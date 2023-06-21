КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники

10:53 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

14 июня по российской автодороге М-11 "Нева" двинулись в свой первый рейс из Санкт-Петербурга в Москву три беспилотных грузовика КамАЗ. Пока умные машины покрывают длинный путь между двумя российскими столицами всего за 9 часов, нам будет не лишним чуть подробнее познакомиться с этим высокотехнологичным чудом российских инженеров и учёных.

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Созданы беспилотные грузовики на основе магистрального тягача КамАЗ-54901. На данный момент КамАЗ выпустил две модели беспилотника: "КамАЗ-54901" и "КамАЗ-54907". Оба были испытаны в конце 2022 г. Первое время число беспилотников на трассе составит пять. Всего "на руках" у КамАЗа 6 тягачей-беспилотников, к 2024 г. их ряды пополнят ещё 12 машин.

Почему "Нева" и кто в кабине

Выбор трассы для запуска умных машин объясняется просто: на сегодняшний день только здесь в России разрешена езда грузовиков-беспилотников. Неудивительно: это самая высокотехнологичная автодорога в России, оснащённая всеми необходимыми знаками и разметкой.

За безопасность живых "соседей" беспилотников на дороге переживать не приходится: пока КамАЗам присвоен лишь 4-ый уровень автономности, при котором в кабине машины обязательно находится водитель. Первое время их в беспилотном тягаче вообще будет двое. Просторная кабина КамАЗа достаточно удобна: в ней есть и классическое водительское кресло, и спальное место.

Водители беспилотника не будут управлять машиной, а, скорее, сыграют роль инженеров-испытателей: они будут следить за дорогой и работой компьютеров и в случае неожиданностей перехватывать управление грузовиком — благо кабина грузовика пока оснащена обычным рулём. Траекторию движения тягача наблюдатели будут видеть на планшете. Также специалисты будут брать на себя управление при заездах на заправку и объезде строящегося участка дороги под Тверью.

Тестирование на трассе

Тестирование уникальных машин на трассе М-11 должно занять примерно 2,5 года. За это время беспилотники наберут необходимый "опыт" для езды по трассе без водителей. Отказ от живых наблюдателей в беспилотных машинах запланирован на 2025-26 г. — к этому времени будет достроена уже упомянутая часть трассы вокруг Твери. До этого срока у беспилотников будут доработаны программы и приборы, чтобы те были полностью приспособлены к автономной езде.

Ещё раньше, в 2024 г., планируется завершение трассы М-12, по которой беспилотники смогут отправляться в более дальние путешествия: от Казани до Санкт-Петербурга. Дороги, по которым запланировано движение грузовых беспилотников, оснащаются специальными устройствами радиосвязи ближнего действия, которые служат для умных машин ориентирами-информаторами.

Путь для "собратьев" накануне запуска проложил в ходе финального испытания беспилотный КамАЗ, который прошёл по трассе М-11 684 км со скоростью 65 км/ч без груза. Но начиная с 14 июня все беспилотные КамАЗы выезжают на дорогу не с пустыми прицепами: главной целью испытаний является именно анализ возможности беспилотных коммерческих грузоперевозок.

По сообщению "КоммерсантЪ", основанному на данных Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", в 2023 г. беспилотные КамАЗы должны совершить 2500 проездов по трассе, а в 2024 г. — уже 11 000! По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, объём перевезённых беспилотниками грузов в 2023 г. должен составить более 50 000 т. В 2024 г. эта цифра, согласно планам, возрастёт вчетверо.

Пока работать робо-КамАЗы будут в связке с обычными тягачами: в специальных пересадочных пунктах с классических грузовиков прицепы будут переустанавливаться на машины-беспилотники.

Планируется, что с 2024 г. грузовики-беспилотники смогут выезжать в рейсы и на других трассах.

К 2030 г. общая протяжённость "коридоров" для беспилотного транспорта на территории России должна составить минимум 19 500 км!

Технологии "умной дороги"

Самостоятельно передвигаться тяжёлой машине помогает незаурядный компьютерный "ум", основанный на работе нейросетей. Под контроль компьютера в грузовике-беспилотнике поставлено всё: руль, тормоза, двигатель, коробка передач. Грузовик ориентируется на пути по загруженной в его программу виртуальной "копии" трассы, созданной НПО "СтарЛайн".

Интересно, что запуск робо-КамАЗов по М-11 — первые в мире беспилотные грузоперевозки, основанные на технологиях "умной дороги".

