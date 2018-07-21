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Автор Василий Амирджанов

Брюсу Уиллису не придется спасать планету

Наука и техника » Эврика » Изобретения

Министерство обороны России отчиталось о проведении успешных испытаний ракетных комплексов "Кинжал"", "Сармат" и "Авангард", морской системы "Посейдон", крылатой ракеты "Буревестник" и лазерного комплекса "Пересвет".

Брюсу Уиллису не придется спасать планету. 389875.jpeg
Фото: mil. ru

Разумеется, всех возможностей новейшего российского вооружения военные не раскрывают. Некоторые системы уже в войсках, а какие-то из них пошли в серийное производство.

Известно, что созданное в России вооружение основанно на новых физических принципах. Стало быть, в науке сделан ощутимый рывок, что позволит человеку расширить свои возможности, а не только говорить о войне. Эти новые комплексы, скорее, гарантия, что никому и в голову не придет затевать глобальные конфликты.

В пору квазиоппозиции с ее нетрадиционной гражданской позицией снова прокричать о русском милитаризме, выбрасывании денег на ветер и в который раз предложить все взять и поделить. Вполне предсказуемая парадигма, которая ничего общего не имеет с заботой о людях.

Помнится, как я не по-детски труханул, когда наведался гость из космоса — тот самый Челябинский метеорит. Со мной такое редко происходит. Видимо, насмотревшись в телике американских фильмов о наступившем Апокалипсисе, я ничего лучшего не придумал, как попенять отечественной ПВО за отсутствие бдительности и был не прав.

Метеорит летел к Земле на той самой гиперзвуковой скорости, на которой было нереально остановить ни один летающий объект существовавшими на тот момент средствами поражения. Человек оказался бессилен перед угрозой из космоса, которую не остановить ни выступлениями с высоких трибун, ни санкциями и коллективными заклинаниями, ни даже лайками в социальных сетях.

Рассуждая не как эксперт из телевизора, который все знает наперед, но редко когда угадывает, предположу, что разработанная для ракетного комплекса "Авангард" технология может быть использована не только как ударная система, но применяться в ПВО. По идее, государство ответило на мои опасения быть сметенным пришельцами из космоса, если вовремя не подоспеет Брюс Уиллис, который всех спасет.

Похоже, теперь буровики Брюса Уиллиса станут винтажным образом, спасающим планету от неминуемой гибели. Плохо? Отнюдь. Шутки шутками, а отдаление перспективы воплощения сюжетов американских фильмов-катастроф не самая дурная новость.

Взять новую лазерную установку. Помнится, как многие радовались чистому звучанию CD-проигрывателей и скакали довольными кабанчиками по широким проспектам с музыкой в ушах. Я, как человек, которому в детстве не могли закапать в глаза какой-то препарат, чтобы проверить зрение, в каком-то редком институте оценил новую на тот момент лазерную диагностику.

Привычные уже формы применения лазера уже мало кого удивляют. Если о системе, примененной в "Пересвете", говорят как о чем-то революционном, как можно не приветствовать технологический прорыв в науке?

Как принято в человеческом общежитии, военные технологии непременно скажутся на прогрессе и в гражданском секторе. Что это будет, пока неизвестно широкой публике. Результаты будут видны чуть позднее.

Технологии, примененные в создании глубоководного аппарата "Посейдон", также со временем позволят внести свой вклад в изучение Мирового океана. Далеко не всюду возможно присутствие человека, и за него должна будет что-то выполнить умная машина.

Услышав о крылатой ракете "Буревестник", я в первую очередь подумал не о способе доставки боеголовок, а о создании компактной ядерной установки. Это удалось. Для освоения Сибири и Крайнего Севера с их гигантскими расстояниями, куда не дотянешь линии электропередачи, не завезешь материалы для строительства электростанций, такая компактная установка может решить множество задач.

Благодаря развитию ракетостроения и интеграции с атомной сферой энерговооруженность отдаленных от привычной цивилизации районов России может сильно возрасти. Тут и тема телемедицины, той самой заботы о людях, и удаленного образования, и возможность перехода телекоммуникаций на новый уровень.

Страну с гигантскими расстояниями будет объединять не только духовная общность нации, гимн и флаг, но и вполне осязаемая инфраструктура нового поколения. Причем адаптированная именно к России с ее внутренними сложностями и не решенными столетиями проблемами. Видимо, пора и за них браться.

Пока даже трудно представить, какие отрасли потянут за собой научные открытия, примененные в создании новых видов вооружений. Уже очевидно, что для страны с огромными расстояниями, любой подобный технологический прорыв способствует улучшению управляемости государством и выравниванию возможностей отдельного гражданина.

Задействованные в оборонных заказах предприятия исчисляются сотнями, если не тысячами. Стало быть, это и рабочие места, сохраненный и приумноженный научный потенциал государства. Тот самый путь ухода от сырьевой зависимости в экспорте в пользу высоких технологий.

Повторюсь. Так уже сложилось в мире подлунном, что военно-промышленный комплекс всегда идет впереди гражданского сектора науки. При этом всегда прорывы в вооружениях давали ощутимый толчок развитию других сфер человеческой деятельности.

Идеальный мир существует только в трудах утопической философии. Другого человечества нет и не предвидится. Может, разве что со временем придет планетарное осознание, что размахивать дубиной менее симпатично, нежели удивлять людей победами над болезнями. Радовать открытиями ранее недоступных секретов планеты, ближнего и дальнего космоса с помощью ядерных ракетных двигателей.

Конечно же, и новыми произведениями искусства. В том числе и фильмами, где Брюс Уиллис не будет носиться с пистолетом в поту и кровище, а будет самозабвенно собирать в поле ромашки под пение птиц. Но это потом. Сейчас же "Кинжал"", "Сармат", "Авангард", "Посейдон", "Буревестник", "Пересвет" и пожелания мира, добра и благополучия.

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Темы вооружение технологии оружие России российская армия российское оружие
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