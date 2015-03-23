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Елена Тимошкина

24 марта: День борьбы с туберкулезом, удар по Югославии и волнения в Бишкеке

Общество » День в истории » Март

24 марта

Всемирный день борьбы с туберкулезом

24 марта: День борьбы с туберкулезом, удар по Югославии и волнения в Бишкеке

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

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Православный календарь

День святого Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского, сочинителя Жития святого Иоанна Милостивого и Марии Египетской

Написал много молитв и церковных песнопений. Умер в 644 году.

Народные приметы

Раннее начало сокодвижения березы.

Именинники: Ефим и Софрон.

События

24 марта 1802 года британский изобретатель Ричард Тревитик получил патент на первый паровоз.

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24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день в 1882 году немецкий бактериолог Роберт Кох сообщил о своем открытии возбудителя туберкулеза, который впоследствии в его честь был назван палочкой, или бациллой, Коха.

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24 марта 1919 года зарегистрирован брак И. В. Сталина и Н. С. Аллилуевой.

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24 марта 1919 года авиаконструктор Игорь Сикорский, покинувший после революции Россию, не нашел применения своим талантам и во Франции. В этот день он оставил ее и отправился на пароходе в Америку.

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24 марта 1935 года в Харькове открыт памятник Тарасу Шевченко (скульптор М. Г. Манизер, архитектор И. Г. Лангбард).

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24 марта 1949 года военным министром СССР вместо Николая Булганина назначен маршал Александр Василевский.

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24 марта 1965 года в прокат вышел фильм-сказка "Морозко", поставленный режиссером Александром Роу на Киностудии им. Горького.

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24 марта 1975 года на экраны вышла вторая часть фантастической дилогии Ричарда Викторова — "Отроки во Вселенной". Первый фильм "Москва — Кассиопея" зритель увидел в сентябре предыдущего года.

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Переплывший хронос

24 марта 1999 года впервые после Второй мировой войны суверенное европейское государство стало объектом внешней агрессии. Силами стран НАТО, в первую очередь, США, был нанесен массированный удар по объектам на территории Югославии.

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24 марта 2001 года вступил в силу конституционный закон о тексте Государственного гимна России.

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24 марта 2003 года английская полиция арестовала российских бизнесменов Бориса Березовского и Юлия Дубова, но после изъятия у них документов и внесения залога в 100 тысяч фунтов стерлингов отпустила обоих. В ходе дальнейших слушаний требование российской прокуратуры об их экстрадиции не было удовлетворено.

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"Последнее время был в крайней депрессии"

24 марта 2005 года в Бишкеке, столице Киргизии, после народных волнений был свергнут режим президента Аскара Акаева.

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Дни рождения

24 марта 1874 года родился Гарри Гудини (Эрих Вайс), легендарный американский иллюзионист, постановщик феноменальных трюков и непревзойденный мастер в деле избавляться от всевозможных оков.

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24 марта 1874 года родился Сидней (Джордж) Рейли, шпион, авантюрист, организатор заговоров против Советской власти.

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24 марта 1906 года родилась Клавдия Шульженко, легендарная советская певица, народная артистка СССР.

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24 марта 1909 года родился Клайд Барроу, американский гангстер.

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Трагичная романтика Бонни и Клайда

24 марта 1921 года родился Анатолий Сорокин, офицер-подводник, адмирал флота, Герой Советского Союза. Именно он в 1966 году командовал первым в истории советского флота трансокеанским походом атомных подводных лодок Северного флота к берегам Камчатки вокруг Южной Америки через пролив Дрейка. За этот подвиг ему и было присвоена Звезда Героя.

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Скорбные даты

24 марта 1603 года скончалась Елизавета I, королева Англии, последняя из династии Тюдоров. За сорок четыре года ее правления, получивших название "елизаветинской эпохи", Англия стала одной из ведущих держав Европы.

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24 марта 1905 года скончался Жюль Верн, знаменитый французский писатель, автор множества приключенческих книг, а в его фантастических романах содержится множество элементов научного предвидения — разнообразные электроприборы, подводные лодки, космические ракеты и т. п.

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Жюль Верн — певец и судья прогресса

24 марта 1948 года во Франции умер Николай Бердяев, известный религиозный философ. "Мы живем в эпоху, когда истину не любят и не ищут, — писал он. — Истина все более заменяется пользой и интересом, волей к могуществу".

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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