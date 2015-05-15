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Елена Тимошкина

16 мая: День биографа, святая Жанна и первые Оскары

6:43
Общество » День в истории » Май

16 мая

День биографа

16 мая: День биографа, святая Жанна и первые Оскары
Фото: Правда.Ру

Православный календарь

День памяти мучеников Тимофея и Мавры (286 год). Святые Мавра и Тимофей пострадали за веру. Тимофей был чтецом сельской церкви, хранителем и переписчиком богослужебных книг. За отказ выдать книги был подвергнут страшным мучениям. Страшным мучениям была подвергнута и его жена Мавра. После мучений их распяли на крестах.

Народная традиция

Тимофей и Мавра. Марфа. Мавра. Рассадница. Мавра Молочница. Мавра Молочная. Мавра Зеленые щи — крапиву щипли. Тимофей.

Из молодой крапивы и щавеля варят витаминные пустые щи.

Молочница — увеличение удоев у коров, поэтому и название. Молоко майское очень питательное. Если "соловьи запели перед Маврой — весна зацветет дружно".

Молодая крапива полезна. Из листьев крапивы делают настой, который "всякую черную немочь из тела выгоняет, восстанавливает силы мужские, останавливает внутреннее кровотечение". В обычае этого дня: похлестать себя крапивой как следует! Крапиву для этого надо "рвать голыми руками, а то она свою целебную силу утратит".

"Мавра молошная, Мавра Зеленые щи, Мавруша, покушая, а Маковей поговей", — так в народе говорят об этом дне.

Переход средней температуры воздуха через + 12 °С. Позднее цветение черемухи. Может быть похолодание.

Именинники: Мавра, Петр, Тимофей и Федосий.

События

16 мая 1717 года Вольтер был заключен в Бастилию за свои сатирические произведения.

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Голодовка Вольтера

16 мая 1920 года Ватиканом была канонизирована Жанна д'Арк.

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16 мая 1929 года состоялась первая церемония вручения наград Академии киноискусства. Кстати, золотые статуэтки стали называться "Оскарами" не сразу. В 1931 году во время обсуждения приза член академии Маргарет Хэррик вдруг воскликнула: "Как он похож на моего дядюшку Оскара!". И уже буквально на следующий день анекдот о статуэтке циркулировал далеко за кулисами Голливуда…

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16 мая 1964 года завершено строительство первой очереди высотной Асуанской плотины в Египте при содействии советских специалистов.

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16 мая 1972 года Совет Министров СССР принял постановление об усилении борьбы против пьянства и алкоголизма. Отныне запрещалось распивать спиртное на улице, а продажа алкогольных напитков в магазинах начиналась только в 11 часов.

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16 мая 1986 года после состоявшейся четырьмя днями ранее премьеры в Нью-Йорке на американские экраны вышел фильм "Лучший стрелок" с Томом Крузом в главной роли. С этой поры Том считается суперзвездой.

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16 мая 1992 года в Берлине прошли похороны Марлен Дитрих.

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16 мая 1995 года в Японии арестован Секо Асахара, глава секты "Аум Синрикё", ответственный за теракты с применением отравляющих веществ в метро.

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16 мая 2002 года мировая премьера фильма Джорджа Лукаса "Звездные войны. Эпизод II: атака клонов" прошла в трех десятках стран, включая Россию, Латвию, Литву. У тех, кто не спешил, как Эстония, премьера состоялась днем позже.

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Дни рождения 

16 мая 1910 года родилась Ольга Берггольц.

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16 мая 1953 года родился Пирс Броснан, ирландский киноактер, среди ролей которого и Джеймс Бонд. Самый холодный и безжалостный из Бондов, у которого единственное призвание — убивать.

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16 мая 1966 года родилась Джанет Джексон, американская поп-певица, сестра Майкла Джексона.

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Скорбные даты

16 мая 1826 года в одном из городков Тульской губернии на 48-м году жизни скончалась вдовствующая императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I.

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16 мая 1963 года ушел из жизни Олег Пеньковский, полковник ГРУ, ставший агентом разведслужб Великобритании и США. Чаще говорят об огромном вреде, нанесенном обороноспособности советского государства его предательством, но есть также мнение, что Пеньковского искусно подставили иностранцам для их дезинформации. Приговор предателю все равно был предопределен — смерть. Вот все остальные, когда-то изменившие присяге и Родине, до сих пор дрожат, как бы далеко они ни спрятались.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы джорджия календарь алкоголизм елизавета ii джордж лукас майкл джексон
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