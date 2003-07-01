Путешествия во времени: факты и исследования

Едва ли не первое, что я сделал, вернувшись из очередной экспедиции "Космопоиска", это отыскал повесть Герберта Уэллса "Машина времени" и заново перечитал о приключениях безымянного Путешественника во Времени. А еще меня очень интересовала дата создания книги. 1895 год… Прошло немногим более столетия, и я смог своими собственными руками потрогать прототип Уэллсовской Машины Времени, да что там потрогать — я помогал ее строительству!…

А началось все с телефонного звонка из Москвы. Вадим Чернобров, мой коллега по исследованиям аномальных явлений, инженер-конструктор космической техники, а заодно и координатор всероссийского экспедиционного объединения "Космопоиск", уточнял сроки своего прибытия в известный мне район на севере Волгоградской области. "Приезжай, мы планируем здесь интересный эксперимент, — сказал он, не объясняя подробностей, — сам все увидишь…"

В начале августа я добрался до места расположения лагеря. Небольшой палаточный городок, сбитые скобами бревна вокруг кострища, флаг с эмблемой "Космопоиска", молодые загорелые лица экспедиционников…

Вадим сразу ввел меня в курс дела. В густом лесу, на удалении от экспедиционного лагеря он показал мне шарообразную конструкцию, которая внешне напоминала НЛО. Я догадался, что это увеличенная в несколько раз модель его установки, в которой… изменяется время.

Дело в том, что Чернобров еще с 1987 года, со студенческих лет, стал заниматься созданием аппаратов с электромагнитной накачкой. Его научным руководителем сначала был доктор технических наук, профессор МАИ Евгений Федорович Каменков, но в дальнейшем разработки велись под руководством конструктора космических кораблей, Героя Cоцтруда, академика Василия Павловича Мишина. Мишин в свое время, как известно, был первым заместителем С. П. Королёва, и после смерти Главного Конструктора возглавлял знаменитое "королёвское" КБ. Правда, было бы преувеличением говорить о прямом участии Василия Павловича в создании первой модели установки по изменению времени — все-таки у академика много других важных дел, — но он действительно проявлял интерес к опытам и не препятствовал "сумасбродным" экспериментам своего настырного ученика.

Многие годы Чернобров экспериментировал на установках небольшого диаметра и малой мощности. Испытания начались еще в 1988 году. Сейчас исследователи вполне гарантированно могут замедлять или ускорять время на доли секунды при специальных воздействиях магнитного поля. Наибольшее достигнутое замедление — полторы секунды за час работы установки.

Пришло время ставить опыты на животных, и для этого использовались белые лабораторные мыши. Но первые подопытные особи погибали, и только позже разобрались, почему это происходило. Дело в том, что во время экспериментов конструкторы заглядывали в испытательную зону, открывая люк. Ведь надо же было следить за поведением подопытного грызуна, сам-то он о своих ощущениях не расскажет. Однако всякий раз после выключения установки мышь оказывалась мертвой.

Выжила лишь седьмая по счету подопытная. То ли счастливое число тому было причиной, то ли, скорее, зверушку спасла человеческая забывчивость. Оказывается, про нее элементарно запамятовали, и только когда отключили питание, первое, что увидели испытатели — красные бусинки глаз героического грызуна. Зато происшествие позволило сделать важный вывод: несинхронное течение времени в разных частях живого организма чрезвычайно опасно для него. Иными словами, вторжение в зону, где течение времени изменено, пусть даже на доли секунды, недопустимо для живого существа. И это запомнили, это записали как первое правило в экспериментах со Временем. Потом эти правила пополнялись.

Качественный перелом в работе, как считает В. Чернобров, наступил в 1997 году. Именно тогда разрешились некоторые конструктивные и теоретические противоречия, и создание моделей больших размеров стало, наконец, возможным.

И вот, в лесной чаще, я вижу установку явно с расчетом на крупных животных или человека… Диаметр внешнего шара, (вернее, октодекаэдра, потому что у него 80 граней-плоскостей), — 210 сантиметров, внутренний шар имеет диаметр 100 сантиметров. В дальнейшем я принял деятельное участие в строительных работах, а если точнее, — замешивал бетон. Бетона требовалось много.

