организаторы конкурса отняли у нее титул за нарушение условий контракта.
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Дни рождения
29 мая 1795 года родилась Жанетта Грудзинская.
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29 мая 1874 года родился Гилберт Кит Честертон, известный английский писатель, один из мэтров детектива.
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29 мая 1894 года родился Джозеф фон Штернберг американский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист и композитор. Иона Штернберг родился в бедной еврейской семье в Вене. В 1909 вместе семья переехала в США, с 17 лет жил самостоятельно. В 1923 году в Голливуде по ошибке его имя писали Джозеф фон Штернберг. Ему понравилось, и с тех пор он пользовался новым именем. В картине "Голубой ангел" он явил миру актрису, которая стала величайшей звездой кинематографа — Марлен Дитрих. Штернберг писал: "Я всколыхнул океан, и из вод вышла женщина, которой было суждено очаровать мир". А Дитрих говорила: "Я боготворила землю, по которой он ступал. Я безмерно почитала его ум, его понимание хрупкой недолговечности и бесчисленных недостатков человеческой натуры. Он был повелителем; я — счастливой марионеткой".
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29 мая 1895 года родился Алексей Черемухин, конструктор и испытатель первых советских вертолетов.
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29 мая 1917 года родился Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США.
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Добровольный гарем президента Кеннеди
Они сделали своих мужей президентами
29 мая 1909 года родилась Янина Жеймо, киноактриса, прославившаяся в роли Золушки.
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29 мая 1944 года родился Хельмут Бергер, австрийский киноактер, прославившийся съемками в фильмах Висконти ("Гибель богов", "Семейный портрет в интерьере", "Людвиг").
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Сын герцога, ставший марксистом-леопардом
29 мая 1953 года родился Александр Абдулов, выдающийся актер театра и кино, режиссер, телеведущий. Смотрели "Гений", "Шизофрения", "С любимыми не расставайтесь", "Самая обаятельная и привлекательная"?…
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29 мая 1814 года умерла Жозефина Богарне, первая жена Наполеона.
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29 мая 1979 года ушла из жизни Мэри Пикфорд (Глэдис Мэри Смит), американская киноактриса.
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29 мая 1982 года умерла Роми Шнайдер (Розмари Альбах-Ретти), австро-немецкая и французская киноактриса.
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