Ориентироваться на трассе беспилотникам помогают многочисленные приборы: устройства связи (LTE, 4G, Wi-Fi) и навигации (в том числе 2 приёмника, принимающие сигнал со спутников), системы "технического зрения", собирающие данные при помощи видеокамер, радаров, гидролокаторов и лидаров (приборов, которые измеряют расстояние при помощи луча света). Данные с устройств обрабатывают несколько встроенных в грузовик компьютеров. В результате беспилотная машина заполучает гораздо больший обзор ситуации на дороге, нежели живой водитель — неспроста на заметных ярко-алых корпусах тягачей написано: "Ведётся фиксация нарушений ПДД на 360 градусов".

Опираясь на показания датчиков и виртуальную "карту", грузовик принимает решения о манёврах, разгоне, переключении передач, выборе полосы для езды, обращает внимание на дорожные знаки и ограничения.

Беспилотные грузовики перед стартом первого рейса Санкт-Петербург-Москва

Беспилотные КамАЗы сконструированы с учётом безопасности других участников дорожного движения. Тягачи не способны разгоняться выше дозволенной скорости и выезжать за границы разметки, а при возникновении неожиданностей просто тормозят.

Другие грузовики-беспилотники

Скучать в одиночестве КамАЗам точно не придётся: в ближайшее время компанию им на трассе "Нева" должны составить грузовики-беспилотники от "Сберавтотеха", уже прошедшие необходимую сертификацию.

Для развития отрасли Министерство транспорта РФ планирует также оказывать поддержку частным разработчикам беспилотных грузовых машин, не зависящим от средств из государственного бюджета. Разработки тягачей-беспилотников различными российскими компаниями ведутся уже сейчас, но их детища ещё не получили законодательного одобрения.

Плюсы и минусы таких беспилотников

С появлением грузовиков-беспилотников дороги могут претерпеть некоторые изменения: по сообщению НСН, эксперт в обсуждаемой области Игорь Моржаретто предположил, что под беспилотные тягачи на трассе, вероятно, будет необходимо выделить третью полосу в дополнение к уже существующим двум. Могут с переходом к полностью беспилотной стадии измениться и сами грузовики: когда механизм беспилотной езды будет окончательно отточен, водительская кабина в конструкции робо-тягачей может стать пережитком прошлого.

Как отметил в общении с РИА Новости главный конструктор инновационных машин КамАЗа Сергей Назаренко, огромный бонус тягачей-беспилотников — в том, что при их использовании время перевозки грузов сокращается в 2,5 раза!

Дело в том, что робо-КамАЗы без труда могут ехать по 21-22 часа в сутки, делая остановки только для заправки и ремонта.

А вот при наличии живого водителя приходится делать скидку на человеческий фактор: по закону, человеку запрещено находиться за рулём больше 8 часов без перерыва. Также введение в эксплуатацию робо-тягачей позволит решить проблему с нехваткой дальнобойщиков и расходами на выплату зарплат водителям.

Оказать услугу людям тягачи-беспилотники могут и на добыче полезных ископаемых в карьерах: вывоз породы из карьера — работа очень долгая и монотонная, и потому утомительная для живого человека. Собственно говоря, подобные машины уже используются на закрытых территориях — например, на заводах и в местах добычи угля.

Есть среди специалистов и скептики: например, как считает автоэксперт Олег Осипов, пока машины-беспилотники опасны для других участников движения, поэтому их появление не повлияет на спрос на живых водителей-дальнобойщиков.

Важная перспектива работы над беспилотными КамАЗами — повышение их доступности. Сейчас такая машина в силу экспериментальности стоит больше 20 млн. рублей (в сравнении с ценой обычного грузовика в 10-10,5 млн. рублей). В планах — снизить стоимость беспилотной машины хотя бы до 13-14 млн.

Впечатлениями от работы с беспилотным грузовиком поделился в комментарии для РЕН ТВ водитель-испытатель Динар Алмаев. По его словам, пусть он и находится в кабине робо-грузовика не впервые, взаимодействовать с умной машиной ему всё равно слегка непривычно.

"Тестируем, пробуем. Страх есть всегда, куда деваться. На то и испытатель. <…> Тестировали, не первая поездка у нас", — отметил водитель.

Безусловно, при ответственной работе с новыми технологиями всегда есть место для опасений, даже если Вы — профессионал, который работает с ними ежедневно. А каково, интересно, будет нам, когда многотонные умные машины без водителей выйдут за пределы одной экспериментальной трассы прямиком на наши дороги?

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