Аномальная зона

Местность, выбранная для эксперимента, вроде бы ничем не выделяется среди окрестных полей и холмов, но что-то странное здесь всё же происходит. Нередко тут видят НЛО; часты шаровые молнии, которые бьют почему-то в одни и те же места; встречаются следы посадки треугольных летательных аппаратов; люди плутают в так называемых "блудных местах"; на ровной проселочной дороге регулярно случаются аварии, из-за которых уже погибли трое местных жителей; с периодичностью раз в месяц шаровые молнии разрушают отдельно стоящие опоры электролинии, ну и так далее. Но главное — это многокилометровые тоннели большого диаметра, которые никто и никогда в этих местах не строил. Однако попасть в тоннели нам год за годом не удавалось. Мешали всевозможные препятствия, вплоть до странных происшествий с теми, кто пытался помочь исследователям строительной техникой.

И все же выбор места для экспериментов с Машиной Времени был вполне осознанным. Во-первых, в уединенном месте мало посторонних людей и, значит, есть надежда на сохранность сооружения. Во-вторых, местные жители утверждают, а исследователи убеждались и сами, что в этих местах нередко наблюдают НЛО, причем часть из них — треугольного типа. Последнее было немаловажным, поскольку есть основания предполагать, что "трехзвездники", или, иначе, "бельгийские треугольники" — это корабли из будущего, из того времени, когда хронопутешествия станут реальностью. В-третьих, здесь часто случаются грозы с молниями, а их энергия, считает Чернобров, когда-нибудь может быть задействована в МВ… Но есть еще, и в-четвертых, в-пятых…

Словом, выбор места не был случайным. Почему затеянный эксперимент вольно или невольно увязывался с НЛО? Дело в том, что во время испытания улучшенной модификации установки 18 марта 1990 года в Москве в небе над лабораторией Московского авиационного института, где работает В. А. Чернобров, появился и стал описывать круги огромный НЛО с тремя "габаритными огнями". Вызванная бригада телевизионщиков из передачи "Добрый вечер, Москва" засняла "трехзвездник" на видеопленку и потом показывала его в своей программе.

Позже, при повторении экспериментов, таинственный пришелец уже не появлялся. Вадим не счел полет "трехзвездника" чистой случайностью. Уже тогда было известно, что данный тип НЛО реагирует в основном только на первые, пионерские испытания новой техники. Да, не секрет, что некоторые виды НЛО появляются именно во время каких-либо важных испытаний военной и космической техники, в моменты мощных техногенных аварий или других значимых исторических событий. Так косвенно подтверждается "их" осведомленность и интерес к перспективным разработкам или важным событиям.

Появятся ли НЛО на этот раз — мы не раз о том рассуждали. Ведь в испытаниях впервые предполагалось участие людей. Не рядом, а внутри машины! И если всё правильно, то "они" не могут этого не заметить. Оставалось ждать начала испытаний.

Из области хронопутешествий

Люди с чрезмерно развитым "здравым смыслом" до сих пор воспринимают идею путешествий во времени как "бред сивой кобылы" или "чушь собачью" — любимые их выражения, позволяющие "умыть руки", когда не хочется напрягаться над излишне сложными и непривычными проблемами. Но в современной человеческой истории имеются факты, которые заставляют пытливых исследователей задумываться над некоторыми странностями нашего бытия.

Ну, к примеру, откуда ясновидящие и предсказатели черпают знания о будущих событиях и верно предугадывают их, заглядывая вперед подчас на многие века? Иногда они даже видят эти события! Получается, что мир единовременен, и события разворачиваются одномоментно в разных эпохах или параллельных мирах?

А случаи странного появления людей из других эпох? Например, история шестнадцатилетнего юноши Каспара Хайзера, которого задержала полиция в мае 1828 года в Нюрнберге и который имел самые невероятные привычки и способности, словно раньше он жил совсем в ином мире. На него исписали 49 томов дела, но так и не установили места, откуда прибыл этот человек. Каспар погиб от пули религиозного фанатика, унеся тайну своего происхождения в могилу.

В 1954 г. японская полиция задержала человека со странным паспортом, который был выдан не существующим африканским государством Туаред. На сей момент там есть племя туарегов (разница в одной букве), но страны такой нет. Может, появится в будущем?

Днем 24 января 1987 года на станции метро "Арбатская" в Москве "роботоподобная" женщина лет 40-45 "металлическим" голосом спрашивала у прохожих: "Какой это год?" В 1942 году такого же "подозрительного" мужчину сотрудники СМЕРШа расстреляли на Кавказе как "немецкого агента"…

Или наш соотечественник Е. И. Гайдучок, многие факты из жизни которого говорят, что он прибыл из 23-го столетия. Он рассказывал, что к тому времени Санкт-Петербург будет залит прибрежными водами, а его культурные, исторические ценности и многие памятники будут вывезены в крупнейший космопорт на севере Волгоградской области. Но, впрочем, эта тема не для скороговорки, и пока я не буду ее развивать.

