В списке не значилась: Набиуллина и "спираль деградации"

Еще недавно Центробанк РФ, даже несмотря на ужесточающиеся антироссийские санкции и в целом напряженную обстановку вокруг нашей страны, считался на мировой арене авторитетным и сильным игроком - и не в последнюю очередь благодаря своему "рулевому", Эльвире Набиуллиной. Но за довольно непродолжительный срок ситуация сильно изменилась, пишет "Версия".

В 2015 году журнал Euromoney признал Набиуллину лучшим руководителем среди глав центральных банков в мире, по итогам 2016 года в аналогичном рейтинге по версии журнала Global Finance она оказалась на шестой строчке (после коллег из Израиля, Ливана, Парагвая, Перу и Филиппин), а в прошлом январе получила титул "лучшего председателя европейского ЦБ" от британского делового журнала The Banker.

Правда, принято считать, что высокопоставленному российскому официальному лицу должны быть важны не иностранные "реверансы", а репутация среди населения РФ. С этим дело обстоит не так радужно, как в зарубежной деловой прессе, - особенно после запуска программы так называемого оздоровления банковского сектора, в ходе которой за последние четыре года регулятор отозвал 359 банковских лицензий и обещает действовать в том же духе еще года два-три. "После этого мы хотели бы перейти к ситуации, когда случаи отзыва и санации будут единичными, исключительными", - сказала Набиуллина в недавнем интервью.

Похоже, неприятным медицинским душком от слишком часто звучащего в России слова "санация" потянуло на Запад - и вот уже влиятельная Financial Times пишет, что банковская система РФ в буквальном смысле сломана (broken), а Центробанк проявляет "слепоту, когда нужно заниматься контролем", и откровенно уклоняется от ответственности за коллапс вверенного ему сектора.

Вслед за FT в способности Банка России добиться положительных "результатов в сфере банковского надзора" усомнилась японская газета JB Press, а итальянское интернет-издание L'Indro сочло вмешательства ЦБ РФ в финансовый сектор "непоследовательными и при этом почти всегда запоздалыми". Известная немецкая газета Die Welt пошла еще дальше, написав о стремительном угасании нашей банковской отрасли - бегстве иностранных игроков, захватнической тактике Центробанка и т.п. "Государственный спрут так широко раскинул свои щупальца, что некоторым участникам рынка становится не по себе", - анализирует обстановку автор статьи Эдуард Штайнер.

Набиуллина должна была поехать на Всемирный экономический форум и, согласно программе, рассказывать финансистам о "Конце легких денег", - но передумала. В январе-2016 она тоже отказалась от поездки в Давос, объяснив это необходимостью встретиться с российскими банкирами и обсудить меры по укреплению резко ослабшего рубля. В этом году объяснений не последовало - но они напрашиваются сами собой: ситуация изменилась, отношение тоже, а про "легкие деньги" как-то и говорить неловко, учитывая сотни миллиардов рублей, которыми ЦБ по им же придуманной схеме санации "докапитализировал" несколько крупных банков.

Затыкание гигантских дыр в капиталах "оздоровляемых" кредитных организаций, которые до этого успешно проходили уйму проверок, а потом вдруг оказывались неблагонадежными и требовали экстренного вмешательства регулятора, не прошло даром для репутации Центробанка и на родине.

Помощник президента РФ и заслуженный экономист Сергей Глазьев, не стесняясь в выражениях, называет ЦБ "главным высасывателем денег из экономики" и "спиралью деградации".

Федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов обвинил Эльвиру Набиуллину в удержании высокой ставки рефинансирования, из-за которой "бизнес у нас не развивается".

Глава ВТБ Андрей Костин считает "создание системы банков, которыми руководит Центральный банк", категорически противоречащим "любой логике и любым законам развития финансовой сферы".

Банкир Олег Тиньков призывает создать по-настоящему рыночную банковскую среду, в которой кредитные организации будут "равноудалены от руководства ЦБ".

Президент РФ Владимир Путин на своей большой пресс-конференции отметил, что слышит критику в адрес Центробанка, в том числе обвинения в огосударствлении банковского сектора. "Если он что-то и забирает даже под себя - с целью последующей приватизации. Мы будем исходить из того, что этот процесс будет развиваться именно в таком ключе", - заверил глава государства, тем самым недвусмысленно напомнив регулятору о пределах его полномочий.

Нелестное внимание к персоне г-жи Набиуллиной привлек опубликованный 29 января "кремлевский доклад" США - список лиц из "окружения Путина", в отношении которых Вашингтон намерен ввести персональные санкции.

"По сути всех нас, все 146 миллионов занесли в этот список", - прокомментировал содержание доклада российский лидер. "Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список - это повод уволиться", - как бы в шутку сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Журналисты и блогеры довольно быстро вычислили, что Набиуллиной в докладе нет. Предположения о причинах ее отсутствия в санкционном списке звучали разнообразные. Самой нейтральной была гипотеза о том, что документ "сырой" и составлен "формально", а кроме того, имеет секретную часть, где и может скрываться фамилия главы ЦБ РФ. Но многие были не столь любезны.

"А кого из чиновников мы не увидели в черном списке? Либералов наших - Кудрина, Чубайса, Набиуллину и ее зама гражданина Франции Васю [Василия Поздышева]", - писал телеграм-канал "Небрехня".

"Судя по отсутствию в "кремлевском списке" США Эльвиры Набиуллиной, американский Минфин верит в независимость Центробанка России", - иронизировали авторы канала "Politburo 2.0".

Да что там: в независимость ЦБ РФ - правда, не в американском понимании - всё больше верят и в России, учитывая размах и уверенность, с которыми регулятор орудует на стремительно пустеющем банковском поле. Вопрос лишь в том, когда последуют оргвыводы в отношении Центробанка и его руководительницы, - а в том, что они будут, сомнений мало.