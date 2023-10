Your browser does not support the audio element.

В течение часа после остановки сердца у некоторых пациентов, оживленных с помощью сердечно-легочной реанимации (СЛР), после пережитой смерти были отчетливые воспоминания, а мозговые паттерны в бессознательном состоянии были связаны с мыслями и памятью, сообщают исследователи в журнале Resuscitation, опубликованном Elsevier .

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.