Главное, что некоторые факты в пользу путешествий во времени есть, а физики-теоретики, пусть далеко не все, но пришли к выводу, что путешествия во времени возможны. Однако есть парадоксы, которые мешают их реализации, и необходимы очень высокие энергии, чтобы эти парадоксы не учитывались.

Вот что рассказал об этом Вадим Чернобров:

— В машине времени, а это уже установившееся название установки, придуманное еще Гербертом Уэллсом, заложены противоречия, которые считаются запретными. Первое противоречие-запрет: сходящиеся волны. Их вроде бы нет. Но на самом деле можно смоделировать сходящиеся волны, если, например, в воду бросить обруч — внутри на короткое время они и возникнут. Однако в физике этот частный случай обходили. Некоторые теоретики до сих пор утверждают, что сходящихся волн не может быть вообще. Но моя установка как раз и создает как бы трехмерный обруч и сходящиеся электромагнитные волны, которых "не может быть". А ведь известно, что получение сходящихся волн равно тому, что мы заставим время идти вспять. Это первый запрет, который машина реализует. Я в этом убедился на сотнях опытов.

Второй запрет. Есть в физике понятие — монополь. Это означает однополярное магнитное поле. Со времен Дирака его пытаются найти, но безрезультатно. Зачем ищут? Умные физики осознали, что открытие монополя равносильно получению способа управления временем.

Но этот монополь есть! Он есть, потому что его не может не быть. Пытаясь его обнаружить, экспериментаторы решили, что монополь можно получить искусственным путем. Некоторые пробовали, в том числе и я. Правда, тогда я не знал про других. Один из способов таков: берется множество плоских постоянных магнитов и в этой массе вырезается шар. Внутри шара будет только южный полюс, снаружи — северный. Для внешнего наблюдателя (снаружи или внутри) это и был бы монополь. Я это делал, склеивая постоянные магниты. Но результат один — монополь не получался. Потому что шло размагничивание. Монополь пробивался! Другие на этом остановились, а я нет.

Самое главное — я стал делать монополь не из постоянных магнитов, а из электромагнитов. Эта концепция и определила конструкцию машины: она шарообразная, круглая и многослойная. Всего в моих экспериментах я доходил до 10 слоев. Электромагниты навешиваются на несколько шарообразных корпусов и вставляются друг в друга., как матрешки. Они как бы друг друга накачивают. А полезная нагрузка создается внутри последнего шара.

Эксперименты с машиной времени были мной начаты в 1987 году. И пока вопросов больше, чем ясности. Но это не тупик. На многие вопросы уже получены ответы.

К примеру, раньше сам процесс изменения скорости течения времени в обе стороны казался одинаковым — только клеммы соленоидов поменять. Но всё оказалось значительно сложнее. Процессы не были взаимно-симметричными. Возможно, эта разница возникает из-за того, что есть принципиальное различие между прошлым и будущим. Прошлое — одновариантно, а будущее — многовариантно. В будущее процесс не освоен, а в прошлое, связанное с замедлением времени, — это стабильный процесс.

Поначалу мы делали испытания на мышах. У нас не было цели омолаживать животных или иные организмы. Наша цель — замедлить время внутри машины, т. е. переместить объект во времени — быстрее или медленнее. Пока скорости перемещения низкие. Только в отдаленном будущем планируется перемещать объекты из настоящего в прошлое или в будущее.

Зато мы сейчас знаем, что для перемещений во времени нужны громадные мощности. Пока таких мощностей у нас нет.

— И все же, откуда у тебя уверенность, что установку можно пробовать уже на людях?

— Уверенности до конца нет. Мы наблюдали на мышах и кошке. Но то, что установку необходимо опробовать и на людях, — это очевидно. Без человека совершенствование системы невозможно. Но мы будем это делать ступенями и пока на малых режимах.

— Говоря о перемещениях во времени, ты имеешь в виду телепортацию?

— Ну, это самый невероятный, можно сказать, конечный продукт. Конечно, опыты с этим будут, но в будущем. Пока этого не произойдет, мы будем к этому возвращаться неоднократно в своих экспериментах.

Что почувствует человек в машине времени — это абсолютно "белое пятно". Я лишь знаю по косвенным данным, что, возможно, будет головная боль. Не исключены зрительные галлюцинации. Но с уверенностью ничего утверждать не могу.

