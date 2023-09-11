Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

На Земле заканчивается гелий?

Наука

Помимо того, что гелий известен как забавный способ сделать ваш голос высоким и скрипучим на вечеринке, у него есть много удивительных и уникальных свойств и применений в мире. Несмотря на то, что гелий является вторым по распространенности элементом во Вселенной, он на Земле встречается довольно редко, а его количество постепенно уменьшается. Но действительно ли гелий исчерпывается?

На Земле заканчивается гелий?
Фото: архив Правды.Ру

Гелий образуется в результате естественного распада радиоактивных элементов, таких как уран и торий, но этот процесс занимает миллиарды лет. Сегодня гелий добывается как побочный продукт при добыче природного газа из подземных месторождений.

Однако из-за своей легкости гелий, выпущенный в атмосферу, либо из контейнеров, либо в процессе его использования, в конечном итоге улетает в атмосферу Земли, где рассеивается в космос солнечными ветрами. По мнению Американского химического общества, гелий часто называют единственным истинно неовозобновляемым ресурсом. Пока что так.

"Чтобы получить гелий, который присутствует здесь, на Земле, требуется много тысячелетий", — пояснила химик София Хейс из Университета Вашингтона в Сент-Луисе. "Это единственный элемент в таблице Менделеева, который покидает Землю и исчезает в космосе".

Гелий обладает невероятной холодостью, поскольку его температура кипения самая низкая среди всех элементов и составляет -268,9°C. Это уникальное свойство делает его незаменимым для охлаждения сверхпроводящих магнитов, используемых, например, в аппаратах для магнитно-резонансной томографии (МРТ), а также для питания ракет в космических миссиях. Для поддержания работы Большого адронного коллайдера в Швейцарии, согласно данным Bloomberg, требуется около 120 тонн гелия в неделю.

"Гелий — это необновляемый ресурс. NASA и SpaceX нуждаются в гелии для своих ракет, а также промышленность МРТ и фармацевтика зависят от гелия. То же самое справедливо и для Министерства обороны", — отметил профессор физики Северо-Западного университета Билл Гальперин в интервью NBC News.

Всего несколько стран в мире обладают значительными запасами гелия, включая Катар, Танзанию и Алжир, что делает его ресурсом ограниченного доступа. Россия также планировала запустить новый завод по производству гелия.

Существуют разные оценки остатков гелия в мире и продолжительности его доступности. В 2019 году профессор химии Университета Сент-Эндрюс Дэвид Коул-Гамильто, сообщил Independent, что, по его оценкам, в мире осталось всего около 10 лет запасов гелия, если не будут предприняты дополнительные меры по его утилизации. Другие эксперты считают, что более оптимистичной оценкой может быть промежуток от 100 до 200 лет использования гелия.

Независимо от точных цифр, промышленность уже сталкивается с потенциально серьезными последствиями, включая нестабильность цен на гелий, что оказывает влияние на различные сферы деятельности.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Гелий - Сверхтекучий и Самый ХОЛОДНЫЙ элемент!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Финляндия усложнит правила выдачи ВНЖ студентам из других стран
Школьница из Москвы разгромила квартиру отца, пока тот отдыхал на море
Умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова
В Челябинской области компания мужчин расстреляла семью из автомата
Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили смертельную болезнь
Разрушили страну: полковник Макгрегор рассказал о единственном "достижении" США на Украине
Что археологи обнаружили в захоронении сарматов под Волгоградом
В Харьков заехала дополнительная группа военкомов для ускорения принудительной мобилизации
Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ во время танковой атаки у Опытного
Нарколог Сараев предложил приравнять некоторые энергетики к алкоголю
Популярное
Шольц неудачно попытался "отвесить пощёчину" России на саммите в Индии

Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.

Zeit: декларация саммита G20 обрушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России
ЕС будет конфисковывать у россиян на границе авто, смартфоны, ноутбуки
Забирают всё: на границах с ЕС у россиян конфискуют авто, телефоны, ноуты и украшения
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
"Я придал красок ее жизни": фаворит Пугачевой рассказал о дорогостоящих подарках от певицы
Установили, кто вернул на НТВ Ани Лорак
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Последние материалы
Умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова
В Челябинской области компания мужчин расстреляла семью из автомата
Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили смертельную болезнь
Курорт "Роза Хутор" провел необычную экологическую акцию
Разрушили страну: полковник Макгрегор рассказал о единственном "достижении" США на Украине
Что археологи обнаружили в захоронении сарматов под Волгоградом
В Харьков заехала дополнительная группа военкомов для ускорения принудительной мобилизации
Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ во время танковой атаки у Опытного
Нарколог Сараев предложил приравнять некоторые энергетики к алкоголю
В Европе обвинили Россию в попытке воспользоваться госпереворотами в Африке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников