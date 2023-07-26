Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Жукова

Учёные установили: объятия защищают от болезней, снимают стресс и повышают иммунитет

3:55
Наука » Экология » Человек

Современный мир — весьма стрессовое место для организма. Скоростной ритм жизни, напряжённая работа, опасные вирусы — кажется, что от этих "подарков" реальности непросто найти защиту. Но на деле поддержать своё здоровье просто: достаточно несколько раз в день обнимать близкого человека.

Фото:  

Объятия ускоряют выработку в организме ценных гормонов: окситоцина, эндорфинов, серотонина и дофамина. Каждый из них по-своему влияет на процессы в теле человека, улучшая настроение и самочувствие.

Окситоцин — гормон нежности и привязанности — помогает нам успокоиться и расслабиться при стрессе за счёт того, что подавляет действие гормона тревожности кортизола, который в беспокойном современном мире находится у большинства в избытке. Также окситоцин отвечает за:

  • плавное снижение артериального давления,
  • укрепление стенок сосудов,
  • нормализацию сердцебиения.

Это предотвращает риск инфаркта и прочих проблем с сердечно-сосудистой системой. Среди иных приятных "бонусов" гормона нежности:

  • ускорение заживления ран,
  • подавление воспалений,
  • снятие отёков,
  • улучшение умственных способностей и памяти.

Нехватка окситоцина грозит развитием хронического стресса. Зато, если не запускать ситуацию, разобраться с дефицитом этого гормона достаточно просто: окситоцин начинает вырабатываться в организме уже спустя 20 секунд после начала объятий.

Польза других "позитивных гормонов"

Вырабатывающиеся при объятиях гормоны счастья эндорфины и серотонин, а также гормон удовольствия дофамин заряжают человека позитивом и избавляют от излишней тревожности, даря энтузиазм, уверенность в себе, чувство удовлетворения и интерес к окружающему миру. Но этим функции эндорфинов, дофамина и серотонина не ограничиваются. 

Эндорфины смягчают болевые ощущения, ускоряют заживление повреждений и помогают восстановлению мышечной массы. Серотонин и дофамин снимают спазм с сосудов, улучшая кровоснабжение и способствуя насыщению тканей кислородом и питательными веществами, а также выводу из организма шлаков. Серотонин играет важную роль в регулировании сна, поэтому вечерние объятия с близким человеком могут не только снизить ночную тревожность, но и избавить от бессонницы!

Также объятия укрепляют иммунитет. Это выяснили в 2015 г. специалисты американского Университета Карнеги-Меллона, в ходе исследования сделав вывод, что люди, которых чаще обнимают и поддерживают, простужаются на 32% реже. Кроме того, при выработке "счастливых" гормонов расслабляются мышцы тела, за счёт чего объятия помогают снимать мышечные зажимы.

 

Резюме

Как говорится, "человеку мало надо"… И действительно: как сообщила "Аргументам и Фактам" врач-терапевт Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Елена Зятенкова, чтобы ощутить на себе целебный эффект поддержки близких, в среднем нам достаточно всего 8 объятий в день.

Что делать, если совсем некого обнять? Отчаиваться не стоит. Доставить организму аналогичное удовольствие можно, погладив животное — или сымитировав комфорт от прикосновения при помощи тёплого душа, самомассажа или уютного пледа. Также выработке "позитивных" гормонов способствуют общение с близкими и волонтёрство. Но уж если потенциальный "объект для обнимашек" находится поблизости, то пусть эта статья послужит ещё одним поводом к решительным действиям!

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Анастасия Жукова
Анастасия Жукова— журналист, автор Правды.Ру
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Новости
"Царьград": единство общества является условием победы России в войне с внешними врагами
Очевидцы публикуют видео падения башенного крана на Манхэттене
56-летняя актриса Рената Литвинова показала редкие фото с дочерью в день ее рождения
Из-за жары на юге России появились смертельно опасные пауки
Дарья Сагалова переживает, что новая Светка Букина не понравится поклонникам
Культура отмены: Кевин Спейси полностью оправдан по делу о домогательствах
Актер Павел Прилучный отправился с семьей в долгожданный отпуск
Суд арестовал Бориса Кагарлицкого* на два месяца
Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал, когда США смирятся с поражением на Украине
Ижевские пистолеты МПЛ и МПЛ-1 успешно прошли проверку в Росгвардии
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Наполеон на острове Святой Елены любил поговорить о женщинах Сергей Лебедев Учёные установили: объятия защищают от болезней, снимают стресс и повышают иммунитет Анастасия Жукова Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
Последние материалы
"Царьград": единство общества является условием победы России в войне с внешними врагами
Очевидцы публикуют видео падения башенного крана на Манхэттене
56-летняя актриса Рената Литвинова показала редкие фото с дочерью в день ее рождения
Из-за жары на юге России появились смертельно опасные пауки
Дарья Сагалова переживает, что новая Светка Букина не понравится поклонникам
Культура отмены: Кевин Спейси полностью оправдан по делу о домогательствах
Актер Павел Прилучный отправился с семьей в долгожданный отпуск
Суд арестовал Бориса Кагарлицкого* на два месяца
Учёные установили: объятия защищают от болезней, снимают стресс и повышают иммунитет
Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал, когда США смирятся с поражением на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников