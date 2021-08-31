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Автор Ирина Гусакова

Привет от Дани Милохина: почему опасны ролики популярных тиктокеров

Шоу-бизнес

Приложение для танцующих на камеру подростков навсегда изменило сознание разумного человека. Новая социальная сеть, которая была создана для развлечения, породила своих кумиров, а также рассказала о том, что деньги можно зарабатывать легко, заражая всех вокруг своей солнечной улыбкой и залакированными волосами. Чего только не делают популярные тиктокеры, чтобы привлечь внимание армии поклонников и деньги на свой виртуальный кошелек. В этой схватке выживают далеко не все. Итак, для кого же предназначен челлендж выживших тиктокеров?

Даня Милохин

Мне стало интересно, для кого творят тиктокеры. Очаровательная красотка Дина Саева предпочитает лайфстайл, она обожает перевоплощения, каждый раз, сменив прическу или перекрасив волосы, она удивляет своих поклонников. Рахим Абрамов тоже любит перевоплощаться, представляя, что он гениальный юморист и актер. Освоил новую площадку и Егор Крид, ведь надо же продвигать свое творчество. Чаще всего певец запускает разные челленджи под свои песни. Анастасия Усеева прославилась тем, что сняла танец под песню "Он не знает ничего". 19-летний Даня Милохин, который заработал за год 110 млн рублей, прославился тоже своими кривляньями.

"Начните снимать для себя, и неважно, что скажут друзья или люди, которые посмотрят это видео. Превращайте свои недостатки в изюминки и никогда ни у кого не спрашивайте, нравится им это или нет, просто берите и делайте. Никто не поймет, какой ты классный, пока ты сам в себе это не признаешь", — как-то признался блогер.

Даня является воспитанником детдома. Сейчас же парень на 46-м месте в рейтинге самых богатых знаменитостей по данным Forbes.

Даня Милохин с семьёй

Давид Манукян, или Дава, экс-бойфренд Ольги Бузовой, прославился вирусными роликами и шуточными зарисовками из жизни мужчин. А сейчас пользователи соцсетей активно обсуждают гипотетического ребенка Бузовой, на которого намекнул Дава, выпустив новый хит под названием "Море": "Я хочу вернуться с тобой на море. Где нас двое, а могло быть трое".

Никита Мимимижка (вернее Никита Авдеев) добился миллионных просмотров своих роликов к 17 годам. Его фишка — танцевальный проект Dream Team House. Юлия Гаврилина (Юлька Шпулька) прославилась благодаря своему необычному, с хрипотцой голосу. Гаврилина тоже полюбила юмористические зарисовки, а также размещает ролики о блогерских буднях. К слову, ходят слухи, что девушка покорила сердце Дани Милохина.

Итак, я автостопом проехалась по наиболее знаменитым тиктокерам. Так о чем же рассказывают те, кем восхищаются миллионы? Какой посыл в их бесшабашных роликах? Кроме бессмысленных флешмобов и желания выплеснуть в виртуальное пространство побольше подростковых гормонов, вы там найдете еще много задорного веселья и наивной пустоты, которая обволакивает все вокруг, заставляя постепенно деградировать. Но не будем ханжами, пусть веселятся, пока могут. Увы, копилка безумств пополняется новыми прорывами во вселенной китайской соцсети. Главное, чтобы с такими приложениями через пару десятилетий было кому мечтать о новых горизонтах.

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Темы даня милохин ольга бузова
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