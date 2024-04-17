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Антон Бекетов
Климатолог Клименко: первые климатические беженцы зарегистрированы ООН 15 лет назад

Климатолог Клименко: климатическая миграция людей уже происходит

3:26
Наука » Экология » Природа

Кто такие "климатические мигранты"; из каких стран будут уезжать жители в поисках климата, пригодного для жизни; идут ли уже в мире войны за воду; как изменение климата повлияет на Россию, Pravda.Ru рассказал академик РАН, главный научный сотрудник, заведующий Лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, климатолог, физик Владимир Клименко.

Климатолог Клименко: климатическая миграция людей уже происходит
Фото: PickPik is licensed under CC0

— Владимир Викторович, по всему миру мы наблюдаем обмеление рек, люди остаются без воды. Насколько велика вероятность наступления голода, распространения болезней из-за проблем с водой? Возможна ли как следствие этого массовая климатическая миграция людей?

— Она уже происходит, и лет пятнадцать назад ООН официально зарегистрировала первых климатических беженцев — людей, которые покинули родные места в результате существенных изменений климата, сделавших проживание в родной местности невозможным.

Климатические беженцы уже есть. Число их будет очень быстро возрастать.

В настоящее время одним из эпицентров таких неблагоприятных (не сказать — пагубных) изменений климата является Африка. Это беднейший регион планеты. Кроме того, Африка — последний регион планеты, где население всё ещё продолжает расти очень быстро. Плюс происходит иссушение значительных областей Африки, в основном это регионы к югу от Сахары, область Сахель:

  • Сомали,
  • Эфиопия,
  • Эритрея,
  • Судан,
  • Южный Судан.

Специалисты, которые занимаются именно этими регионами, считают многочисленные вооружённые столкновения, переходящие в гражданские войны, в значительной мере обусловленными уже произошедшими изменениями климата. Потому что растёт население, сокращается площадь лесов, пахотных земель и пастбищ. В результате возникают конфликты, фактически война за воду.

То есть климатическая миграция уже происходит и будет происходить во всё возрастающих масштабах. Потому что в процессе глобального потепления в некоторых регионах, в том числе в Африке, даже не очень значительное повышение температуры приводит к иссушению местности, что ведёт к необратимым пагубным последствиям.

Россия, кстати сказать, к страдающим регионам не относится. В России на 90% её площади с повышением температуры только лишь увеличиваются водность рек и общая увлажнённость.

— Какие страны лишатся своего населения или основной его части, а какие страны станут домом для климатических беженцев?

— Люди бегут туда, где им станет лучше. Причём лучше не только в климатическом отношении, но и в экономическом. Направление миграции понятно — это развитые страны Севера и Юга. Что такое развитые страны Севера — это понятно. Что такое развитые страны Юга — это Австралия, Новая Зеландия, которые уже принимают огромное количество мигрантов, в том числе из климатически неблагополучных областей.

И даже в Африке есть место относительного благополучия — это Южная Африка, куда устремляются толпы мигрантов из захваченных засухой

  • Замбии,
  • Зимбабве,
  • Ботсваны,
  • Мозамбика

и других государств.

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Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы глобальное потепление
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