Учёные установили: объятия защищают от болезней, снимают стресс и повышают иммунитет

3:55 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Человек

Современный мир — весьма стрессовое место для организма. Скоростной ритм жизни, напряжённая работа, опасные вирусы — кажется, что от этих "подарков" реальности непросто найти защиту. Но на деле поддержать своё здоровье просто: достаточно несколько раз в день обнимать близкого человека.

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Объятия ускоряют выработку в организме ценных гормонов: окситоцина, эндорфинов, серотонина и дофамина. Каждый из них по-своему влияет на процессы в теле человека, улучшая настроение и самочувствие.

Окситоцин — гормон нежности и привязанности — помогает нам успокоиться и расслабиться при стрессе за счёт того, что подавляет действие гормона тревожности кортизола, который в беспокойном современном мире находится у большинства в избытке. Также окситоцин отвечает за:

плавное снижение артериального давления,

укрепление стенок сосудов,

нормализацию сердцебиения.

Это предотвращает риск инфаркта и прочих проблем с сердечно-сосудистой системой. Среди иных приятных "бонусов" гормона нежности:

ускорение заживления ран,

подавление воспалений,

снятие отёков,

улучшение умственных способностей и памяти.

Нехватка окситоцина грозит развитием хронического стресса. Зато, если не запускать ситуацию, разобраться с дефицитом этого гормона достаточно просто: окситоцин начинает вырабатываться в организме уже спустя 20 секунд после начала объятий.

Польза других "позитивных гормонов"

Вырабатывающиеся при объятиях гормоны счастья эндорфины и серотонин, а также гормон удовольствия дофамин заряжают человека позитивом и избавляют от излишней тревожности, даря энтузиазм, уверенность в себе, чувство удовлетворения и интерес к окружающему миру. Но этим функции эндорфинов, дофамина и серотонина не ограничиваются.

Эндорфины смягчают болевые ощущения, ускоряют заживление повреждений и помогают восстановлению мышечной массы. Серотонин и дофамин снимают спазм с сосудов, улучшая кровоснабжение и способствуя насыщению тканей кислородом и питательными веществами, а также выводу из организма шлаков. Серотонин играет важную роль в регулировании сна, поэтому вечерние объятия с близким человеком могут не только снизить ночную тревожность, но и избавить от бессонницы!

Также объятия укрепляют иммунитет. Это выяснили в 2015 г. специалисты американского Университета Карнеги-Меллона, в ходе исследования сделав вывод, что люди, которых чаще обнимают и поддерживают, простужаются на 32% реже. Кроме того, при выработке "счастливых" гормонов расслабляются мышцы тела, за счёт чего объятия помогают снимать мышечные зажимы.

Резюме

Как говорится, "человеку мало надо"… И действительно: как сообщила "Аргументам и Фактам" врач-терапевт Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Елена Зятенкова, чтобы ощутить на себе целебный эффект поддержки близких, в среднем нам достаточно всего 8 объятий в день.

Что делать, если совсем некого обнять? Отчаиваться не стоит. Доставить организму аналогичное удовольствие можно, погладив животное — или сымитировав комфорт от прикосновения при помощи тёплого душа, самомассажа или уютного пледа. Также выработке "позитивных" гормонов способствуют общение с близкими и волонтёрство. Но уж если потенциальный "объект для обнимашек" находится поблизости, то пусть эта статья послужит ещё одним поводом к решительным действиям!

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