Эксперимент в лесу

Летом в достаточно удаленном от людей лесном массиве Волгоградской области, севернее Камышина, в отпускные для Вадима дни была построена первая модель Машины Времени, рассчитанная на человека. Фактически реализовывалась самая сказочная мечта многих фантастов — о путешествиях во Времени… Есть ли вообще что-либо более невероятное, чем эта гипотеза о единовремении и возможности бывать как в прошлом, так и в будущем? Многие и многие пока в это не верят. И понять их можно. Да и во мне крепки еще сомнения, хотя сам участвовал в строительстве установки, многое знаю о загадках времени, знаю факты попадания людей из иного времени, многочисленные случаи явной телепортации… Но как это трудно — побороть в себе неверие и пресловутый "здравый смысл"…

…Мы со съемочной группой волжского телевизионного канала "Ахтуба" приехали сюда на следующий день после начала испытаний. Вадим и его молодые помощники, студенты и сотрудники Московского авиационного института, а также представители из других организаций были явно в приподнятом настроении. Первые опыты дали обнадеживающие результаты. Даже при слабых мощностях, от простых автомобильных аккумуляторов, установка уже дала изменение времени на 3 процента, тогда как в лабораторных условиях достигалось только 0,5 процента при замедлении или ускорении времени. Улучшение результатов в 6 раз! Это показали приборы, в частности, — симметричные кварцевые генераторы.

Затем пришел черед мышей и щенка по имени Луноход. Мышей специально привезли из Москвы, а двухмесячный кутёнок появился в лагере самым загадочным образом: маленький и беспомощный, он приковылял в лунную ночь к экспедиционному костру неведомо откуда. До ближайшего населенного пункта около десятка километров, пастухи тоже не признали щенка своим. Непонятно…

Лунохода определили дублером молоденького котика по имени Пломбир, которого ребята подобрали однажды на помойке в ближайшем поселке. Грязный и жалкий котенок впервые в жизни попробовал мороженое, и это решило все: он охотно отправился с исследователями навстречу неведомой судьбе. Его отмыли, причесали, и за два месяца походной жизни Пломбир превратился в справного и удачливого лесного охотника: у мышей в округе кончилась беззаботная жизнь. Кстати, свой посильный вклад в общее пищевое довольствие он внес шестью добытыми мышками, которых притащил к продуктовой палатке. Он и меня отблагодарил пойманной мышкой, которую положил у входа в палатку после того, как я однажды угостил его сгущенным молоком. Как он отыскал мое жилище среди других палаток — удивительно.

Однако Пломбир, видимо, внимательно прислушивался к нашим разговорам о предстоящих испытаниях, и в день, когда потребовалось участие в эксперименте, его было просто не узнать: кот превратился в маленькую злобную фурию. Он рвался, мяукал и царапался, пока не вырвался из рук и не исчез в лесной чаще. На целые сутки! Пришлось использовать дублера.

Луноход пробыл в камере внутреннего шара полтора часа. И, судя по всему, чувствовал себя не очень-то уютно: скулил, повизгивал, изгрыз тканевую обивку люка. Экспериментаторы истолковали поведение песика по-своему: жить при измененном времени все же можно. Раз собака выдержала испытания в искусственно созданной хроноаномалии, стоит попробовать и людям. Конечно, энтузиасты нашлись.

Почти все, кто был в экспедиционном лагере в дни испытаний, испробовали на себе воздействие измененного времени. Это было 26 августа 2001 года, и можно не сомневаться, что эта дата когда-нибудь войдет в историю как день первого эксперимента с людьми на первом отечественном хронокорабле.

Пять, десять, двадцать минут — такими были сроки пребывания Виктора Фокеева, Дмитрия Куркова, Вадима Черноброва, Марии Лоренц в опытной МВ. Всех дольше — полчаса — пробыл в работающей установке Иван Конов. Какие ощущения? Все говорили, что начинает чаще биться пульс и слегка закладывает уши. Кто-то говорил о шуме в ушах.

Кстати, г. Уэллс, оказывается, весьма близко передавал впечатления пилота во время первого включения Машины Времени: "Сразу наступила темнота, — описывал он. — У меня зашумело в ушах, и странное ощущение падения стало сильнее. …Как будто мчишься куда-то, беспомощный, с головокружительной быстротой. Я забыл обо всем, кроме своих новых ощущений".

