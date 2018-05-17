Ультразвуковая терапия поможет вылечить депрессию

Врачи нашли эффективное средство лечения депрессии, которое может помочь тем, у кого не получается вылечиться с помощью стандартных медикаментов, сообщает Trueactivist.
Последние семь лет Скай Зазлов борется с затяжной депрессией, которую невозможно вылечить лекарствами. Журналист Аланна Кетлер отмечает, что и медикаменты от депрессии сами по себе представляют определенные проблемы. Свое утверждение она подкрепляет результатами исследования, опубликованными в British Medical Journal. Из них следует, что фармакологические компании далеко не всегда сообщают пациентам о побочных эффектах от использования их лекарств.
Зазлов дала интервью для CTV News, где она рассказала о том, что депрессия "влияет на гигиену, сон, рацион, эмоции". Сорокалетняя женщина сообщила, что депрессия, устойчивая к медикаментозному лечению, развилась у нее еще в 2011 году.
"Депрессия влияет вообще на всю мою жизнь. На то, как я общаюсь и взаимодействую со своей семьей, с друзьями. Из-за депрессии я иногда не хочу вставать с кровати, умываться, чистить зубы", — рассказывает мать 12-летнего сына, которая по причине депрессии не может вернуться на работу. (Она работала оператором в службе спасения в Торонто.)
"Почти всегда я чувствую себя потерянной, пустой. У меня пропал интерес практически ко всему — мне не хочется ничего делать, ни с кем говорить, никого не хочется видеть", — продолжает женщина, страдающая депрессией.
Социологические исследования показали, что от депрессии страдает почти четверть канадцев. У около 14 процентов из них тяжелейшая депрессия, и один процент страдает от депрессии, которая не может быть вылечена с помощью известных медикаментов и терапий.
"На меня ничто не повлияло, ни одно лекарство, ни один курс лечения. Они не оказали ни малейшего эффекта", — объясняет Скай Зазлов.
От отчаяния женщина решилась принять участие в шестинедельном эксперименте. В ходе него людей подвергали лечению ультразвуком, который оперировал на частотах, совпадающих с определенными частотами мозга. По предположению исследователей, эти частоты потенциально могли помочь избавиться от депрессии, ожирения и даже посттравматического синдрома.
Зазлов стала третьим пациентом с диагнозом "эндогенная депрессия", проходящим экспериментальное лечение ультразвуком в Sunnybrook Health Sciences Centre. Лучение ультразвуком — это неинвазивный метод лечения. При его использовании в череп посылают около тысячи "лучей", каждый из которых попадает в особые области в каждом из полушарий мозга. Эти сфокусированные звуковые волны имеют диаметр около пяти миллиметров и воздействуют на мозг в особенных местах, в которых находятся эмоциональные центры.
Целью такого лечения является "нарушение активности, протекающей в неправильном русле, а затем ее "перезагрузка", объясняет доктор Нир Липсман, главный врач в первой экспериментальной клинике в Северной Америке, которая начала применять ультразвуковой метод для лечения эндогенной депрессии. "Самое хорошее в этом методе лечения, в этой операции, — это то, что он неинвазивный", — говорит Липсман.
Иными словами, никто не проводит классическую операцию со скальпелем, не "копается" в голове. Происходит лишь воздействие ультразвука на определенные участки мозга, объясняет Кетлер в своей статье. "Итак, мы, по сути, проводим полноценную операцию, но нам не нужно проводить лоботомию", — добавил врач.
Насколько это лечение эффективно? Об этом нам предстоит узнать, поскольку, по словам соучредителя клиники и ее главного нейрохирурга доктора Энтони Левитта, это довольно долгая процедура, которая займет несколько месяцев. "Сначала, мы ожидаем увидеть небольшие изменения в эмоциональной жизни пациента. Достаточно будет даже краткосрочных перемен настроения (не важно, положительных, или нет), чтобы понять, что лечение идет правильно", — прокомментировал он.
Пациенты не обязательно будут "чувствовать облегчение и выздоровление… Однако в первые два месяца их настроение должно будет немного измениться — не важно, в каком направлении. Это будет свидетельствовать о том, что мы в ходе процедуры попали в один из центров, ответственных за настроение. Напомню, что это экспериментальный метод, лечение настраивается под каждого пациента, это может занять и полгода, и больше", добавил Левитт.
Сама же Зазлов считает, что это экспериментальное лечение — ее последняя надежда, поскольку ей уже нечего терять. "Я прошла уже столько разных методов лечения, приняла столько медикаментов…" — говорит она.
"Мне не нужна волшебная таблетка, суицид — тоже не выход… Я бы просто хотела верить, что эта методика окажет хоть какое-то воздействие", — рассказывает Зазлов об ультразвуковом лечении. "Я надеюсь, что однажды я смогу встать с кровати без чувства безнадежности и разочарования — это очень тяжело", — подытожила она. "Я просто, — сказала она, вздыхая, — хочу жить нормально".
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