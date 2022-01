Композитор, многократный лауреат фестивалей "Песня года”, "Шансон года”, а также премии "Виктория” Игорь Зубков рассказал Pravda.Ru, как ему и Константину Арсеневу удалось запрыгнуть в последний музыкальный вагон СССР, кто станет отцом русской поп-музыки и почему полезно слушать композиции Поля Мориа.

— Игорь, в вашем послужном списке мюзиклы, музыка для театра и кино и более 400 песен. Практически все звезды нашей эстрады вас поют:

Есть ли у вас любимые песни?

— Конечно, есть. Для меня написание песни и эмоциональное состояние сочетаются, и получается эмоция, которую ты запоминаешь. А мы ведь любим то, что любим вспоминать потом. Наши воспоминания греют нас, поэтому мы так любим наше прошлое.

Хочу сказать, что есть много людей, которые написали хорошие песни, но, к сожалению, эти мелодии задерживаются у авторов и они не могут их дать широкому слушателю. Мне повезло, что мы с Константином Арсеневым сели в последний вагон, уходящий из Советского Союза. В Советском Союзе была система музыкального оповещения:

Система продвижения артистов была отработана. Эту систему окружали многочисленные артистические советы, худсоветы. На худсоветах только 20% Союза композиторов были настроены строго политически, а в остальном это был художественный разбор произведений. Это то, что напрочь сейчас отсутствует. Например, сидел Борис Мокроусов (его песни поёт вся страна), говорил: "Вот запев скучноват, поработать надо". В результате произведения того времени — настоящие песни, которые полезны для душевного состояния людей. И, несомненно, 90-е годы — это было ужасное кладбище для таких людей.

— Игорь, что сегодня на эстраде происходит? Что вам нравится, что не нравится?

— Есть мировой круг музыки, и есть наш, российский.

Они изначально вообще не были синхронизованы, потому что как можно сравнить "All You Need Is Love" у Леннона и "Любовь, комсомол и весна" у нас.