Удивительно, но нечто похожее описывали и все те, кто решился опробовать "чернобровскую" установку. Сам Вадим рассказывал об этом так:

— У меня уши не закладывало, но появилось ощущение, что ты где-то в другом мире. Что есть жизнь здесь, но есть жизнь и "там", словно разворачивается какое-то пространство. В общем, какие-то необычные чувства, а вот какие именно, я не могу сформулировать…

Что ж, эти испытания — только начало. Понятно, что для настоящих путешествий во времени потребуются годы экспериментов и энергии огромных мощностей, но начало уже положено. Кстати, Чернобров напомнил, что согласно прогнозам знаменитого фантаста Артура Кларка, других специалистов и футурологов, начало путешествий на Машинах Времени относят к 2030-2050 годам. Сейчас 2001 год. Стало быть, идем по графику…

Они все-таки прилетели!

Я еще не успел задать этот вопрос, как Вадим опередил меня:

— Они прилетали…

— Как, когда?!

— Они прилетали пять раз, и их видели все, кто был в лагере, — в его голосе не было такого уж явного торжества, но нечто особенное, со значением, улавливалось.

Он рассказал:

— Первый раз "трехзвездник" появился 16 августа в 22 часа 38 минут. Я сидел в одиночестве у костра и вдруг обратил внимание на белый бесформенный объект размером чуть меньше луны, который за две секунды перечеркнул черное звездное небо с юга на север прямо над лагерем. Я еще только соображал, что это могло быть — метеор или, может, болид, как вдруг в месте исчезновения объекта заметил треугольник из трех звезд, летевший с северо-запада на юго-восток с небольшой скоростью. На мой крик из палаток выскочили все, кто в это время был в лагере: Саша Гавриченко, Валентина и Лена Горшуновы. Пролет мы наблюдали в течение нескольких минут. Объект не стало видно в 22 часа 48 минут почти над горизонтом в направлении 150 градусов. Обо всем этом можешь прочитать подробности в "журнале наблюдений".

Да, я, конечно, внимательно перечитал рапорты дежурных и имею представление о том, как "хозяин" Медведицкой гряды обозревал свои владения. "Трехзвездник" появлялся 17-го, 18-го, 21-го и 22-го августа. Может, он прилетал и в другие дни, но стояла низкая облачность, мешавшая наблюдениям. Всякий раз "треугольник" появлялся около 23-х вечера, пролетал в зените прямо над лагерем и исчезал у горизонта.

Фрагмент записи от 18 августа: "Огни объекта можно оценить по светимости в 1-2 звездные величины. В 23 час. 04 мин. от центра треугольника отделилась и ушла резко вниз светлая точка. Была попытка выйти на контакт с объектом с помощью фотовспышек и мигания фонариков, а также с помощью радиопередатчика в СВ-диапазоне. Пролет НЛО наблюдали все шесть человек, находившихся в лагере".

"22 августа. НЛО прилетел в 21 час. 57 мин., конец наблюдений — в 22 часа 06 минут. Его видели 9 человек экспедиционников и двое местных парней".

Кстати, на сей раз пролет "трехзвездника" отличался довольно низкой высотой и ярким свечением всех трех огней, благодаря чему НЛО удалось заснять на видеокамеру.

До даты первого включения установки оставалось четыре дня.

— И как ты это оцениваешь? — хочу узнать мнение Черноброва.

— "Они" нас заметили.

— И…

— И, возможно, дают понять, что мы на верном пути. Если б "им" что-то было не по нраву, "они" наверняка организовали бы нечто вроде пожара, или затяжных дождей, или внезапного снегопада с обледенением, или спровоцировали бы агрессию со стороны… Мы бы даже не догадались о причине, из-за которой пришлось бы бежать отсюда. А так… Испытания проведены, и какие-никакие, но есть первые результаты для анализа и для обдумывания дальнейших опытов.

Да, именно такой вывод можно сделать из события, о котором не оповещали в тот же день самые сведущие теле- и радиокомпании мировых информационных агентств, не докладывали о результатах президентам государств, не пили шампанское на банкетах. Последняя банка тушенки в котелке с гречневой кашей да немного сгущенки в крепко заваренный на походном костре чай — вот и вся "банкетная" часть того дня. Можно лишь посетовать на то, что все это делается на личном энтузиазме молодых ребят, на жалкие средства молодого ученого, без какой-либо поддержки государственных или научных структур. Отсюда, наверное, и не особенно впечатляющий дизайн сооружения, и элементы самодеятельного творчества, которые, если говорить правду, не особенно впечатлили группу приехавших сюда телеоператоров. "Мы ожидали большего…" — признались они, когда мы ехали обратно.

И все же событие состоялось. Установка, изменяющая Время, создана и будет усовершенствоваться. Я уверен, — когда-нибудь мы будем гордиться тем, что это произошло впервые именно на русской земле!

Геннадий Белимов, "НГН"