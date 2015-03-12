13 марта: Два императора и две планеты

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Православный календарь

День преподобного Василия, исповедника. Преподобный Василий вместе с Прокопием Декаполитом (смотрите 12 марта) пострадал во время гонений на христиан. После освобождения из заточения он продолжал иноческую жизнь, наставляя многих в православной вере и добродетельной жизни. Скончался в 750 году.

Народные традиции

Василий Капельник. Василий Исповедник. Василий теплый. Исповедник. Капельник. Капельник — овечья одышка. Каплюжник. Солнечник. Теплый. Дроворуб (рубка дров для лесосплава).

В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, оттепель. Отсюда и поговорки: "Посмотри на Васильев день, на капельники, и капель пойдет". "Василий Теплый с крыш каплет". "Придет батюшка Василий Капельник, и зима заплачет". "Длинные капельники (сосульки) — долгий лен". "На Василия солнце в кругах — к урожаю". "На Василия щука разбивает хвостом лед". Если в этот день дождь, то лето будет мокрое, если с крыш капает — охотнику надо собираться на охоту на зайцев.

Длинные сосульки — длинный лен. Если дождь — быть лету доброму. В этот день обычно бывает оттепель.

Ранняя метеорологическая весна. Всегда оттепель. Начало таяния снега на крышах.

13 марта по новому стилю соответствует 28 февраля по старому стилю. А на 29 февраля по старому стилю приходится праздник Касьяна, или преподобного Кассиана Римлянина. Так как 29 февраля бывает раз в четыре года, т. е. в високосный год, то празднование дня Преподобного Василия-исповедника в другие годы переносится на 28 февраля по старому стилю, или на 13 марта по новому стилю, и из-за этого будто бы считалось, что Касьян был на все зол, потому и называли его: Касьян Корыстник, Касьян Завистник, Касьян Остудный, Касьян Немилосердный, Касьян Скупой, Касьян Злопамятный, Касьян Недоброжелательный.

День этот считался днем корыстника, скупого завистника. На что корыстный человек ни взглянет — все вянет: на траву взглянет — трава вянет, на скот — скотина дохнет, на человека — человек сохнет, на дерево — дерево сохнет. Говорили: "Четверток на троицкой неделе Касьяну, чтоб не перекосил".

Именинники: Василий, Касьян, Кира, Марина, Маргарита, Нестор, Николай.

События

13 марта дважды покушались на жизнь российских императоров.

В этот день в 1881 году народоволец Гриневицкий смертельно ранил Александра II.

Также в этот день, но в 1887 году было сорвано покушение — уже на Александра III. 13 марта были сделаны два важных астрономических открытия.

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Именно 13 марта было открыты две планеты Солнечной системы.

В 1781 году английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы — Уран.

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В 1930-м американский астроном Клод Томбо объявил об открытии им девятой планеты Солнечной системы. Новую планету назвали Плутон.

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13 марта 1920 года Мурманск освобожден Красной Армией от американо-английских интервентов и белогвардейцев.

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13 марта 1930 года закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу здесь было выдано некоему слесарю Михаилу Шкунову. СССР стал первой в мире страной, полностью покончившей с безработицей. Оставались лишь "уклонисты" и "тунеядцы".

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13 марта 1959 года расследование причин мюнхенской катастрофы самолета с футбольной командой "Манчестер Юнайтед" показало, что причиной аварии было обледенение самолета.

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13 марта 1961 года в лондонском суде Олд Бейли началось рассмотрение дела по обвинению в шпионаже канадского бизнесмена Гордона Лонсдейла и четырех его сообщников.

Лонсдейл, в котором англичане подозревали русского разведчика, был приговорен к 25 годам заключения. В начале 1964-го он (на самом деле Конон Молодый) был обменен на британского разведчика Гревилла Уинна.

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13 марта 1963 года Мао Цзэдун пригласил Никиту Хрущева посетить с визитом Китай.

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13 марта 1964 года — суд над Иосифом Бродским, состоявшийся в Ленинграде в клубе ремонтно-строительного управления на Фонтанке, 22, приговорил поэта за приписываемое ему тунеядство к ссылке сроком на пять лет "с применением обязательного труда".

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13 марта 1974 года в Париже был открыт аэропорт имени Шарля Де Голля - прославленного военачальника и политика.

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13 марта 1974 года арабские страны решили ввести нефтяное эмбарго для США.

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13 марта 1992 года прекратился выход газеты "Правда".

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13 марта 1996 года в шотландском городке Данблейн некий Томас Гамильтон, вооруженный двумя пистолетами и двумя револьверами, вошел в здание начальной школы и расстрелял в спортзале класс пяти- и шестилеток, убив 16 малышей и их учительницу и почти стольких же ранив.

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Дни рождения

13 марта 1733 года родился Джозеф Пристли, английский священник, ставший знаменитым химиком и философом-материалистом.

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13 марта 1888 года родился Антон Макаренко, знаменитый российский педагог и писатель.

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13 марта 1913 года родился Сергей Михалков, знаменитый детский писатель, баснописец, драматург, автор слов гимнов СССР и России, отец двух не менее знаменитый братьев-кинорежиссеров, главный редактор сатирического киножурнала "Фитиль", лауреат Ленинской, трех Сталинских и Государственной премий СССР, Герой Социалистического Труда.

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13 марта 1951 года - день рождения российской актрисы театра и кино Ирины Алферовой.

Скорбные даты

13 марта 1807 года скончался Николай Резанов, легендарный дипломат, торговец, один из учредителей Российско-Американской компании, инициатор первой русской кругосветной экспедиции. Именно история его любви и странствий хорошо известна благодаря спектаклю Ленкома "Юнона" и "Авось".

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13 марта 1842 года скончался Генри Шрапнель, английский генерал, придумавший артиллерийский снаряд с картечными пулями, впоследствии получивший его имя.

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13 марта 1956 года умер Георгий Паршин, летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза.

После войны был летчиком-испытателем, погиб при выполнении испытательного полета самолета ИЛ-28.

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