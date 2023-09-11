На Земле заканчивается гелий?

Помимо того, что гелий известен как забавный способ сделать ваш голос высоким и скрипучим на вечеринке, у него есть много удивительных и уникальных свойств и применений в мире. Несмотря на то, что гелий является вторым по распространенности элементом во Вселенной, он на Земле встречается довольно редко, а его количество постепенно уменьшается. Но действительно ли гелий исчерпывается?

Фото: архив Правды.Ру

Гелий образуется в результате естественного распада радиоактивных элементов, таких как уран и торий, но этот процесс занимает миллиарды лет. Сегодня гелий добывается как побочный продукт при добыче природного газа из подземных месторождений.

Однако из-за своей легкости гелий, выпущенный в атмосферу, либо из контейнеров, либо в процессе его использования, в конечном итоге улетает в атмосферу Земли, где рассеивается в космос солнечными ветрами. По мнению Американского химического общества, гелий часто называют единственным истинно неовозобновляемым ресурсом. Пока что так.

"Чтобы получить гелий, который присутствует здесь, на Земле, требуется много тысячелетий", — пояснила химик София Хейс из Университета Вашингтона в Сент-Луисе. "Это единственный элемент в таблице Менделеева, который покидает Землю и исчезает в космосе".

Гелий обладает невероятной холодостью, поскольку его температура кипения самая низкая среди всех элементов и составляет -268,9°C. Это уникальное свойство делает его незаменимым для охлаждения сверхпроводящих магнитов, используемых, например, в аппаратах для магнитно-резонансной томографии (МРТ), а также для питания ракет в космических миссиях. Для поддержания работы Большого адронного коллайдера в Швейцарии, согласно данным Bloomberg, требуется около 120 тонн гелия в неделю.

"Гелий — это необновляемый ресурс. NASA и SpaceX нуждаются в гелии для своих ракет, а также промышленность МРТ и фармацевтика зависят от гелия. То же самое справедливо и для Министерства обороны", — отметил профессор физики Северо-Западного университета Билл Гальперин в интервью NBC News.

Всего несколько стран в мире обладают значительными запасами гелия, включая Катар, Танзанию и Алжир, что делает его ресурсом ограниченного доступа. Россия также планировала запустить новый завод по производству гелия.

Существуют разные оценки остатков гелия в мире и продолжительности его доступности. В 2019 году профессор химии Университета Сент-Эндрюс Дэвид Коул-Гамильто, сообщил Independent, что, по его оценкам, в мире осталось всего около 10 лет запасов гелия, если не будут предприняты дополнительные меры по его утилизации. Другие эксперты считают, что более оптимистичной оценкой может быть промежуток от 100 до 200 лет использования гелия.

Независимо от точных цифр, промышленность уже сталкивается с потенциально серьезными последствиями, включая нестабильность цен на гелий, что оказывает влияние на различные сферы деятельности.

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Гелий - Сверхтекучий и Самый ХОЛОДНЫЙ элемент!