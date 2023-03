19 марта: День подводника, Русский музей и день рождения Брюса Уиллиса

Общество День в истории Март

19 марта

День моряка-подводника

Международный день клиента

Православный календарь

День памяти мучеников Константина, Астия, Феофила и других (умерли в 845 году).

День преподобного Иова Анзерского (умер в 1720 году).

Народные традиции

Если в этот день мороз, то будет еще сорок утренних заморозков. Начинают оживать мухи, бабочки-лимонницы.

Именинники: Аркадий, Астий, Ерофей, Константин и Федор.

События

19 марта 1697 года началось "Великое посольство" Петра I в Западную Европу. Это посольство стало первым визитом русского царя в Европу.

Согласно приказанию царя посольство направлялось в Австрию, Бранденбург, Голландию, Англию, Венецию и к Папе Римскому. Ему предстояло выполнить несколько важных задач: заручиться поддержкой европейских стран в борьбе против Османской империи и Крымского ханства; благодаря поддержке европейских правителей получить северное побережье Чёрного моря; поднять престиж России в Европе сообщениями о победе в Азовских походах; пригласить на русскую службу иностранных специалистов, а также заказать и закупить военные материалы и вооружение.

19 марта 1831 года состоялось первое ограбление банка в США. Английский иммигрант Эдвард Смит похитил 245 000 долларов — из City Bank of New York (не имеющим никакой связи с известным ныне Bank of New York). Преступника довольно быстро схватили, он получил пять лет заключения в тюрьме Синг-Синг и вернул почти все, что украл.

19 марта - знаковый день для храма "Саграда Фамилия" в Барселоне. Первый камень "Саграда Фамилия" был заложен 19 марта 1882 года, в день, когда католики Испании чествуют Святого Хосе.

Самая первая часовня была завершена уже через три года после начала строительства, день в день — 19 марта 1885 года.

19 марта 1965 года было объявлено о начале сбора средств, необходимых для канонизации великого архитектора Гауди.

19 марта 1898 года в Михайловском дворце состоялось торжественное открытие для посетителей Русского музея императора Александра III.

19 марта 1906 года приказом по Морскому ведомству России подводные лодки были выделены в самостоятельный класс военных кораблей. С 1996 года приказом Главкома ВМФ Феликса Громова этот день отмечается как "День подводника".

19 марта 1911 года в Европе впервые отмечен Международный женский день.

19 марта 1999 года на центральном рынке Владикавказа прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 64 человека, а более сотни — получили ранения. Следы террористов привели в Чечню, в Урус-Мартановский центр по подготовке террористов, которым руководил Хаттаб.

Дни рождения

19 марта 1613 года родился Бертран д'Ожерон, губернатор острова Тортуга, на котором представлял Вест-Индскую компанию.

В 15 лет отпрыск благородного французского семейства отправился в поисках приключений в море. Он был флибустьером, купцом и плантатором, попадал в плен к испанцам, чудом выжил, прежде чем занял административный пост. Тортуга, как и все острова в округе, был местом пристанища флибустьеров. Губернатор сделал очень многое для блага колонии, приведения ее в цивилизованное состояние: требовал, чтобы каждый коммерсант имел на острове жилье, обязал колонистов завести скот и домашнюю птицу. Но самая главная его заслуга — это доставка из Франции спутниц жизни для флибустьеров, что подняло на небывалый уровень мораль бывших разбойников.

19 марта 1913 года родился Александр Покрышкин, летчик-ас, сбивший в Великую Отечественную войну 59 самолетов врага, первый трижды Герой Советского Союза, маршал авиации.

19 марта 1950 года родилась Надежда Бабкина (Заседателева), народная артистка России, художественный руководитель ансамбля "Русская песня".

19 марта 1955 года родился Брюс Уиллис, американский киноактер.

Скорбные даты

19 марта 1702 года скончался Вильгельм III Оранский, легендарный правитель Нидерландов, а с 1689 года — король Англии. Именно при нем был принят "Билль о правах" и Англия стала конституционной монархией.

19 марта 1955 года умер Леонид Говоров, маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. В войну командовал войсками Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов. После войны был главнокомандующим войсками ПВО и заместителем министра обороны. Среди его наград 5 орденов Ленина, орден Победы.

19 марта 2008 года умер Артур Чарльз Кларк, английский писатель-фантаст, изобретатель и футуролог.

