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Арина Горшенина

Мозг на грани смерти: сознание и память во время реанимации ведут себя причудливо

5:05
Наука

В течение часа после остановки сердца у некоторых пациентов, оживленных с помощью сердечно-легочной реанимации (СЛР), после пережитой смерти были отчетливые воспоминания, а мозговые паттерны в бессознательном состоянии были связаны с мыслями и памятью, сообщают исследователи в журнале Resuscitation, опубликованном Elsevier .

Мозг на грани смерти: сознание и память во время реанимации ведут себя причудливо
Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

В исследовании, проведенном учеными из Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета в сотрудничестве с 25 больницами, в основном из США и Великобритании, некоторые выжившие после остановки сердца описали опыт осознанной смерти, который произошел, когда они, по-видимому, находились без сознания. Несмотря на немедленное лечение, менее 10% из 567 обследованных пациентов, получивших СЛР в больнице, выздоровели настолько, что их можно было выписать. Однако четверо из десяти выживших пациентов вспоминали некоторую степень сознания во время СЛР, не фиксируемую стандартными мерами.

Исследование также показало, что в подгруппе этих пациентов, получавших мониторинг мозга, почти у 40% мозговая активность возвращалась к норме или почти к норме из "ровного" состояния даже через час после начала СЛР. По данным ЭЭГ, технологии, которая записывает активность мозга с помощью электродов, пациенты видели всплески гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волн, связанных с высшими психическими функциями.

По словам авторов исследования, выжившие уже давно сообщают о повышенном осознании и сильных, ясных переживаниях. К ним относятся ощущение отделения от тела, наблюдение за событиями без боли и страданий, а также содержательная оценка своих действий и отношений. Эта новая работа показала, что переживания смерти отличаются от галлюцинаций, бреда, иллюзий, снов или сознания, вызванного СЛР.

Исследователи предполагают, что умирающий мозг убирает естественные тормозные системы. Эти процессы, известные под общим названием "расторможенность", могут открыть доступ к "новым измерениям реальности", говорят они, включая осознанное воспроизведение всех сохраненных воспоминаний с раннего детства до смерти, оцененных с точки зрения морали. Хотя никто не знает эволюционную цель этого явления, оно "открывает дверь для систематического исследования того, что происходит, когда человек умирает".

Старший автор исследования Сэм Парния, доктор медицинских наук, доцент медицинского факультета NYU Langone Health и директор по исследованиям в области интенсивной терапии и реанимации в NYU Langone, говорит: "Хотя врачи давно считали, что мозг получает необратимые повреждения примерно за 10 минут. После того, как сердце перестает снабжать его кислородом, наша работа показала, что мозг может демонстрировать признаки электрического восстановления в течение длительного времени во время сердечно-легочной реанимации. так называемые околосмертные переживания".

Доктор Парния добавляет: "Этот опыт дает возможность заглянуть в реальное, но малопонятное измерение человеческого сознания, которое раскрывается со смертью. Результаты могут также служить основой для разработки новых способов перезапуска сердца или предотвращения травм головного мозга и иметь значение для трансплантация".

Исследование, получившее название AWAreness во время реанимации (AWARE)-II, охватило 567 мужчин и женщин, перенесших остановку сердца во время пребывания в больнице в период с мая 2017 года по март 2020 года в США и Великобритании. Для стандартизации используемых методов СЛР и реанимации, а также методов регистрации активности мозга были включены только госпитализированные пациенты. Подгруппа из 85 пациентов получила мониторинг мозга во время СЛР. Также были изучены дополнительные показания 126 человек, переживших остановку сердца, которые сами сообщили о своих воспоминаниях, чтобы обеспечить лучшее понимание тем, связанных с воспоминаниями о смерти.

Авторы исследования приходят к выводу, что исследования на сегодняшний день не доказали и не опровергли реальность или значение переживаний пациентов и заявлений об осведомленности о смерти. Они говорят, что воспоминания о смерти, связанные со смертью, заслуживают дальнейшего эмпирического исследования и планируют провести исследования, которые более точно определят биомаркеры клинического сознания и будут отслеживать долгосрочные психологические эффекты реанимации после остановки сердца.

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Алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации (БСЛР)
Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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